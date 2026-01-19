बीडच्या रणरागिणींची कमाल! आष्टीचा डांगर भोपळ्याची चवच न्यारी, 5 राज्यांत भरघोस विक्री
बीड जिल्हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या बीडच्या मातीतून सोन्यासारखं पीक कसं काढायचं, हे आष्टी तालुक्यातील एका दुर्गम भागातील महिला शेतकऱ्याने दाखवून दिलंय.
Published : January 19, 2026 at 5:23 PM IST|
Updated : January 19, 2026 at 5:29 PM IST
बीड- आष्टी तालुक्यातील मेहेकरी गावातील महिला बचत गटाच्या माध्यमातून एकत्र येत एका वर्षात तीन वेळा उत्पादित होणारा भोपळा पीक घेत आर्थिक क्रांती घडवलीय. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून एकत्र येत महिलांनी भोपळ्याचं उत्पादन घेतलं असून, शेतात काम करणाऱ्या गावातील अनेक महिला बचत गटामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या आहेत. बीड जिल्हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या बीडच्या मातीतून सोन्यासारखं पीक कसं काढायचं, हे आष्टी तालुक्यातील एका दुर्गम भागातील महिला शेतकऱ्याने दाखवून दिलंय.
पारंपरिक शेतीला फाटा देत सेंद्रिय डांगर भोपळ्याची यशस्वी लागवड : मेहकरी येथील महिला बचत गटाच्या मंदाकिनी नानासाहेब गव्हाणे आणि गटातील महिलांनी पारंपरिक शेतीला फाटा देत सेंद्रिय डांगर भोपळ्याची यशस्वी लागवड केलीय. विशेष म्हणजे त्यांच्या या भोपळ्याचा लळा आता केवळ महाराष्ट्रालाच नाही, तर देशातील 5 राज्यांना लागलाय.
गेल्या 8 महिन्यांत तब्बल 3 वेळा पीक घेतले : आजच्या काळात शेती परवडत नाही, अशी ओरड होत असताना मंदाकिनी ताईंनी अत्यंत कमी खर्चात हे गणित बसवलंय. एकरी फक्त 7 हजार रुपये खर्च करून त्यांनी हे पीक घेतलंय. त्यांच्या शेतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी गेल्या 8 महिन्यांत तब्बल 3 वेळा पीक घेतले असून, दरवेळेस 15 टन याप्रमाणे एकूण 45 टन उत्पादन मिळवलंय.
पालापाचोळ्यापासून स्वतः सेंद्रिय खत तयार केले : मंदाकिनी ताई आणि बचत गटातील महिलांनी रासायनिक खतांना पूर्णपणे फाटा दिलाय. त्यांनी शेतातील कचरा आणि पाला पाचोळ्यापासून स्वतः सेंद्रिय खत तयार केले असून, फवारणीसाठीही सेंद्रिय पद्धतीचाच वापर केला जातोय. "सेंद्रिय पद्धतीने पिकविल्यामुळे या भोपळ्याचा दर्जा उत्तम राहतो आणि आरोग्यावर कोणतेही दुष्परिणाम होत नाहीत, म्हणूनच परराज्यातून मोठी मागणी आहे," असे मंदाकिनी गव्हाणे अभिमानाने सांगतात.
रणरागिणींची यशोगाथा बीडमधील इतर शेतकऱ्यांसाठी दीपस्तंभ : आष्टीसारख्या दुष्काळी भागातील या रणरागिणींची यशोगाथा आज जिल्ह्यातील इतर शेतकऱ्यांसाठी दीपस्तंभ ठरतेय. कमी पाणी आणि कमी खर्चात सेंद्रिय शेतीतून लाखो रुपये कसे कमवता येतात, याचे उत्तम उदाहरण मंदाकिनी ताईंनी आणि त्यांच्या बचतगटाने जगासमोर ठेवले आहे.
