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महिला व बाल विकास विभागाच्या हिरकणी कक्ष योजनेत कोट्यवधींचा घोटाळा? बाजारभावापेक्षा 20 पट दराने खरेदी, अर्धे साहित्य गायब

गोंदिया जिल्ह्यातील 8 तालुक्यांमध्ये एकूण 18 हिरकणी कक्ष उभारण्यात आले. प्रत्येक कक्षासाठी सुमारे 12 लाख 68 हजार रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती आहे.

Corruption in Hirkani Kaksh Yojana
महिला व बाल विकास विभागाच्या हिरकणी कक्ष योजनेत कोट्यवधींचा घोटाळा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 31, 2026 at 2:52 PM IST

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गोंदिया : महिला व बाल विकास विभागाच्या महत्त्वाकांक्षी हिरकणी कक्ष योजनेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार समोर आला आहे. जिल्ह्यातील 18 हिरकणी कक्षांसाठी 2 कोटी 28 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र या निधीतून बाजारभावापेक्षा अनेकपटीनं जास्त दराने साहित्य खरेदी करून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यातच कक्षांसाठी खरेदी दाखवलेलं काही साहित्य प्रत्यक्षात उपलब्ध नसल्यानं निधी नेमका कुठे खर्च झाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

गोंदिया, आमगाव, सालेकसा, देवरी, तिरोडा, अर्जुनी मोरगाव, सडक अर्जुनी आणि गोरेगाव या 8 तालुक्यांमध्ये एकूण 18 हिरकणी कक्ष उभारण्यात आले. प्रत्येक कक्षासाठी सुमारे 12 लाख 68 हजार रुपये खर्च करण्यात आल्याचं नोंदीत नमूद आहे. या कामासाठी ई-निविदा प्रक्रिया न राबवता 'जेम' (GeM) पोर्टलद्वारे थेट खरेदी करण्यात आली. या खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप असून, बाजारभावाच्या तुलनेत अनेकपटीने जास्त दराने साहित्य खरेदी केल्याचं समोर आलं आहे.

काय काय खरेदी झाली? : बाजारात 3 ते 4 हजार रुपयांना मिळणारा पलंग 1 लाख 44 हजार रुपयांना, 20 ते 25 हजार रुपयांचा एसी 1 लाख रुपयांना, 5 ते 6 हजार रुपयांचा एलईडी टीव्ही 22 हजार रुपयांना, तर 1 ते 2 हजार रुपयांचा चेअर-टेबल सेट 34 हजार रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय हिरकणी कक्षाच्या केबिनसाठी तब्बल 6 लाख 25 हजार रुपये खर्च करण्यात आले, अशा नोंदी उपलब्ध आहेत.

खरेदी केलेलं साहित्य गायब : धक्कादायक बाब म्हणजे, हिरकणी कक्षासाठी मंजूर असलेल्या 9 प्रकारच्या साहित्यापैकी प्रत्यक्षात केवळ 5 प्रकारचं साहित्यच उपलब्ध असून उर्वरित 4 महागडे साहित्य गायब असल्याचा आरोप आहे. गायब साहित्यामध्ये 90 हजार रुपयांचे वॉश बेसिन, 1 लाख 13 हजार रुपयांचे हँडक्राफ्ट कर्टन्स, 49 हजार रुपयांची लहान मुलांची खेळणी आणि 90 हजार रुपयांच्या रिसेप्शन चेअर्सचा समावेश आहे. खरेदीचा खर्च दाखवण्यात आला असला तरी हे साहित्य कक्षात नसल्यानं निधी नेमका कुठे गेला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या कामाचं कंत्राट परभणी येथील 'श्री साई समर्थ' या पुरवठादाराला देण्यात आलं होतं. मात्र साहित्याची कोणतीही तपासणी न करता कंत्राटदाराला पूर्ण देयक अदा करण्यात आलं. तसंच ज्या कार्यालयांमध्ये हे हिरकणी कक्ष उभारण्यात आले, त्यापैकी एकाही कार्यालयाकडून अधिकृत ताबा पावती घेण्यात आली नाही. पुरवठादारानं दिलेल्या आवक-जावक पत्रालाच विभागानं ताबा पावती मानल्याचं समोर आलं आहे.

कक्ष बंद; महिलांना उपयोगच नाही : स्तनदा मातांना सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितपणे बाळांना स्तनपान देता यावं, या उद्देशानं हिरकणी कक्ष उभारण्यात आले. मात्र जिल्ह्यातील बहुतांश हिरकणी कक्ष कायम बंद असल्यानं गरजू महिलांना त्याचा कोणताही लाभ होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून माता आणि बालकांच्या संबंधित योजनेतील गंभीर निष्काळजीपणा असल्याची टीका होत आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं? : याबाबत महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौर्णूकर यांनी सांगितलं, "या कामाचं कंत्राट जानेवारी महिन्यात देण्यात आलं होतं. या प्रकरणाची दखल महिला व बाल विकास आयुक्तांनी घेतली आहे. आयुक्तांकडून चौकशी करण्यात येत असून दोषींवर कारवाई केली जाईल. तसंच संबंधित कंत्राटदारावरही कारवाई अपेक्षित आहे."

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TAGGED:

गोंदिया
CORRUPTION IN HIRKANI KAKSH YOJANA
GONDIA NEWS
हिरकणी कक्ष योजना घोटाळा
SCAM IN THE HIRKANI KAKSHA SCHEME

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