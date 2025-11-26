अंबादास दानवेंचा 'अजिंक्यतारा' हा शासकीय बंगला आता मंत्री संजय शिरसाटांकडे!
Published : November 26, 2025 at 7:48 PM IST
मुंबई : माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी बराच संघर्ष करून मिळवलेला मंत्रालयासमोरील 'अजिंक्यतारा' हा शासकीय बंगला आता महायुती सरकारमधील मंत्री संजय शिरसाट (सामाजिक न्याय) यांना देण्यात आला आहे. दानवे यांचा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा कार्यकाळ 29 ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आल्याने त्यांना हा बंगला सोडावा लागला. विशेष म्हणजे या पदावर पुन्हा दावा सांगण्याइतके संख्याबळ नसल्याने उबाठा गटालादेखील तलवार म्यान करावी लागली. येत्या हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेस या पदावर दावा सांगणार आहे.
शासन निर्णय जारी : सध्या राज्य मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या जास्त आणि शासकीय बंगल्यांची संख्या कमी असल्यानं अनेक मंत्र्यांना मलबार हिलऐवजी मंत्रालयासमोरील छोटे बंगले किंवा शासकीय इमारतींमध्ये फ्लॅट देण्यात आले आहेत. संजय शिरसाट यांनाही प्रथम 'अंबर-38' मधील फ्लॅट देण्यात आला होता; आता मात्र त्यांना 'अजिंक्यतारा' हे निवासस्थान देण्यात आले आहे. आज त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. मलबार हिलमधील समुद्रकिनारी असलेल्या प्रशस्त बंगल्यांना मंत्र्यांची पसंती असते. त्यामुळे प्रत्येक मंत्री तिथं बंगला मिळावा, यासाठी प्रयत्नशील असतो. मंत्रालयासमोरील बंगले तुलनेने लहान असल्याने त्यांना दुसरा पसंतीक्रम मिळतो. मुख्यमंत्र्यांसाठी मात्र 'वर्षा' हा शासकीय बंगला नेहमीच राखीव असतो.
दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त
- दुसरीकडे, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सध्या विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी कोणाकडेही संख्याबळ नसल्याने हे पद पाच वर्षे रिक्त राहण्याची चिन्हे आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद मात्र काँग्रेसकडे जाण्याची दाट शक्यता आहे. परिषदेत महाविकास आघाडीचे एकूण 16 आमदार आहेत, त्यापैकी काँग्रेसचे 8, शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे 6 आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 2 आमदार आहेत. संख्याबळाच्या जोरावर काँग्रेसने हे पद आपल्याकडे ठेवण्याचा दावा केला आहे.
- काँग्रेस नेत्यांनी नुकतीच 'मातोश्री'वर उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा केली. "विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद ठाकरे गटाला देण्यास आमची हरकत नाही, पण परिषदेचे पद काँग्रेसला मिळायला हवे," अशी भूमिका काँग्रेसने मांडली. या पदासाठी कोल्हापूरचे वरिष्ठ नेते सतेज उर्फ बंटी पाटील यांचे नाव आघाडीवर आहे. सतेज पाटील सध्या विधान परिषदेतील काँग्रेस गटनेते असून कोल्हापूर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्षही आहेत. राष्ट्रीय नेतृत्वाशी त्यांचे जवळचे संबंध आणि पक्षांतर्गत प्रभाव यामुळे त्यांची नियुक्ती जवळपास निश्चित मानली जात आहे.
