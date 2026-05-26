आंबेनळी घाटातील रेस्क्यू ऑपरेशन 22 तासांनी संपलं, छिन्नविछिन्न मृतदेह पाहून ट्रेकर्सही गहिवरले!
रायगड आण सातारा जिल्ह्यांच्या सीमेवरील आंबेनळी घाटातील रेस्क्यू ऑपरेशन तब्बल 22 तासांनी संपलं. दरीतून 8 तरुणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले.
Published : May 26, 2026 at 12:34 PM IST
सातारा : महाबळेश्वर-पोलादपूर मार्गावरील आंबेनळी घाटात शनिवारी (23 मे) रात्री एक भीषण अपघात घडला. स्कॉर्पिओ जीप सुमारे 2100 फूट खोल दरीत कोसळून 8 जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर बचावकार्य तब्बल 22 तास सुरू होतं. अखेर रात्री 8 वाजता शेवटचा मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यात बचाव पथकांना यश आलं आणि ऑपरेशन पूर्ण झालं.
या कठीण रेस्क्यू मोहिमेदरम्यान बचाव पथकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. महाबळेश्वर ट्रेकर्स, प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीम आणि महाड येथील सिस्केप टीम यांनी संयुक्तपणे हे बचावकार्य पार पाडलं.
वास्तविक, शनिवारी रात्रीच्या अंधारात स्कॉर्पिओ गाडी दरीत कोसळल्याचं कोणाच्याही लक्षात आलं नाही. मात्र, या तरुणांच्या कुटुंबीयांनी रविवारी (24 मे) सकाळपासून शोधाशोध सुरु केल्यानंतर रविवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास स्कॉर्पिओ कार खोल दरीत पडल्याचं निदर्शनास आलं आणि अपघात झाल्याचं निष्पन्न झालं.
पावणे दहा वाजता गाडी पडल्याचा मेसेज : आंबेनळी घाटात गाडी दरीत कोसळल्याचा संदेश महाबळेश्वर ट्रेकर्सना रविवारी (24) रात्री पावणे दहा वाजता मिळाला. त्यानंतर प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीमचे सदस्य अनिकेत वागदरे, सोमनाथ वागदरे आणि संकेत सावंत तातडीने घटनास्थळाकडे रवाना झाले.
घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर आंबेनळी घाटातील एका भागात टॉर्चच्या प्रकाशात पाहणी करण्यात आली असता संशयास्पद परिस्थिती दिसून आली. त्यानंतर इतर सदस्यांना पाचारण करण्यात आलं आणि काही वेळातच सर्वजण आवश्यक साहित्य घेऊन घटनास्थळी दाखल झाले.
22 तास चाललं रेस्क्यू ऑपरेशन : यानंतर ट्रेकर्सनी रेस्क्यू सेटअप तयार करून रोपच्या सहाय्यानं दरीत उतरण्यास सुरुवात केली. खाली पोहोचल्यानंतर सुरुवातीला एक गाडी आढळली, मात्र ती पूर्वीच्या अपघातातील असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळे दुसऱ्या बाजूनं पुन्हा शोधमोहीम सुरू करण्यात आली. दरम्यान महाडची सिस्केप टीमही मदतीसाठी घटनास्थळी दाखल झाली.
शोधमोहीम सुरू असताना महाबळेश्वर ट्रेकर्सचे सदस्य कुमारभाऊ शिंदे आणि अनिकेत वागदरे यांना एका ठिकाणी रस्त्याचा बोर्ड वाकलेला दिसला. तसेच वाकलेल्या झाडांमुळे गाडी याच ठिकाणाहून दरीत कोसळल्याचा संशय अधिक बळावला. त्याच परिसरात पुढे तपास करत असताना गाडीचा आरसा आणि एक मोबाईलही आढळून आला.
अपघाताचं ठिकाण निश्चित झाल्यानंतर ट्रेकर्स दरीत उतरले. सुरुवातीला त्यांना दोन मृतदेह दिसून आले. त्यानंतर काही सदस्यांनी दाभिळ गावाच्या बाजूनं शोधमोहीम सुरू केली. ज्या ठिकाणी गाडी कोसळली होती, त्या परिसरात सर्व मृतदेह अस्ताव्यस्त अवस्थेत आढळून आले.
या दरम्यान झाडांवरील मधमाश्यांची पोळी आणि निसरडी वाट यामुळे बचावकार्याला मोठा अडथळा निर्माण झाला. तरीही प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत शोधमोहीम सुरू ठेवण्यात आली. सलग 22 तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर सर्व 8 मृतदेह दरीतून वर काढण्यात आले.
बचाव मोहिमेत अनेकांचं सहकार्य : या बचाव मोहिमेत महाबळेश्वर ट्रेकर्स, प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीम, महाडची सिस्केप टीम आणि कोलाड येथील एसव्हीआरएसएस टीम सहभागी झाल्या होत्या. या संपूर्ण मोहिमेत सुनील बाबा भाटिया, अनिल केळगणे, सुनील केळगणे, जयवंत बिरामणे, अमित कोळी, सुजित कोळी, सोमनाथ वागदरे, सौरभ गोळे, सौरव सालेकर, अक्षय नाविलकर, कुमार शिंदे, मंगेश सालेकर, दीपक ओंबळे, आदित्य रांजणे, भाऊ सपकाळ, सूर्यकांत शिंदे, अनिल लांगी, प्रज्वल केळगणे, अनिकेत वागदरे, आशिष बिरामणे, अजित जाधव, ऋषिकेश जाधव, संकेत सावंत, मुन्ना उतेकर, विकास वाघमारे, सोमनाथ गायकवाड, मयूर जाधव, ओमकार सोनावणे आणि निखिल सावंत यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत हे रेस्क्यू ऑपरेशन पार पाडले.