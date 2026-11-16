पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 25 एकर आरक्षित जागेवर भूमाफियांचा कब्जा; आयुक्तांचा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा
पिंपरी-चिंचवड शहरात महापालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्या भूमाफियांवर कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्त विजय सुर्यवंशी यांनी दिला आहे.
Published : November 16, 2026 at 7:42 PM IST
पिंपरी चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील महापालिकेच्या सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या तब्बल 25 एकर जागेवर भूमाफियांनी बेकायदा कब्जा केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. उद्याने, मैदाने, शाळा आणि दवाखाने यांसारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्या 60 भूखंडांवर अतिक्रमण करण्यात आलं आहे. या जागांची किंमत शेकडो कोटी रुपयांच्या घरात असल्यानं महापालिकेच्या मालमत्तेवरच भूमाफियांनी डल्ला मारल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा झपाट्यानं विस्तार होत असताना नागरिकांना पुरेशा सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. मात्र, याच सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर अतिक्रमण झाल्यानं शहराच्या विकासाला खीळ बसत असल्याचं चित्र आहे. अनेक ठिकाणी उद्यानांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत, तर काही भूखंडांवर इतर प्रकारे कब्जा करण्यात आल्याचं पाहणीत निदर्शनास आलं आहे.
सुमारे 25 एकर जागेवर अतिक्रमण- महापालिकेच्या भूमी-जिंदगी विभागानं केलेल्या पाहणीत महापालिकेच्या जागांवरील अतिक्रमणाची माहिती समोर आली आहे. सुमारे 25 एकर जागेवर अतिक्रमण झाल्याचं समोर आल्यानंतर प्रशासनानं या जागा ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली वेगवान केल्या आहेत. या जागा महापालिकेच्या मालकीच्या असूनही त्यांचा वापर सार्वजनिक विकासकामांसाठी करता येत नसल्यानं प्रशासनासमोर मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे.
महापालिकेकडून थेट कारवाई करण्याचा इशारा- अतिक्रमणांच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेला प्राधान्य देण्याचं निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत सुमारे 60 टक्के भूखंड अतिक्रमणमुक्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित भूखंडांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या आरक्षित जागांवर अनधिकृत बांधकामे करून किंवा कब्जा करून सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात आता कठोर भूमिका घेण्यात येणार आहे. संबंधित अतिक्रमणधारकांनी स्वतःहून अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे काढून घ्यावीत, अन्यथा महापालिकेकडून थेट कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. केवळ अतिक्रमण हटवून प्रशासन थांबणार नसून, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तयारीही करण्यात येत आहे.
शहराच्या भविष्यासाठी चिंताजनक बाब- दरम्यान, महापालिकेच्या आरक्षित जागा भूमाफियांच्या ताब्यात जाणं ही शहराच्या भविष्यासाठी चिंताजनक बाब आहे. या जागांवर उद्याने, क्रीडांगणे, शाळा आणि दवाखाने उभारले गेले असते, तर त्याचा थेट फायदा नागरिकांना झाला असता. मात्र, अतिक्रमणांमुळे या सुविधा उभारण्याच्या योजनाच अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे उर्वरित जागाही तातडीनं अतिक्रमणमुक्त करून त्यांचा मूळ आरक्षित प्रयोजनासाठी वापर करावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.