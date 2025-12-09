अंबादास दानवेंचा व्हिडीओ बॉम्ब! एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवींचा खुलासा, म्हणाले...
जनतेला जरा सांगा मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिंदेजी हे आमदार कोण आहेत? आणि पैशांच्या गड्ड्यांसह काय करत आहेत?, असंही ते म्हणालेत.
Published : December 9, 2025 at 11:36 AM IST
नागपूर- हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. विविध मुद्द्यांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असतानाच शिवसेना उबाठाचे नेते अंबादास दानवेंनी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ बॉम्ब टाकला आहे. अंबादास दानवेंनी एक्सवर एक व्हिडीओ शेअर केला असून, पैशांच्या गड्ड्यांसह आमदार काय करीत आहेत? असा सवाल उपस्थित केलाय. या सरकारकडे फक्त शेतकरी कर्जमाफीला पैसा नाही. बाकी सगळं ओक्के आहे! जनतेला जरा सांगा मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिंदेजी, हे आमदार कोण आहेत? आणि पैशांच्या गड्ड्यांसह काय करत आहेत?, असंही ते म्हणालेत. विशेष म्हणजे अधिवेशनात आता हे व्हिडीओ प्रकरण चांगलंच गाजत आहे.
दानवेंनी संपूर्ण व्हिडीओ जाहीर करावा : विशेष म्हणजे या प्रकरणी शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवी यांच्यावर आरोप करण्यात आलेले असून, त्यांनी ते आरोप फेटाळून लावलेले आहेत. महेंद्र दळवी यांनी अंबादास दानवेंवर पलटवार केलाय. हिंमत असेल तर अंबादास दानवेंनी संपूर्ण व्हिडीओ जाहीर करावा, मग दानवेंचा बोलवता धनी कोण आहे हे कळेल, अशी प्रतिक्रिया महेंद्र दळवींनी दिली आहे.
या सरकारकडे फक्त शेतकरी कर्जमाफीला पैसा नाही.. बाकी सगळं ओक्के आहे!— Ambadas Danve (@iambadasdanve) December 9, 2025
जनतेला जरा सांगा मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिंदे जी, हे आमदार कोण आहेत आणि पैशांच्या गड्ड्यांसह काय करत आहेत?@mieknathshinde @Dev_Fadnavis @AmitShah @BJP4Maharashtra #Moneypower #ruins #Maharashtra pic.twitter.com/WUDpmedTgo
तो व्हिडीओ कुठून आलाय याचं संशोधन आमदारांनी करावं : दुसरीकडे शिवसेना उबाठाचे नेते सचिन अहिर यांनीसुद्धा सरकारवर टीका केलीय. तो व्हिडीओ कुठून आलाय याचं संशोधन आमदारांनी करावं. महायुतीमध्ये सगळं आलबेल असं म्हणत असताना दुसऱ्या बाजूला तुम्ही बघितलं असेल की, असे व्हिडीओ येत आहेत. व्हिडीओ पहिल्यांदा मंत्र्यांचे यायचे आणि आता आमदारांचे येताहेत. दुसऱ्या बाजूला सोयाबीनला भाव नाही. कापसाला भाव द्यायचा नाही, कर्जमुक्तीचा निर्णय घ्यायचा नाही. शेतकरी किंवा इतर विकास कामासाठी पैसे द्यायचे नाहीत. ही शोकांतिका आहे, असंही सचिन अहिर म्हणाले.
वस्तुस्थिती काय आहे हे तपासणे गरजेचे : विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले म्हणाले की, त्यात आमदार कोण आहे आणि किती बंडलं आहेत हे आम्ही पाहिलेलं नाही. वस्तुस्थिती काय आहे हे तपासणे गरजेचे आहे. अंबादास दानवे यांच्याकडे सध्या कुठलेही पद नाही. त्यामुळे कदाचित त्यांची ही शोध मोहीम सुरू असेल, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
हेही वाचाः
आयआयटी बॉम्बेच्या टेकफेस्टमध्ये भेटणार चार भारतीय अंतराळवीर
श्रमिक चळवळीचा आधारस्तंभ हरपला: ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांचं निधन, 95 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास