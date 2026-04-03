करवीर निवासिनी अंबाबाईचा रथोत्सव उत्साहात संपन्न, रथात विराजमान देवीच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी

Published : April 3, 2026 at 3:35 PM IST

कोल्हापूर : येथील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या अंबाबाई देवी मंदिर येथील रथोत्सव हा देवीच्या वर्षभर साजऱ्या होणाऱ्या प्रमुख सोहळ्यांपैकी एक मानला जातो. वाडी रत्नागिरी येथील 'दख्खनचा राजा जोतिबा' यांच्या चैत्र यात्रेनंतर दुसऱ्या दिवशी हा रथोत्सव पारंपरिक पद्धतीनं साजरा केला जातो.

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही करवीरनिवासिनी अंबाबाई देवीचा रथोत्सव भक्तिमय वातावरणात आणि मोठ्या उत्साहात पार पडला. शेकडो वर्षांची परंपरा जपत हा सोहळा भाविकांच्या मोठ्या गर्दीत साजरा झाला. रथात विराजमान झालेल्या देवीचं दर्शन घेण्यासाठी संपूर्ण कोल्हापूर शहर रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. यंदा रथोत्सवावेळी अवकाळी पावसाची शक्यता होती. दुपारी काही ठिकाणी हलका पाऊसही झाला. मात्र सायंकाळी हवामान अनुकूल झाल्यानं उत्सव निर्विघ्न पार पडला. भक्तांच्या श्रद्धेमुळे आणि आयोजकांच्या तत्परतेमुळे सोहळ्याची रंगत अधिकच वाढली.

रथोत्सवाचा इतिहास : अंबाबाई देवीच्या रथोत्सवाला शेकडो वर्षांची परंपरा लाभलेली आहे. संस्थान काळात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी विशेष लाकडी रथ तयार करून घेतला होता. सुमारे 110 वर्षांनंतर तो जीर्ण झाल्यानं नव्यानं सागवानी लाकडाचा भव्य रथ तयार करण्यात आला.

मंदिर अभ्यासक ॲड. प्रसन्न मालेकर यांच्या मते, हा रथ केवळ एक रचना नसून कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक वारशाचं जिवंत प्रतीक आहे. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि सेवेकऱ्यांच्या उपस्थितीत देवीचा रथोत्सव दरवर्षी भक्तांना आध्यात्मिक समाधान देणारा ठरतो.

अंबाबाई देवीचा रथोत्सव का पार पडतो? : कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरातील रथोत्सव हा केवळ धार्मिक उत्सव नसून देवी आणि भक्तांच्या प्रत्यक्ष भेटीचा अलौकिक सोहळा मानला जातो. जोतिबाच्या चैत्र पौर्णिमेच्या यात्रेसाठी महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा आणि आंध्रप्रदेशातून लाखो भाविक येतात. या सर्व भाविकांना दर्शन मिळावं, यासाठी अंबाबाई रथावर स्वार होऊन नगरप्रदक्षिणा करते, अशी शेकडो वर्षांची परंपरा आहे.

ठरलेल्या मार्गानं भव्य प्रदक्षिणा : रात्री तोफेच्या सलामीनंतर रथ मंदिरातून प्रस्थान करतो आणि शहरातील ठरलेल्या मार्गानं प्रदक्षिणा पूर्ण करतो. महाद्वार रोड, गुजरी, भवानी मंडप, मिरजकर तिकटी आणि बिनखांबी गणेश मंदिर चौक या मार्गाने रथ पुन्हा मंदिरात परततो. रथावर विराजमान झालेली देवीची उत्सवमूर्ती भाविकांना दर्शन देते. या मार्गावर भाविक तासनतास प्रतीक्षा करून रथाचं स्वागत करतात. फुलांच्या पायघड्या, आकर्षक रांगोळ्या, विद्युतरोषणाई आणि फटाक्यांच्या आतिषबाजीनं वातावरण उत्सवमय होते. महालक्ष्मी भक्त मंडळासह विविध मंडळं व संस्थांकडून प्रसाद वाटप केलं जातं.

यंदा दुपारच्या पावसामुळे रांगोळ्यांवर परिणाम होण्याची भीती होती. मात्र सायंकाळी वातावरण स्वच्छ झाल्यानं उत्सव उत्साहात पार पडला. रात्री रस्त्यांवर मोठी गर्दी झाली होती. लहानांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वजण ‘अंबा माता की जय’ चा जयघोष करत रथाचं दर्शन घेत होते. हा सोहळा कोल्हापूरच्या परंपरेचं जतन करत भक्तांमध्ये श्रद्धा, एकता आणि सांस्कृतिक अभिमान जागवणारा ठरतो.

