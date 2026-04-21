लग्नाचं आमिष दाखवून महिलेवर दोन वर्षे अत्याचार; धर्मांतरासाठी दबाव आणणारा सलमान अजीज पठाण फरार, गुन्हा दाखल

लग्नाचं आमिष दाखवून महिलेवर अत्याचार केल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. आरोपीनं धर्मांतरासाठी सक्ती करत जीवे मारण्याची धमकी दिली असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.

लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेवर अत्याचार (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 4:03 PM IST

अंबाजोगाई : लग्नाचं आमिष दाखवून एका 28 वर्षीय महिलेवर गेल्या दोन वर्षांपासून शारीरिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना अंबाजोगाई शहरात उघडकीस आली आहे. केवळ अत्याचारच नव्हे, तर लग्नासाठी संबंधित महिलेवर 'धर्मांतरा'ची सक्ती करून तिला जीवे मारण्याची धमकीही दिली. या प्रकरणी अंबाजोगाई शहर पोलीस ठाण्यात सलमान अजीज पठाण याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून सध्या तो फरार आहे.

नेमकी घटना काय? : मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित महिला ही मूळची लातूर जिल्ह्यातील चाकूर येथील रहिवासी असून ती सध्या कामानिमित्त अंबाजोगाई इथं वास्तव्यास आहे. साधारण दोन वर्षांपूर्वी आरोपी सलमान पठाण याच्याशी तिची ओळख झाली होती. या ओळखीचं रूपांतर मैत्रीत झाल्यानंतर सलमाननं तिला लग्नाचं आमिष दाखवलं. लग्नाचं खोटं वचन देऊन त्यानं वेळोवेळी महिलेवर अत्याचार केला.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस निरीक्षक शरद जोगदंड (ETV Bharat Reporter)

धर्मांतराची अट आणि धमकी : पीडित महिलेनं जेव्हा-जेव्हा आरोपी सलमान अजीज पठाणकडं लग्नासाठी तगादा लावला, तेव्हा सलमाननं आपलं खरं रूप दाखवायला सुरुवात केली. त्यानं महिलेसमोर एक जाचक अट ठेवली की, जोपर्यंत ती मुस्लिम धर्म स्वीकारत नाही, तोपर्यंत तो तिच्याशी लग्न करणार नाही. धर्मांतरासाठी त्यानं तिच्यावर मानसिक दबाव आणला. पीडितेनं याला विरोध केला. यावेळी आरोपीनं तिला शिवीगाळ करत आणि 'तुला जे करायचं आहे ते कर, मी लग्न करणार नाही' असं म्हणत तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली.

आरोपीच्या शोधासाठी पथकं रवाना : आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच पीडित महिलेनं अंबाजोगाई शहर पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी सलमान अजीज पठाण याच्याविरुद्ध फसवणूक आणि धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. एका महिलेच्या असहायतेचा फायदा घेऊन तिच्यावर धर्मांतरासाठी दबाव आणल्याच्या या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी पोलीस आरोपीचा कसून शोध घेत आहेत. तपास यंत्रणांनी आरोपीच्या अटकेसाठी पथकं रवाना केली आहेत. पोलीस निरीक्षक शरद जोगदंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जाधव प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

