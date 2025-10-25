ETV Bharat / state

आत्महत्या केलेल्या डॉक्टर तरुणीवर माजी खासदारांचा पीए, पोलिसांचा दबाव; अंबादास दानवेंचा गंभीर आरोप

फलटण इथं डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणामुळं राज्यात खळबळ उडाली. आता शिवसेना (उबाठा) नेते अंबादास दानवे यांनी या प्रकरणाबाबत गंभीर आरोप केलेत.

AMBADAS DANVE ON DR SUCISIDE
शिवसेना (उबाठा) नेते अंबादास दानवे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 25, 2025 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शुक्रवारी महाराष्ट्राला हादरवणाऱ्या दोन घटना घडल्या. एक म्हणजे मुंबईतील काळाचौकी इथं प्रेम प्रकरणातून एका तरुणाची हत्या, दुसरी घटना म्हणजे फलटण इथं डॉक्टर तरुणीची आत्महत्या. आत्महत्या करण्याआधी डॉक्टर तरुणीनं हातावर एका पीएसआयचं नाव लिहिलं होतं. या प्रकरणावरुन राज्यातील महायुती सरकार आणि गृहमंत्र्यांवर टीका होत आहे. आता शिवसेनेचे (उबाठा) नेते अंबादास दानवे यांनी गौप्यस्फोट करत काही गंभीर आरोप केलेत.

डॉक्टर तरुणीवर पोलीस आणि राजकीय दबाव : "आत्महत्या केलेल्या डॉक्टर तरुणीनं चौकशी समितीसमोर एक स्टेटमेंट दिलं आहे. यात त्यांनी स्पष्ट म्हटलंय की, त्यादिवशी रात्री दोन खासदारांचे पीए आले होते. एक आहेत नाग टिळक आणि दुसरे राजेंद्र शिंदे. त्यांनी डॉक्टरांशी बोलणं करून दिलं. यावेळी चुकीचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देण्यासाठी पोलीस आणि राजकीय दबाव डॉक्टर तरुणीवर होता. तसंच माजी खासदाराचा पीए आणि आमदार सचिन कांबळे यांच्याकडून इथली यंत्रणा चालवली जाते. चुकीची कामं करण्यासाठी हे सगळे डॉक्टर तरुणीवर दबाव टाकत होते. त्याला कंटाळून डॉक्टर तरुणीनं आत्महत्या केली. डॉक्टरांनी माहितीच्या अधिकारामध्ये काय काय कारवाई काय झाली? याचं पत्र सुद्धा लिहिलं आहे. त्यामुळं या सर्वांची चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणात जे दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे,"अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली.

सरकारविरोधात राज्यभर आंदोलन करणार : "मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल झालेत. हातातोंडाशी आलेला घास पावसानं हिरावून घेतला. शेती पिकांसह, घरं आणि जनावरांचं देखील मोठं नुकसान झालं आहे. सरकारनं मदत जाहीर केलं. तसंच ती मदत दिवाळीपूर्वी देऊ असं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. मात्र अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. त्यामुळं सरकारविषयी शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना कुठं मदत मिळाली नाही? याची चौकशी करणार आहोत. लवकरच या फसव्या सरकारविरोधात राज्यभर आंदोलन करणार आहोत. या आंदोलनाची दिशा लवकरच ठरेल," असं म्हणत दानवेंनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला.

शिंदेंच्या हाती काही लागणार नाही : आगामी पालिका निवडणुकीसाठी मुंबईत भाजपानं 150 प्लसचा नारा दिला आहे. पण शनिवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली आहे. यावर बोलताना दानवे म्हणाले "शिंदेंनी कितीही उड्या मारल्या किंवा पंतप्रधानांना भेटले तरी त्यांना दिल्लीतून हात हलवतच यावं लागणार. त्यांच्या हाती काही लागणार नाही. जे भाजपा म्हणेल तेच त्यांना मान्य करावं लागेल," अशी अंबादास दानवेंनी शिंदेंवर टीका केली.

हेही वाचा :

  1. अनेक दिवसांपासून शहादा ग्रामीण रुग्णालयाबाहेर पडलेल्या वृद्धेची मृत्यूशी झुंज अपयशी; नागरिकांचा संताप
  2. डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येप्रकरणी संशयित बनकरला पुण्यातून अटक; निलंबित अधिकारी बदने अद्याप फरारच
  3. मृतदेहाच्या हातावरील गोंदणानं घटनेला फोडली वाचा; 24 तासांत आरोपी पतीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

TAGGED:

AMBADAS DANVE
डॉक्टर तरुणी आत्महत्या
अंबादास दानवे
सातारा डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण
AMBADAS DANVE ON DR SUCISIDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.