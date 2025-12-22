रशीद मामू यांच्या प्रवेशानं उबाठा पक्षात वाद; खैरे यांनी भर रस्त्यात मामूला केला विरोध
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रशीद मामू यांच्या उबाठा प्रवेशाला चंद्रकांत खैरे (Chandrakant Khaire) यांनी विरोध केलाय. यावर अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : December 22, 2025 at 7:03 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : काँग्रेसचे स्थानिक नेते आणि माजी महापौर रशीद मामू यांचा उबाठामध्ये प्रवेश झाला. अंबादास दानवे यांनी थेट मातोश्रीवर हा सोहळा घडवून आणला. त्याची शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांना कल्पना देण्यात आली नव्हती, सोमवारी मनपा निवडणुकीच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखतीवेळी, भर रस्त्यात खैरे यांनी रशीद मामू यांना माझा तुला विरोध आहे. तिकीट देणार नाही असं सांगितलं होतं. त्यावर "कोणी निवडणूक लढवायची हा निर्णय पक्षप्रमुख घेतात. आज कोणाचा भरवसा राहिलेला नाही, कोण कुठं जाईल सांगता येत नसल्यानं कोणासाठी शिफारस करून प्रतिष्ठा पणाला लावण्याचे दिवस नाहीत", असं उत्तर अंबादास दानवे यांनी दिलं.
चंद्रकांत खैरे यांचा रशीद मामू यांना विरोध : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामध्ये काँग्रेसचे स्थानिक नेते तथा माजी महापौर अब्दुल रशीद खान यांना प्रवेश दिला असता, थेट नेत्याच्या तोंडावर शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी विरोध केलाय. उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या प्रवेशानंतर चंद्रकांत खैरे म्हणाले की, माझा तुला विरोध आहे. ज्या नेत्याला विरोध केला जात होता तो नेता आणि ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे आता आमने-सामने आले आहेत. यावेळी संतापलेल्या चंद्रकांत खैरे यांचं आक्रमक रूप पाहायला मिळालं. अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वात उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत अब्दुल रशीद खान उर्फ रशीद मामू यांना प्रवेश देण्यात आला. मात्र ज्या माणसाने मनपात शिवसेनेच्या विरोधात गरळ ओकली, वंदे मातरमसाठी विरोध केला. त्यांना पक्षात घेण्याबाबत कुठलीही कल्पना नव्हती, देशविरोधात वक्तव्य केलं अशा व्यक्तीला घेण्यास नकार दिल्याचं खैरे यांनी सांगितलं.
विरोधकांनी त्यांच्या पक्षाबद्दल बोलावे : भाजपा आणि मित्र पक्षाने रशिद मामू यांच्या प्रवेशावर वक्तव्य केलं. तर शिंदेंच्या पक्षाचे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यावर काय आरोप आहेत ते तपासा. अजित पवार यांच्याकडे असणाऱ्यांवर देशद्रोहाचे आरोप आहेत त्यावर कोणी का बोलत नाही? तुमच्याकडं आल्यावर तो मोठा आणि आमच्याकडं आल्यावर कोणीतरी हे असं आहे का? अशी टीका अंबादास दानवे यांनी केली. तर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख पक्षात मुख्य आहेत, त्यांनी रशीद मामू यांना प्रवेश दिला. खैरे हे नेते आहेत, उद्धव ठाकरे निर्णय घेतील. सर्वेमध्ये जे होईल त्याला उमेदवारी देऊ. आज कोणाचा भरवसा नाही, कोण नंतर कुठं जाईल, कोणासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावेल असं असल्यानं कोणासाठी शब्द देणं अवघड झाल्याचं स्पष्टीकरण अंबादास दानवे यांनी दिलं.
दोन्ही राष्ट्रवादीबाबत बोलणार नाही : पुण्यात मनपा निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येतील अशी शक्यता आहे. त्यावर बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले, "प्रत्येक पक्षाचा त्यांचा त्यांनी निर्णय आहेत, त्यात आपण का पडावं. अजित पवार यांच्यासोबत गेले म्हणजे भाजपासोबत गेल्यासारखं आहे. तिथले आमचे कार्यकर्त्ये सक्षम आहेत असं त्यांनी स्पष्ट करत वेळप्रसंगी वेगळं लढण्याचे संकेत दिले.
