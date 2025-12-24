अंबरनाथमधील बोगस मतदान प्रकरणात मास्टरमाईंड कोण? सक्रिय टोळींचा बंदोबस्त करण्याचं पोलिसांसमोर आव्हान
निवडणुकीच्या निमित्तानं निघणाऱ्या प्रचार रॅली, सभा आणि मतदानासाठी बोगस मतदार उपलब्ध करून देणारी टोळी जिल्ह्यात सक्रिय झाली. त्यामुळे अशा टोळीचा बंदोबस्त करण्याचं पोलिसांसमोर आव्हान आहे.
Published : December 24, 2025 at 6:24 PM IST
ठाणे : अंबरनाथमध्ये नगरपालिका निवडणुकीत बोगस मतदान झाल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर महापालिका निवडणुकीत असेच प्रकार घडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कारण, राजकीय पक्षांना भाडोत्री कार्यकर्ते पुरविणाऱ्या टोळ्या सक्रिय असल्याचं यापूर्वीदेखील दिसून आलं होतं.
23 ते 30 डिसेंबर दरम्यान उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया- जिल्ह्यात ठाणे, नवी मंबई, मीरा भाईंदर, उल्हांसनगर, भिवडी निजामपुरा, कल्याण – डोंबिवली या सहा महापालिकेची येत्या 15 जानेवारीला निवडणूक होणार आहे. यासाठी मंगळवार 23 ते 30 डिसेंबर दरम्यान उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासह विविध राजकीय पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांनी तयारी सुरू केली आहे. उमेदवारी अर्ज भरणे, प्रचार रॅली, सभा अशा विविध कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ लागत असल्यानं काही राजकीय पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार हे या कामकाजासाठी भाडेतत्वावर अथवा रोजंदारीवर बेरोजगार युवकांसह महिलांसह पुरुष वर्ग शोधत आहेत.
दलालांच्या टोळ्या सक्रिय - एकंदरीतच अशा उमेदवारांना महिलांसह पुरुषवर्ग पुरविण्यासाठी जिल्ह्यत गेल्या काही दिवसांपासून दलालांच्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. हे दलाल बोगस मतदानासाठीदेखील एक हजार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत बोगस मतदार उपलब्ध करून देत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील झोपडपट्टी भागातील महिला-पुरुष पैशाच्या अपेक्षेनं अशी कामे करण्यासाठी पुढे येत असल्याने त्यांचा गैरफायदा घेतला जात आहे. प्रचारादरम्यान या लोकांना आपण कोणत्या पक्षाचा अथवा उमेदवाराचा प्रचार करीत आहे, हेदेखील सांगता येत नाही.
आढळले होते 150 ते 200 बोगस मतदार - काही महिलांची आणि पुरुषांचे बोगस मतदानासाठी बनावट आधार कार्ड, ओळखपत्रे तयार करण्यात आली होती. मागील महानगरपालिका निवडणुकीत भोईवाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कचऱ्यात बोगस मतदारांची ओळखपत्रे मिळाली होती. त्यामुळे पोलीस विभागासह निवडणूक विभागाला देखील सतर्क राहणं क्रमप्राप्त बनलं आहे. नुकतेच अंबरनाथ येथे निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी भिवंडीतून 150 ते 200 बोगस मतदार काही दलालांनी पुरविल्याचं पोलिसांनी उघडकीस आणलं आहे.
निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मागणी- एकंदरीतच प्रचार रॅलीत सहभागी होणाऱ्या पुरुष-महिलांची नावे आणि पत्ते यांची नोंद घ्यावी. त्यामुळे निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा बसेल. तसेच परिसरात अशांतता निर्माण होणार नाही. इतर वार्ड अथवा प्रभागातील नागरिकांच्या सहभागास अटकाव करुन त्यांची व्हिडिओ शूटिंग करावी. निवडणूक नियमानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर उमेदवारावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी शहरातील सामाजिक संस्था आणि दक्ष नागरिकांकडून केली जात आहे.
174 महिलांवर गुन्हे दाखल- अंबरनाथ नगरपालिका निवडणुकीमध्ये बोगस मतदानासाठी बाहेरुन आणण्यात आलेल्या 174 महिलांवर 21 डिसेंबरला गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच या महिलांना ज्या मॅरेज हॉलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं, त्याच्या मालकावरही कारवाई करण्यात आली आहे. या मॅरेज हॉलच्या मालकाचं नाव कृष्णा रसाळ आहे. त्यांच्यावर कारवाई करत पोलिसांनी तपास सुरू केल्याची माहिती डीसीपी सचिन गोरे यांनी दिली आहे.
सूत्रधार कोण आहे?- विशेष म्हणजे अंबरनाथमध्ये एका सभागृहात बोगस मतदानासाठी एका राजकीय पक्षाच्या उमेदवारानं 200 पेक्षा जास्त महिला आणल्याचा आरोप काँग्रेस आणि भाजपानं केला होता. त्यानंतर अंबरनाथ पोलिसांनी ही कारवाई केली. तर यातील काही मुली या अल्पवयीन असल्याची माहिती समोर आली आहे. मतदानावर प्रभाव टाकण्यासाठी केलेली बेकायदेशीर गर्दी आणि बोगस कागदपत्रांच्या आधारे मतदान करण्याची तयारी या कालमांतर्गत अंबरनाथ पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. या महिला भिवंडी येथील शांतीनगर परिसरातून बोगस मतदानासाठी आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली. मात्र, या महिलांना भिवंडी येथून कुणाच्या सांगण्यावरून बोगस मतदानासाठी आणण्यात आलं होतं, यामागचा सूत्रधार कोण आहे? याचा सखोल तपास अंबरनाथ पोलीस गेल्या चार दिवसापासून करत आहेत, अशी माहिती डीसीपी सचिन गोरे यांनी दिली आहे.
टोळीचा वेळेतच बंदोबस्त करण्याची नागरिकांची अपेक्षा- भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचे 'होम पीच' असलेल्या कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात 8 दिवसात 4 सभा झाल्या आहेत. मात्र, 23 डिसेंबर रोजी सायंकाळी झालेल्या कल्याण पूर्वेतील सभेला प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण हे भाषण करण्यास उभे राहताच, सभेसाठी आलेल्या शेकडो महिलांनी खुर्च्या सोडून काढता पाय घेतल्याचं चित्र समोर आलं आहे. या महिलांना काही भाजपा कार्यकर्ते बळजबरीनं सभेच्या ठिकाणी थांबावे, म्हणून त्यांची अडवणूक करीत असल्याचं दिसून आलं. महापालिका निवडणुकीच्या निमित्तानं निघणाऱ्या प्रचार रॅली, सभा आणि मतदानासाठी बोगस मतदार उपलब्ध करून देणारी टोळी जिल्ह्यात सक्रिय झाली. त्यामुळे जिल्ह्यातील 6 महापालिका हद्दीतील पोलीस आणि महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी यांनी या टोळीचा वेळेतच बंदोबस्त करावा, अशी अपेक्षा करदाते नागरिक करताना दिसत आहेत.
हेही वाचा-