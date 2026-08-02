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आंबोली घाटात पर्यटकांचा महापूर! पाच ते सहा तास वाहतूक कोंडी, पोलिसांची दमछाक

प्रसिद्ध आंबोली धबधबा आणि कावळेसाद पॉईंटवर रविवारी पर्यटकांनी अभूतपूर्व गर्दी केली. त्यामुळं घाटात पाच ते सहा तास मोठी वाहतूक कोंडी होऊन पोलिसांची दमछाक झाली.

Amboli Ghat Tourism
आंबोली धबधबा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 8:36 PM IST

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सिंधुदुर्ग : वर्षा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या आंबोलीमधील धबधब्यावर पर्यटकांनी रविवारी (दि.2) मोठी गर्दी केली होती. सध्या आंबोलीमध्ये वर्षा पर्यटनासाठी हजारो पर्यटक येत आहेत. त्यामुळं परिसरातील हॉटेल आणि होम स्टे हाऊसफुल्ल झालेत.

आज (दि.2) रविवार असल्यामुळं वर्षा पर्यटनासाठी अनेकांची पावलं आंबोली धबधब्याच्या दिशेनं वळली. त्यामुळं आंबोली घाटात तब्बल पाच ते सहा तास वाहतूक कोंडी झाली होती. या वाहतूक कोंडीमधून मार्ग काढताना पर्यटकांची चांगलीच दमछाक झाली होती. तसंच अपुर मनुष्यबळ असल्यामुलं पोलिसांनाही गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयश येत होतं. तरीही पोलीस गर्दीवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न करत होते.

Amboli Ghat Tourism
आंबोली धबधबा परिसरात पर्यटकांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)

वर्षा पर्यटनासाठी धबधबा आणि कावळेसाद पॉईंटवर गर्दी : जुलैपर्यंत पावसानं दडी मारली होती. त्यामुळं आंबोलीतील वर्षा पर्यटन उशिरा सुरू झालं. जुलैमध्ये पाऊस सुरू झाला. त्यामुळं आंबोलीतील प्रसिद्ध धबधबा प्रवाहित झाला. यामुळं पर्यटकांनी आंबोलीत मोठ्या संख्येनं हजेरी लावली आहे. रविवारी तर पर्यटकांनी उच्चांकी गर्दी केली होती. त्यामुळंच आंबोली घाटातील धबधब्यावर येणारे सर्व मार्ग गर्दीनं फुलले होते. कोल्हापूरमार्गे आंबोली धबधब्यावर येणाऱ्या पर्यटकांना आंबोलीमध्ये थांबवलं होते. तर गोवा आणि सिंधुदुर्गमधून येणारे पर्यटक धबधब्याकडं जात होते. त्यामुळं मार्गावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. त्यातच अपुरं पोलीस बळ असल्यामुळं गर्दी नियंत्रणात आणताना पोलिसांची दमछाक होत होती. तरीही पोलीस गर्दीवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न करत होते. आंबोलीतील धबधब्यावर जशी पर्यटकांनी गर्दी केली होती, तशीच गर्दी कावळेसाद पॉईटवर झाली होती.

Amboli Ghat Tourism
आंबोली रस्त्यावर लांगलेल्या वाहनांच्या रांगा (ETV Bharat Reporter)

पुढच्या रविवारी आणखी गर्दी होण्याची शक्यता : चौकुळ येथील बाबा धबधब्यावर पर्यटकांनी आनंद लुटला. दोडामार्ग तालुक्यातून तसंच बेळगाव येथील पर्यटक चंदगडमार्गे मोठ्याप्रमाणात तिथं येतात. आज (दि.2) रविवार असल्यामुळं वर्षा पर्यटनासाठी पर्यटकांनी आंबोलीतील विविध पर्यटन स्थळांवर मोठ्याप्रमाणात गर्दी केली होती. पुढच्या रविवारी आणखी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेतली जावी, अशी मागणी पर्यटक आणि स्थानिकांमधून होत आहे.

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TAGGED:

आंबोली धबधबा
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