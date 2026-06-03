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फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरण : अंबादास दानवेंची पोलीस आयुक्तांशी भेट, कठोर कारवाईची मागणी

फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरणानंतर शिवसेना (उबाठा) नेते अंबादास दानवे यांनी पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांची भेट घेऊन दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.

AMBADAS DANVE MEETS CP CHOUBEY
अंबादास दानवे (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 3, 2026 at 2:51 PM IST

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पिंपरी चिंचवड : फुगेवाडी परिसरात घडलेल्या विषारी दारू प्रकरणामुळं सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी घडलेल्या दुर्दैवी घटनेबाबत सविस्तर चर्चा करत दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

पोलिसांना सहआरोपी करावं : शिवसेना (उबाठा) नेते अंबादास दानवे यांनी पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांना भेटीदरम्यान लेखी निवेदन सादर केलं. यासह 'पिंपरी-चिंचवड विषारी दारू प्रकरणातील संबंधित सर्व जबाबदारांवर गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करावी,' अशी ठाम भूमिका मांडली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले, "ज्या भागात अशा प्रकारची घटना घडली आहे. त्या हद्दीतील स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ निरीक्षकांना या प्रकाराची माहिती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर एकाचवेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा मृत्यू होत असेल तर स्थानिक पोलिसांना याची कल्पना नव्हती, हे मान्य करणं कठीण आहे. त्यामुळं केवळ निलंबनाची कारवाई न करता संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना सहआरोपी करण्यात यावं."

माध्यमांशी बोलताना अंबादास दानवे (ETV Bharat Reporter)

...त्या ठिकाणी शिवसेना (उबाठा) गप्प बसणार नाही : "या संपूर्ण प्रकरणात केवळ पोलीस प्रशासनच नव्हे तर राज्य उत्पादन शुल्क (एक्साईज) विभाग देखील तितकाच जबाबदार आहे. त्यामुळं दोन्ही विभागांची सखोल चौकशी होणं गरजेचं आहे. यासंदर्भात पोलीस आयुक्तांसोबत सविस्तर चर्चा केली असून या घटनेची माहिती राज्याच्या गृहखात्यालाही लेखी स्वरूपात दिली आहे. या प्रकरणामुळं नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. शिवसेनेनंही (उबाठा) या प्रकरणावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यापुढं जिथं अवैध दारूचा एक थेंबही विकला जात असल्याचं आढळून येईल, त्या ठिकाणी शिवसेना (उबाठा) गप्प बसणार नाही," असा इशारा दानवे यांनी दिला.

काय आहे पिंपरी-चिंचवडमधील विषारी दारू प्रकरण? : पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यात मे महिन्याच्या अखेरीस विषारी दारू पिल्यामुळं 22 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. अधिक नफा कमवण्यासाठी आरोपींनी दारूमध्ये घातक मिथेनॉल हे रसायन मिसळलं होतं. ही दारू फुगेवाडी आणि हडपसर भागातील बेकायदेशीर अड्ड्यांवर विकली गेली. या गंभीर घटनेनंतर प्रशासनानं मोठी कारवाई केली आहे. कर्तव्यात कसूर केल्यामुळं राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे 13 अधिकारी आणि हडपसरचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांसह अनेक पोलिसांना निलंबित केलं आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार योगेश वानखेडे आणि राधेश्याम प्रजापती यांच्यासह प्रमुख आरोपींना अटक झाली असून, या प्रकरणाचा तपास सीआयडी करत आहे.

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TAGGED:

अंबादास दानवे
AMBADAS DANVE
फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरण
AMBADAS DANVE MEETS CP CHOUBEY

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