नागरिकांच्या जीवाशी खेळ! बोअरवेलच्या पाण्यात घातक केमिकल; 22 कंपन्यांना उत्पादन बंदच्या नोटीस
अंबड, सातपूर एमआयडीसी परिसरातील पाण्यात घातक केमिकलचे अंश आढळल्यानंतर प्रशासनाने धडक कारवाई सुरू केली.
Published : October 17, 2026 at 6:55 PM IST
नाशिक - अंबड आणि सातपूर एमआयडीसीतील भूगर्भातील पाण्यात मानवाला अत्यंत घातक ठरणाऱ्या केमिकलचे अंश आढळल्यानंतर प्रशासनाने धडक कारवाई सुरू केली. बाधित क्षेत्रात बोअरवेलच्या पाण्यात तब्बल 50 पीपीएम हे रसायण नोंदवले. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हा प्रशासनाने नियमभंग करणाऱ्या 22 कंपन्यांचे उत्पादन तत्काळ बंद करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
कंपन्यांवर धडक कारवाई - काही दिवसांपूर्वी नाशिकच्या अंबड एमआयडीसीलगत असलेल्या दत्तनगर परिसरात बोअरवेलमधून पिवळे रसायणयुक्त पाणी येत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या पाण्याचा वापर केल्याने अनेक नागरिकांना त्वचेचे विकार जडले आहेत. बोअरवेल पाण्यात मानवाला घातक असलेले रसायण आढळून आले. याची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हा प्रशासनानं नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर धडक कारवाई सुरू केली.
कंपन्यांचे उत्पादन तत्काळ बंद करण्याचे आदेश - आतापर्यंत 22 कंपन्यांचे उत्पादन तत्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रसायणयुक्त पाणी पिल्याने किंवा वापराने थेट कॅन्सर होत नसला तरी कारखान्यांमधील कामगार हे घातक रासायनिक कण सलग दहा ते बारा वर्ष श्वासनावाटे शरीरात घेत राहिल्यास कर्करोगाचा धोका अनेक पटीने वाढतो. त्यामुळे केवळ पाणीच नव्हे तर परिसरातील हवेची गुणवत्ता तपासणी अत्यंत आवश्यक आहे, अशी मागणी आरोग्य विभागाने केली. कामगारांच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी मास्क, ग्लोज वापरण्याची सक्ती करावी, असंही त्यांनी म्हटले आहे.
सीलईटीपी प्रकल्प लवकर सुरू होणार - "सातपूर, अंबडमधील 150 उद्योगांमधून दररोज निघणाऱ्या सांडपाण्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी लवकरच सीईटीपी प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात 10 एक्सलरेटेड इव्होपोरेटर्स बसवणार आहेत. 50 केएल क्षमतेची आठ युनिट्स असून, ऍसिडिक व अल्कलाइन रिन्ससाठी राखीव तर केमिकल प्रदूषित पाण्यासाठी व साइनाइट दूषित पाण्यासाठी प्रत्येकी एक युनिट असणार आहे," अशी माहिती महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिली.
तडजोड खपून घेतली जाणार नाही - "अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, अंबड औद्योगिक परिसरात 2014 च्या तुलनेत रसायणांचे प्रमाण घटले आहे. रसायणांचे प्रमाण कमी झाले म्हणून दुर्लक्ष करणार नाही. नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही," असा इशारा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिला आहे.
आतापर्यंत करण्यात आलेली कारवाई
-22 कंपन्यांना उत्पादन तत्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आलेत, तर 16 कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
- आठ पथकांच्या माध्यमातून 9 ते 15 ऑक्टोबरदरम्यान सलग सात दिवस तपासणी मोहीम राबवण्यात आली
- 8887 घरांचे सर्वेक्षण तसेच 34 हजार 399 नागरिकांची वैद्यकीय तपासणी, ज्यात 208 नागरिकांमध्ये त्वचारोगाची लक्षणे आढळली.
हेही वाचा -