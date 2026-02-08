ETV Bharat / state

जिल्हा परिषदेची बंद पडलेली शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी माजी विद्यार्थी सरसावले, प्रशासनाकडे मदतीची विनंती

केज येथील जिल्हा परिषदेची बंद पडलेली शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी माजी विद्यार्थ्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी त्यांनी प्रशासनाकडे मदतीची मागणी केली आहे.

Zilla Parishad School Kej
जिप शाळा केज (ETV Bharat)
बीड : जिल्ह्यातील केज शहरात 1952 साली स्थापन झालेली जिल्हा परिषदेची शाळा विद्यार्थी संख्या कमी होत गेल्यामुळे अखेर बंद पडली. या शाळेत शिक्षण घेतलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी पुढे डॉक्टर, इंजिनीअर, पोलीस अधिकारी अशी विविध क्षेत्रांत यशस्वी कारकीर्द घडवली. मात्र खासगी शाळांचं वाढतं प्रमाण यामुळे या शाळेला हळूहळू गळती लागली आणि तिची दैनंदिन अवस्था बिकट झाली. ही परिस्थिती पाहून इथं कधीकाळी शिकवलेले शिक्षक आणि या शाळेत शिक्षण घेतलेले माजी विद्यार्थी आजही मनापासून वेदना व्यक्त करत आहेत.

शाळा पुन्हा सुरू करण्यास माजी विद्यार्थ्यांचा पुढाकार : मात्र, या वेदनेतूनच आता एक सकारात्मक आणि अनोखा निर्णय घेण्यात आला आहे. या शाळेतील माजी विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी एकत्र येत ही बंद पडलेली जिल्हा परिषदेची शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्धार केला आहे. जून महिन्यापासून शाळा सुरू करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. प्रवेश प्रक्रिया, पालकांशी संवाद, शाळेतील सुविधा सुधारणा यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे.

शिक्षणाच्या उज्ज्वल परंपरेला पुन्हा एकदा चालना देण्यासाठी आणि सरकारी शाळांचं महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हा उपक्रम प्रेरणादायी ठरत आहे. केज शहरातील ही जिल्हा परिषदेची शाळा पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांनी गजबजावी, हाच या सर्वांचा उद्देश आहे.

शाळेची माहिती आणि स्थिती : शाळेची स्थापना 1952 साली झाली होती. केज तालुक्यातील ही शाळा नामांकित आणि प्रतिष्ठित होती. या शाळेनं अनेक विद्यार्थ्यांचं भविष्य घडवलं असून अनेक विद्यार्थी आज देशाच्या कोनाकोपऱ्यात विविध पदांवर कार्यरत आहेत. अनेक विद्यार्थी अधिकारीही झाले आहेत.

शाळेच्या वाईट परिस्थितीची कारणं : खाजगी शाळांच्या स्पर्धेमुळे ही शाळा टिकू शकली नाही. याशिवाय राजकीय पुढार्‍यांनी आपली संस्था चालवण्यासाठी स्थानिक विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेत नेले. शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे टीसी काढून दुसऱ्या शाळेत नेण्यात आले. यामुळे शाळेचं अस्तित्वच समाप्त झालं.

माजी विद्यार्थ्यांनी मांडलं दु:ख : या शाळेचे माजी विद्यार्थी समीर देशपांडे यांनी सांगितलं की, ही शाळा केज तालुक्यातील अत्यंत उत्कृष्ट शाळा होती. या शाळेचे विद्यार्थी व समाजात मोठं योगदान देत आहेत. शाळा बंद पडण्यामागे खाजगी संस्था आणि राजकीय कारणं आहेत.

मी 1996 ते 2002 या काळातील या शाळेचा माजी विद्यार्थी आहे. त्यावेळी ही शाळा पाच तुकड्यांची होती. या शाळेमुळे मी वकील झालो. तालुक्यात ही शाळा अत्यंत उत्कृष्ट म्हणून ओळखली जात होती. प्रमोद महाजन देखील याच शाळेत शिकले. त्यांचे वडील या शाळेत शिक्षक होते, या शाळेनं खेळाडूही घडविले आहे.

'प्रशासनानं सहकार्य करावं' : माजी विद्यार्थी आणि स्थानिक नागरिकांनी शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रशासनानं सहकार्य करावं, ही मागणी करण्यात येत आहे.

शिक्षकांनी मांडली व्यथा : मी या शाळेत तब्बल ११ वर्ष शिक्षक म्हणून काम केलं आहे. ही शाळा अत्यंत उत्कृष्ट म्हणून ओळखली जायची. अनेक विद्यार्थी या शाळेत आवडीने यायचे. इतकेच नाही, तर प्रांगणातही बसायला जागा नसायची. विद्यार्थ्यांची संख्या इतकी जास्त होती. आज शाळेची दैनंदिन अवस्था पाहून डोळ्यात पाणी येते.

मी या शाळेत नाईट ड्युटीही केली. शाळा पुन्हा चालू व्हावी यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करत आहोत. गोरगरिबांच्या लेकऱ्यांना शिक्षण मिळावे, हीच माझी इच्छा आहे, असं शिक्षक एन. एम. ठोंबरे यांनी सांगितलं.

'प्रशासनानं कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत' : आम्ही माजी विद्यार्थ्यांचा संघ स्थापन करून या ठिकाणी शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. आमच्याकडे जवळपास बरेच विद्यार्थी उपलब्ध झाले आहेत. मात्र शाळा सुरू करण्यासाठी कर्मचार्‍यांची गरज आहे. आम्ही शासन स्तरावर ही मागणी करीत आहोत.

अनेक पालकांनी आम्हाला भेटून शाळा सुरू करण्यासाठी पाठबळ दिलं आहे. त्यामुळे जून महिन्यात ही शाळा आम्ही पुन्हा सुरू करणार आहोत. या ठिकाणी असलेल्या माजी विद्यार्थ्यांनी सर्व स्तरातून एकत्र येऊन शाळा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. शाळेची स्थिती अत्यंत वाईट झाली आहे, त्यामुळे आम्ही ती पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पण प्रशासनाकडून लागणारी तयारी आणि कर्मचारी उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. आम्ही विद्यार्थी उपलब्ध करून देऊ आणि शाळा पुन्हा सुरू करू, अशी मागणी आम्ही शासनाकडे करत आहोत. — मोहन गुंड, माजी विद्यार्थी

