सीपीआर रुग्णालयात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा महाघोटाळा; शिवसेनेचे (उबाठा) उपनेते संजय पवारांचा आरोप
कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालय आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयामधून मोठ्या प्रमाणावर बोगस दिव्यांग आणि आजार प्रमाणपत्रं देण्याचं रॅकेट सुरू असल्याचा आरोप शिवसेनेनं (यूबीटी) केला.
Published : November 27, 2025 at 9:16 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापुरातील छत्रपती प्रमिलाराजे शासकीय रुग्णालय (सीपीआर) जिल्ह्यासह परिसरातील नागरिक उपचारासाठी येत असतात. परंतु सीपीआर रुग्णालय आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयामधून मोठ्या प्रमाणावर बोगस दिव्यांग आणि आजार प्रमाणपत्रं देण्याचे रॅकेट सुरू असल्याचा आरोप शिवसेनेनं (यूबीटी) करण्यात आला. या रॅकेटमधून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि दलाल मिळून कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल करत असल्याचा ठपका शिवसेनेनं (उबाठा) केला आहे. या प्रकारामुळं खऱ्या दिव्यांग लाभार्थ्यांवर प्रचंड अन्याय होत असल्याचं शिवसेना (उबाठा)चे पश्चिम महाराष्ट्र उपनेते संजय पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
पुरावे सादर, कडक कारवाईची मागणी : संजय पवार यांनी पत्रकार परिषदेत जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय आणि सीपीआरमधून दिलेल्या काही संशयित दिव्यांग आणि आजार प्रमाणपत्रांच्या प्रती, बोगस डिस्चार्ज कार्ड आणि नोंदी सादर केल्यात. या प्रकरणात डीन, जिल्हा शल्यचिकित्सक, संबंधित डॉक्टर, कर्मचारी आणि दलाल यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाईची मागणी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार काही वरिष्ठ डॉक्टरांनी पदाचा गैरवापर करून अवास्तव आर्थिक व्यवहार केले असावेत.
खोटी शस्त्रक्रिया, बोगस डिस्चार्ज कार्ड : संजय पवार म्हणाले, एका प्रकरणात एका व्यक्तीची हृदय शस्त्रक्रिया सीपीआर रुग्णालयात झाल्याचं प्रमाणपत्र तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि संबंधित वरिष्ठ डॉक्टरांनी दिल्याचं समोर आलं आहे. मात्र, रुग्णालयाच्या नोंदवहीत अशी शस्त्रक्रिया झाल्याचा कोणताही उल्लेख नाही, असं चौकशी अहवालात स्पष्ट झालं आहे. या प्रकरणात डिस्चार्ज कार्डवरील शस्त्रक्रियेची तारीख, निदान आणि दाखल क्रमांक यात रुग्णालयाच्या अधिकृत नोंदींशी तफावत आढळल्याचं समितीनं निदर्शनास आणल असून हे प्रमाणपत्र तथ्यहीन असल्याचं नमूद केलं आहे. अशाच स्वरूपाचे दुसरे बोगस पत्र आणि डिस्चार्ज कार्डही प्रकाशात आल्यानं हे रॅकेट व्यापक असल्याचा त्यांनी दावा केला.
356 शिक्षकांची प्रमाणपत्रे तपासणीखाली : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत तब्बल 356 शिक्षकांनी घेतलेल्या दिव्यांग आणि आजार प्रमाणपत्रांबाबत संशय व्यक्त होताच, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सीपीआर प्रशासनाला याबाबत सविस्तर अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. या तपासणी दरम्यान काही प्रमाणपत्रं तथाकथित 'हायर सेंटर'कडं रेफर केल्याचं समोर आलय. अशा प्रकारचा उल्लेख कोणत्याही शासन निर्णयात नसताना ही प्रमाणपत्रे उच्च केंद्रांकडं का पाठवली? असा सवाल पवार यांनी उपस्थित केला. चौकशीत किमान 10 प्रमाणपत्रे चुकीच्या पद्धतीनं दिल्याचं संकेत मिळालेत. काही प्रकरणांत शिक्षकांवर निलंबन, नोटीस आणि यूआयडी कार्ड परत करण्यास भाग पाडण्यासारखी कारवाई झाल्याचेही प्रशासकीय अहवालांमध्ये नमूद असल्याचं संजय पवार यांनी सांगितलं.
अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात : या कथित घोटाळ्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अनेक डॉक्टर संशयाच्या भोवऱ्यात आले आहेत. दोन संशयित प्रमाणपत्रांबाबत तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि सीपीआरमधील दोन प्राध्यापक दोषी ठरल्याचा प्राथमिक अहवाल अधिष्ठाता आणि आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडं पाठवला आहे. उपसंचालक (आरोग्य) कोल्हापूर मंडळ आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांनी पुढील कारवाईसाठी अहवाल उच्च पातळीवर पाठवला असल्याची माहिती देत, दोषी आढळल्यास शिस्तभंग आणि गुन्हे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असे संकेत दिलेत.
मंत्र्यांकडं तक्रार, कठोर शिक्षेची मागणी : संपूर्ण घोटाळ्याची दखल घेऊन तातडीनं उच्चस्तरीय चौकशी आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर तसंच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडं करण्यात आली आहे. दोषी डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडील नोंदणी रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावेत. संबंधितांना निलंबित करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि त्यांच्या कारकीर्दीत दिलेल्या सर्व दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी करण्याचे शासनाला निर्देश द्यावेत, अशी ठाम भूमिका संजय पवार यांनी मांडली.
चौकशी समितीच्या अध्यक्षांनी काय म्हटलं? तत्कालीन चौकशी समितीनं संबंधित कागदपत्रांचा तपशीलवार अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार एका प्रकरणात रुग्णालयाची कोणतीही चूक आढळलेली नाही. मात्र, दुसऱ्या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी चुकीचे प्रमाणपत्र दिल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. या सर्व गोंधळामागे शिक्षण आणि आरोग्य विभागामधील समन्वयाचा अभाव कारणीभूत असू शकतो, असे चौकशी समितीचे अध्यक्ष डॉ. शिशिर मिरगुंडे यांनी स्पष्ट केले.
खऱ्या दिव्यांग जनतेची फरफट : या कथित रॅकेटमुळं नोकरी, बढती, बदली आणि शासकीय सवलतींसाठी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा गैरवापर करणाऱ्या प्रभावशाली कर्मचारी, अधिकारी आणि शिक्षकांना तर लाभ होतो. पण, खरे दिव्यांग नागरिक प्रमाणपत्रासाठी रुग्णालयांचे उंबरे झिजवत आहेत, अशी कडवट टीका पवार यांनी केली. तर योग्य तपासणी, पारदर्शकता आणि डिजिटल प्रणाली असूनही दलाल आणि काही अधिकाऱ्यांनी त्यात छिद्रे शोधून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातल्यानं शासनाच्या दिव्यांग कल्याण योजनांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची भावना स्थानिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा :
- देशात सर्वोत्तम ठरला कोल्हापूरचा 'रॉयल रायडर्स क्लब'; यंदाच्या मोटोवर्स 2025 मध्ये मिळवला 'चॅम्पियन क्लब'चा मान
- 600 वर्षांचं महाकाय 'बेहडा' वृक्ष; परदेशी पाहुण्यांना देखील घालतंय भुरळ, संवर्धनासाठी गावकऱ्यांकडून प्रयत्न
- परीक्षा सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विजिलन्स समिती; कॉपी नियंत्रणासाठी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासच समन्वय हवा - महेंद्र गणपुले