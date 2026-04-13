सुरांच्या दुनियेतील वैभव 'जाधव सिस्टर्स'; सुफी गायनाच्या अंदाजात भीम गीतांच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन
नागपूरच्या 'जाधव सिस्टर्स' (Jadhav sisters) यांनी सुफी गायनाच्या अंदाजात भीम गीतांच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन करण्याचं काम केलंय.
Published : April 13, 2026 at 6:50 PM IST
नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार हे अत्यंत व्यापक तर होतेच, शिवाय त्यांच्याकडं वैज्ञानिक, मानवतावादी दृष्टिकोन देखील होता. ज्यामुळं आज समाजातील भेदाभेद, अस्पृश्यता, अन्याय, विषमता आणि अंधश्रद्धेच्या विरुद्ध ठाम भूमिका घेतली जात आहे. बाबासाहेबांच्या विचारांना सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा 'वसा' नागपूरच्या दोन बहिणींनी घेतलाय. 'जाधव सिस्टर्स' नावानं त्या महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहेत. विनया आणि विजया या भीमगीतं पारंपरिक पद्धतीनं न गाता सुफी अंदाजात गायन करतात, त्यामुळं त्यांचा अंदाज निराळा ठरतोय.
संपूर्ण आयुष्य गीतांची रचना केली : जाधव सिस्टर्सस यांचं संपूर्ण कुटुंब बाबासाहेबांच्या कार्याची महती-माहिती समाजप्रबोधनाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहवण्यासाठी प्रत्येक भीमगीतांची स्वतःच रचना करतात. विनया आणि विजयाचे बाबा म्हणजेच मिलिंद जाधव यांनी संपूर्ण आयुष्य हे बाबासाहेबांच्या गीतांची रचना करण्यात खर्ची केलं आहे, तर त्याचे बंधू वैभव हे वडिलांची रचलेल्या गाण्यांना चाल देऊन म्यूझिक कंपोझ करतात, त्यानंतर गीत जाधव सिस्टर्स आपल्या आवाजात सादर करतात. त्याचा आगळा-वेगळा अंदाज बाबासाहेबांच्या अनुयायींना खूप भावतो आहे. जाधव सिस्टर्सने वयाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्यावर्षी भीम गीत गायनाला सुरुवात केली, या माध्यमातून दोघीही बाबासाहेबांचे विचार हे तळागळात पोहचवत आहेत, सुफी अंदाजात त्यांचं गायन लोकप्रिय आहे.
सुरांच्या दुनियेतील वैभव 'जाधव सिस्टर्स' : जाधव सिस्टर्स सुरांच्या दुनियेतील वैभव आहेत. भीमगीतांचं सुफी अंदाजातील गायन मंत्रमुग्ध करणारं आहे. बाबासाहेबांचे विचार हे घरोघरी पोहचवण्यामध्ये भीमगायकांचं खऱ्या अर्थानं योगदान मोठं आहे. पोवाडे, कव्वाली, गीतांच्या माध्यमातून या भीमगायकांनी समाजप्रबोधनाचं कार्य केलं आहे. नागपूरच्या 'जाधव सिस्टर्स'नी सुफी अंदाजाला शास्त्रीय संगीताची झालर देत 'भीमायन' अनुयायांच्या मनात रुजवलं आहे.
जाधव सिस्टर्स सुफी अंदाज : नुसरत फतेह अली खान यांचं 'अल्लाह हू अल्ला हू' गाणं त्यांनी ऐकलं तेव्हा वडिलांनी त्या अंदाजात गाण्याचा आग्रह विनया आणि विजयाकडं धरला. त्यांनी 'जलवा है जलवा है भीम का जलवा है' या गीतावर चाल बसवली. दोघी बहिणींनी गायलेलं गाणं त्यांनी रेकार्ड केलं. पुढे एका कार्यक्रमात ते पुन्हा सादर केलं, तेव्हा लोकांकडून वन्स मोअरची दाद मिळाली. त्यानंतर वडिलांनी नुसरत साहेबांच्या अनेक गाण्यांच्या चालीवर गाणी बसविली. हा अंदाज लोकांना प्रचंड आवडत गेला आणि जाधव सिस्टर्सचा सुफी गायनाचा प्रवास सुरू झाला.
अनेक राज्यात सादरीकरण : जाधव सिस्टर्स कुटुंबासह आंबेडकरी जलसा आणि भीमगीतांना सुफी बाजाचा एक अनोखा आणि मंत्रमुग्ध करणारा स्पर्श देणारा कार्यक्रम सादर करतात. त्यांनी सुरेल आवाजाने महाराष्ट्रालाच नाही, तर कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील संगीतप्रेमींनाही भुरळ घातली आहे. त्यांच्या सांगीतिक प्रवासाची दखल थेट सातासमुद्रापार घेतली गेली, 14 एप्रिल 2020 रोजी आंबेडकर फाउंडेशन अमेरिकाच्यावतीनं आयोजित भीम जयंतीच्या विशेष ऑनलाईन कार्यक्रमात त्यांनी आपली कला सादर करून वाहवा मिळवली.
वडिलांचा वारसा, लेकींनी सांभाळला : संगीताचा हा वारसा त्यांना घरातूनच लाभलाय. त्यांचे वडील मिलिंद जाधव यांच्याकडून त्यांनी संगीताचे धडे गिरवले. जाधव सिस्टर्स आजोबा नोकरीच्या निमित्ताने नागपूरला स्थायिक झाले. त्यावेळी सहाव्या वर्गात असणारे मिलिंद जाधव देखील नागपुरात आले. प्राथमिक शिक्षणासह संगीताचे शिक्षण घेतले. नोकरी करताना त्यांनी लहान मुलांसाठी संगीताचे वर्ग भरवले, त्यांचा हा वसा विनया, विजया आणि वैभवने अगदीच समर्थपणे सांभाळलाय. मिलिंद जाधव संगीत शिक्षक होते, त्यांच्याकडूनच संगीताचे धडे घेत दोन बहिणी तसंच भाऊ वैभव यांनी वेगळी ओळख निर्माण केली. वडिलांकडून हार्मोनियमसह तबला आणि गायनाचे प्राथमिक धडे घेतले आहेत.
उच्चविद्याविभूषित जाधव सिस्टर्स : थोरली बहीण विनया जाधव या उच्चविद्याविभूषित आहे. त्यांनी एम.ए. बी.एड. पूर्ण करून सध्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातून एमएफए पूर्ण केलं आहे. शास्त्रीय संगीतात 'संगीत विशारद' आणि तबलावादनातही 'विशारद' पदवी मिळवलेल्या विनया एक उत्कृष्ट हार्मोनियम वादक आहेत. याशिवाय नाट्यलेखन, कविता आणि दिग्दर्शनातही त्यांचा हातखंडा आहे. तर विजया जाधव हरहुन्नरी कलाकार आहे. विजया जाधव या देखील बी.ए. बी.एड. असून त्यांनी मिरजच्या गंधर्व महाविद्यालयातून 'संगीत विशारद' पूर्ण केलं आहे. त्यांच्या आवाजाची जादू टीव्हीवरही पाहायला मिळालीय. गायनासोबतच विजया यांना अभिनयाचीही आवड असून 'आम्ही मायलेकी', 'भीमजयंती गीत' अशा विविध अल्बममध्ये त्यांनी गायनासोबतच अभिनयही केला आहे.
