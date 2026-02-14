तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी दाखवली माणुसकी; गरजूसाठी तातडीनं मंजूर केला श्रावणबाळ योजनेचा लाभ
जालन्यातील अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी केलेल्या कामामुळं त्यांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. त्यांनी गावातील एका गरजू नागरिकाला श्रावणबाळा योजनाचा लाभ मिळवून दिलाय.
जालना : जालन्यात सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका वृद्धाच्या हलाखीच्या परिस्थितीतील व्हिडिओची दखल अंबडच्या तहसीलदारांनी घेतली आहे. व्हायरल व्हिडिओ पाहून अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी त्या 75 वर्षीय निराधार वृद्धाला श्रावणबाळ निराधार योजनेचा लाभ दिला आहे. एकनाथ दिवटे असं या 75 वर्षीय निराधार वृद्धाचं नाव आहे.
तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्या कामाचं कौतुक : अंबड तालुक्यातील जामखेड गावातील एकनाथ दिवटे हे अनेक वर्षांपासून निराधार अवस्थेत गावात स्वच्छता करत जीवन जगत होते. पाच-सहा महिन्यांपूर्वी सोशल मीडियावर एक वृद्ध व्यक्ती हलाखीच्या परिस्थितीत जगत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांचा शोध लागत नव्हता. अखेर पोलीस पाटलांच्या बैठकीदरम्यान त्या वृद्ध व्यक्तीची ओळख तहसीलदारांना पटली. त्यानंतर अंबड तहसीलदारांनी एकनाथ दिवटे या 75 वर्षीय वृद्धास सन्मानानं तहसील कार्यालयात बोलावून घेतलं. यानंतर त्यांनी दिवटे यांच्याकडून तत्काळ श्रावणबाळ निराधार योजनेचा अर्ज भरून घेतला आणि त्यांना योजनेचा लाभ मंजूर केला. या घटनेनंतर जालन्याच्या अंबड येथील तहसीलदार विजय चव्हाण यांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. दरम्यान असे आणखी काही वृद्ध असतील तर त्यांना देखील या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे, असं तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी सांगितलं.
काय आहे श्रावणबाळ योजना : श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. याद्वारे 65 वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या निराधार वृद्धांना दरमहा आर्थिक साहाय्य त्यांच्या बँक खात्यात दिलं जातं. मुख्य उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील किंवा ज्या नागरिकांचं वार्षिक उत्पन्न 21,000 रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या ज्येष्ठांना आर्थिक स्वावलंबन देणं हा योजनेचा हेतू आहे.
श्रावणबाळ योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्यं :
लाभार्थी : 65 वर्षांवरील पात्र वृद्ध नागरिक
आर्थिक मदत : पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा आर्थिक मदत मिळते
पात्रता :
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
- वय 65 वर्ष किंवा त्याहून अधिक असावं.
- नाव दारिद्र्यरेषेखालील यादीत असावं किंवा वार्षिक उत्पन्न 21,000 पेक्षा कमी असावं.
आवश्यक कागदपत्रे :
- आधार कार्ड
- वयाचा पुरावा (आधार कार्ड, मतदान कार्ड, शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र यापैकी कोणतंही)
- उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 21,000 पेक्षा कमी असल्याचा)
- रहिवासी पुरावा (रेशन कार्ड, डोमिसाईल प्रमाणपत्र)
- बँक पासबुक :
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
अर्ज प्रक्रिया : पात्र व्यक्ती या योजनेसाठी महाऑनलाईन पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. याव्यतिरिक्त, तहसीलदार कार्यालय, तलाठी कार्यालय किंवा महा-ई-सेवा केंद्रामार्फतही अर्ज सादर करता येतो.
