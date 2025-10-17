दीपावली 2025 : 'या' दिवशी करा लक्ष्मीपूजन, अभ्यासकांनी दिली नेमकी माहिती
दिवाळीची अमावस्या द्वैत आल्यानं नेमकी कोणत्या दिवशी पूजा करायची याबाबत लोक संभ्रमात आहेत. त्याबाबत अनंत पांडव गुरुजी यांनी नेमकी माहिती दिली.
Published : October 17, 2025 at 7:09 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - सर्वत्र दीपावलीची धामधूम पाहायला मिळत आहे, मात्र यंदा अमावस्या दोन दिवस आल्याने नेमकं लक्ष्मीपूजन करायचं कधी असा संभ्रम निर्माण झालाय. त्यात सोशल मीडियावर वेगवेगळी माहिती देणारे अनेक व्हिडिओ प्रसारित होत असल्यानं सर्वसामान्यांमध्ये पूजा करण्याबाबत गोंधळ निर्माण झालाय. मात्र यंदाची दिवाळी विशेष असून 21 तारखेलाच लक्ष्मीपूजन करणं योग्य असेल असं मत वेदमूर्ती ज्योतिषाचार्य अनंत पांडव गुरुजी यांनी सांगितलं. प्रतिपदा वृद्धी असून सूर्यास्ताच्या आधी तीन घटिका अमावस्या असल्यानं अनेक पंचांगात दिलेल्या माहिती नुसार आमावस्या संपण्याच्या दिवशी लक्ष्मीपूजन करणे अधिक लाभदायक असल्याचं पांडव गुरुजी यांनी सांगितलं.
21 ऑक्टोबर रोजी लक्ष्मीपूजनाचा मुहूर्त - दिवाळीची धामधूम सुरू झाली असून बाजारात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढालीला सुरुवात झाली आहे. प्रत्येकवर्षी दिवाळीच्या अमावस्येला लक्ष्मीपूजन करण्याची प्रथा सर्वसामान्यपणे पाळली जाते. मात्र यंदाच्या दिवाळीत 20 आणि 21 ऑक्टोबर या दोन दिवशी अमावस्या असणार असल्यानं पूजन करायचे कधी असा प्रश्न बहुतांश लोकांना पडलाय. ज्या रात्री अमावस्या असते त्या रात्री लक्ष्मीपूजन केले जाते, मात्र यावेळी 20 तारखेच्या रात्री अमावस्या असली तरी 21 ऑक्टोबर रोजी पूजन करणे लाभदायक असल्याची माहिती वेदमूर्ती ज्योतिषाचार्य अनंत पांडव गुरुजी यांनी दिली. धर्मसिंधु नुसार प्रतिपदा वृद्धी तिथी असेल त्यावेळी लक्ष्मीपूजन करणे योग्य असते. त्यामुळे 21 ऑक्टोबर हीच योग्य तारीख असल्याचं पांडव गुरुजी यांनी सांगितलं.
सूर्यास्तानंतर देखील पूजनाचा मुहूर्त - 20 ऑक्टोबरच्या सायंकाळी अमावस्या लागणार असून 21 ऑक्टोबरच्या सायंकाळी 5:58 पर्यंत अमावस्या असणार आहे. 21 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी सूर्यास्ताच्या आधी तीन घटिका अमावस्या असल्याने पूजन याच दिवशी करणे लाभदायी असणार आहे. अमावस्या संपली तरी पुढील अडीच तास लक्ष्मीपूजनासाठी शुभ असणार आहे. त्यामुळे सकाळी पासूनच पूजनाचे वेगवेळे मुहूर्त घरगुती किंवा व्यवसायासाठी असणार आहेत, अशी माहिती वेदमूर्ती ज्योतिषाचार्य अनंत पांडव गुरुजी यांनी दिली.
असे आहेत पूजनाचे मुहूर्त
- सकाळी 8.19 मी. ते सकाळी 10.32 मी पर्यंत.
- दुपारी 2.30 मी ते दुपारी 4.08 मी पर्यंत.
- गोरजमुहूर्त सायंकाळी 5.41 मी ते 7.32 मी पर्यंत.
- स्थिर लग्न मुहूर्त 7.26 मी ते 9.18 मी असे मुहूर्त असणार आहेत.
समाज माध्यमांवर गोंधळात देणारी माहिती - यंदाच्या दिवाळीत दोन दिवस असणाऱ्या अमावस्येमुळे लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्ताबाबत वेगवगेळी मतमतांतर पाहायला मिळत आहेत. त्यात समाज माध्यमांवर 20 ऑक्टोबर हीच पूजनाची योग्य तारीख असल्याचे काही व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आले आहेत. मात्र 21 ऑक्टोबर रोजी चित्रा नक्षत्र असून तुला राशीला आणि कन्या राशीला चंद्र असल्याने फलदाई मानले जाते. शिवाय त्या दिवशी बुधादित्य राजयोग असल्याने यादिवशी शास्त्रोक्त पद्धतीने पूजन चांगले मानले जाते. त्यामुळेच 21 ऑक्टोबर रोजी लक्ष्मीपूजन केल्यास चांगले असेल असं मत वेदमूर्ती ज्योतिषाचार्य अनंत पांडव गुरुजी यांनी ईटव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.