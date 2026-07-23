अंबाबाई मंदिर संवर्धनात गडबड?! ग्राईंडर-ब्रेकरच्या वापरानं ऐतिहासिक वास्तूचं नुकसान; पुरातत्व अधिकाऱ्याला चप्पल दाखवून विचारला जाब
अंबाबाई मंदिरात नियमांचं उल्लंघन करून ग्राईंडर-ब्रेकर वापरल्यानं ऐतिहासिक वास्तूचं नुकसान झाल्याचा आरोप करत हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी पुरातत्व अधिकाऱ्याला घेराव घातला. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीची ग्वाही दिली.
Published : July 23, 2026 at 2:02 PM IST
कोल्हापूर : साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या करवीर निवासिनी आई अंबाबाईच्या मंदिराच्या संवर्धनाचं काम सध्या पुरातत्व विभागाकडून सुरू आहे. मात्र या कामात अनेक आणि त्रुटी आहेत. काम करताना अनेक नियम न पाळल्यामुळं मंदिराचं नुकसान होत असल्याचा आरोप होत आहे. यावरून हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आणि कोल्हापूरकरांनी पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली.
पुणे विभागाचे पुरातत्त्व सहाय्यक संचालक विलास वाहने यांना काही हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी घेराव घालत हातात चप्पल घेऊन जाब विचारला. अखेर जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी मध्यस्थी करत झालेल्या कामाची चौकशी करण्याची ग्वाही दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीला आमदार राजेश क्षीरसागर आणि उपमहापौर अक्षय जरग उपस्थित होते.
मंदिराचं नुकसान तरी करू नका : "राज्य सरकारनं अंबाबाई मंदिराच्या संवर्धनासाठी 1,500 कोटींचा भरीव निधी दिला आहे. कामाच्या पहिल्या टप्प्यात 137 कोटी रुपयांची कामं सुरू आहेत. मात्र, संपूर्ण दगडी नक्षीकाम असलेल्या मंदिरातील देव-देवता, मातृलिंग, शिलालेखांचं संवर्धन करताना ग्राईंडर आणि ब्रेकर वापरल्यामुळं मंदिराचा पौराणिक ढाचा नष्ट होत आहे. पुरातत्व विभागाचे नियम धाब्यावर बसून एका रात्रीत सोन्याचा कळस आणि हौदा हटवला गेला. मंदिरातील पुरातन मूर्ती मंदिराच्या बाहेर ठेवण्यात आल्या आहेत. संवर्धनाचं काम करणाऱ्या कोणत्याही कारागिराच्या गळ्यात ओळखपत्र नाही. तसंच दगडी बांधकाम फोडण्यासाठी ब्रेकरचा वापर केल्यामुळं बांधकामाची पकड ढिली होत आहे. यातून पावसाच्या पाण्याची गळती होत आहे. यामुळं भक्तांमधून नाराजी व्यक्त असल्याच्या भावना हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आणि कोल्हापूरकरांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. पुरातत्व विभागाचे सहाय्यक संचालक विलास वाहने यांनी दिलेल्या उत्तरांवर आक्षेप घेत तुम्हाला संवर्धन करायचं नसेल तर मंदिराचं नुकसान तरी करू नका," असा संताप कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला.
एका रात्रीत मंदिराचा कळस बसवला : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीनं मोठा गाजावाजा करून गोवा राज्यातील एका भक्तानं दिलेला सोन्याचा कळस एका रात्रीत बसवला. यावेळी कोणत्याही धार्मिक विधीचं पालन करण्यात आलं नाही. पितृपक्ष सुरू असताना हा कळस बसवण्यात आला. याला जबाबदार असलेले माजी सचिव शिवराज नायकवडी यांच्यावरही कारवावी व्हावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
सहाय्यक संचालक विलास वाहने यांना चप्पल दाखवण्याचा प्रयत्न : बैठकीच्या सुरुवातीला देशातील अनेक प्रसिद्ध मंदिरात भारतीय पुरातत्व विभागाच्या नियंत्रणाखाली कोणकोणती काम झाली, याचे सादरीकरण पुरातत्व विभागाचे सहाय्यक संचालक विलास वाहने यांनी केलं. मात्र त्यांच्या या सादरीकरणावर कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांचा समाधान झालं नाही. पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे आणि विलास वाहने यांच्या कामाची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं करण्याची मागणी कार्यकर्त्यांनी आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्याकडं केली. तर बैठक संपल्यानंतर बाहेर पडताना संतप्त कार्यकर्त्यांनी सहाय्यक संचालक विलास वाहने यांना घेराव घालून निकृष्ट काम केल्याबद्दल चप्पल दाखवून संताप व्यक्त केला.
झालेल्या कामाची चौकशी होणार : "करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिरात झालेल्या संवर्धन कामाची चौकशी करण्यात येईल याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल," अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिली. "लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या आई अंबाबाईच्या काम चांगल्या पद्धतीनं झालं पाहिजे. यात कोणतीही बेफिकीर खपवून घेणार नाही," असा इशारा आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिला. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, सचिव वर्षा साळुंखे, कन्सल्टंट स्मिता कासार पाटील, इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत, हर्षल सुर्वे, दिलीप देसाई, बाबा इंदुलकर, वसंतराव मुळीक, गजानन तोडकर, प्रसन्न मालेकर, दीपक देसाई यांच्यासह कोल्हापुरातील कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
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