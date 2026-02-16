ETV Bharat / state

अंबरनाथमध्ये महिला डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; 6 वर्षीय मुलाच्या मृत्यू प्रकरणी मानसिक छळाचा आरोप

अंबरनाथमध्ये 6 वर्षीय मुलाच्या मृत्यूनंतर डॉक्टर महिलेनं आत्महत्येचा प्रयत्न केला. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या त्रासामुळं पाऊल उचलल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर कार्यकर्त्यांनी आरोप फेटाळलेत.

AMBERNATH DR SUICIDE
ठाणे : अंबरनाथमध्ये एका 6 वर्षीय मुलाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांमुळं आपल्याला मानसिक त्रास होत असल्याचा आरोप करत मुलावर उपचार करणाऱ्या महिला डॉक्टरांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केलाय. तर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावलेत.

पालकांची कोणातीही तक्रार नसताना दिला त्रास : अंबरनाथमध्ये महालक्ष्मी नगर परिसरात राहणाऱ्या विजय विनोद जयस्वाल या मुलाला सर्दी-खोकला झाल्यानं त्याच्यावर डॉ. स्वप्नाली गायकर यांच्याकडं उपचार सुरू होते. उपचारांच्या तिसऱ्या दिवशी सलाईन लावून घरी गेल्यावर त्याला त्रास सुरू झाला. तिथून खासगी, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यावर त्या मुलाचा मृत्यू झाला, असा आरोप पालकांनी केला होता. "तसंच पीएम रिपोर्टमध्ये कुणाची चूक आहे ते पाहून डॉ. स्वप्नाली गायकर यांची चूक असल्यास कारवाई करण्याची मागणी पालकांनी केली होती. मात्र, यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण गोसावी, संदीप भरड, वैशाली नलावडे आणि मिलिंद मगर या चौघांनी मृत मुलाच्या पालकांची कोणतीही तक्रार नसताना आपल्याला त्रास देण्यास सुरुवात केला," असा आरोप डॉ. स्वप्नाली गायकर यांनी केला आहे.

विनाकारण माझी बदनामी करू नये : मानसिक त्रासाला कंटाळून डॉ. स्वप्नाली गायकर यांनी शुक्रवारी रात्री आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कुटुंबीयांनी त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. त्यावेळी त्यांच्यावर डॉक्टरांनी उपचार केले. सध्या डॉ. गायकर यांची प्रकृती स्थिर आहे. "या चौघांनी कायदेशीर मार्गाने दाद मागावी, त्यात सत्य समोर येईलच, पण विनाकारण माझी बदनामी करू नये," असं डॉ. गायकर यांनी सांगितलं. तर प्रवीण गोसावी, संदीप भरड, वैशाली नलावडे आणि मिलिंद मगर यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावत हा डॉ. गायकर यांचा ड्रामा आणि सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा केला.

