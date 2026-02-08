सलमान खानची आरएसएसच्या कार्यक्रमाला हजेरी, अंबादास दानवे म्हणाले, 'जर आम्ही...'
सलमान खाननं आरएसएसच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
Published : February 8, 2026 at 7:52 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात अभिनेता सलमान खानची उपस्थिती पाहायला मिळाल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. यावरुन राजकीय विरोधक टीका करत आहेत. संघाच्या कार्यक्रमाला कोणी जाऊ नये किंवा सलमानानं जाऊ नये असं म्हणायला अर्थ नाही. सलमान हा देशाचा नागरिक आहे. सगळ्या नागरिकांना अशा संघटना बोलवत असतात. त्यावर टीका करणं योग्य नाही. पण, आम्ही एखाद्या समाजाला बोलावलं तर टीका का? असा सवाल शिवसेना - उबाठा नेते अंबादास दानवे यांनी विचारला.
सलमान एक कलाकार आहे. पैशांसाठी तो कुठंही जाऊ शकतो, किंवा भाजपा पक्षाला आपली प्रतिमा किती चांगली आहे दर्शवायचं असेल, अशी प्रतिक्रिया दानवे यांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सलमान खान - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त ‘संघ प्रवासाची १०० वर्षे : नवे क्षितिज’ या विषयावर सरसंघचालक मोहन भागवत यांची दोन दिवसीय व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमाला पहिल्या दिवशी प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान यानं हजेरी लावल्याचं पाहायला मिळालं. यावरून राजकीय वर्तुळात देखील चर्चा सुरू आहे.
या प्रकरणावर शिवसेना - उबाठा पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी टीका केली. "संघाच्या कार्यक्रमाला कोणी जाऊ नये किंवा सलमानानं जाऊ नये असं म्हणायला अर्थ नाही. सलमान हा देशाचा नागरिक आहे. सगळ्या नागरिकांना अशा संघटना बोलवत असतात. त्याला सलमान खान यानं जर हजेरी लावली तर फार इशू करावा असं मला वाटत नाही. संघ अराजकीय संघटना आहे. त्यांनी बोलावलं तर राष्ट्रवाद आणि दुसऱ्यांनी बोलावलं तर धर्मवाद. शिवसेनेनं एखाद्या मुस्लिमाला स्टेजवर बोलावलं तर मुसलमान, तेच जर संघानं बोलावलं तर राष्ट्रवाद," अशी टीका अंबादास दानवे यांनी केली.
तो कलाकार, व्यावसायिक दृष्टीकोन - सलमान खान हा अभिनेता असून, कलाकार म्हणून तो अनेकवेळा विविध कार्यक्रमांना हजेरी लावतो. त्यांना पैसे दिले तर ते कुठंही जातात. त्याचे सहाय्यक हे किती पैसे घ्यायचे? त्याबदल्यात कुठं किती वेळ उपस्थितीत राहायचं हे ठरवतात. संघानं सलमान खानला पैसे दिले असावे म्हणून तो तिथं गेला असावा, अशी शक्यता 'जमात ए इस्लामी हिंद' चे जिल्हा सोशल मीडिया प्रमुख आदिल मदनी यांनी व्यक्त केली. भाजपा पक्षाची देशात असलेली प्रतिमा बदलण्याचा देखील प्रयत्न असू शकतो, असंही ते म्हणाले.
