' आदिवासींच्या जमिनी हडपल्याचा आरोप बिनबुडाचा!'-राऊतांवर मानहानीचा दावा ठोकणार असल्याचा नार्वेकर यांचा इशारा
शिवसेना (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्याचा आरोप केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते कोल्हापुरात आज माध्यमांशी बोलत होते.
Published : November 23, 2026 at 1:57 PM IST
मुंबई- खासदार संजय राऊत यांनी गंभीर आरोप केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज माध्यमांसी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी खासदार राऊत यांच्यावर मानहानीचा दावादेखील ठोकणार असल्याचं सांगितलं.
अलिबाग तालुक्यातील म्हात्रोळी गावातील आदिवासींच्या जमिनी हडपल्याच्या आरोपांमध्ये कोणतंही तथ्य नाही. ज्या जमिनीच्या व्यवहारावरून आरोप केले जात आहेत, ती आदिवासींची नसून भोगवटा वर्ग-1 ची आहे. आदिवासींनी २०२४ पूर्वी केलेल्या सर्व तक्रारींचा निपटारा झाला होता. त्या तक्रारींमध्ये नार्वेकर कुटुंबीयांच्या नावाचाही उल्लेख नव्हता, असे स्पष्ट करत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी खासदार संजय राऊत यांचे आरोप फेटाळून लावले.
नार्वेकर कुटुंबीयांचा कोणताही संबंध नसल्याचा दावा- राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी आज (23 नोव्हेंबर) रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून नार्वेकर कुटुंबीयांवर आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्याचा आरोप केला होता. म्हात्रोळी गावातील सुमारे 20 आदिवासी कुटुंबांची घरे पाडून त्यांना विस्थापित केल्याचा दावा त्यांनी केला. या आरोपांवर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी स्पष्टीकरण देताना संबंधित जमीन आदिवासींची नसल्याचं स्पष्ट केलं. ते म्हणाले की, 2024 पर्यंत संबंधित जमिनीची मालकी बलदेवसिंह जाला यांच्याकडे होती. त्यानंतर नार्वेकर यांच्या पत्नी सरोजिनी यांनी जाला यांच्याकडून ही जमीन खरेदी केली. जमीन खरेदी करताना जमिनीवर कोणताही दावा किंवा अतिक्रमण नव्हते. तसेच, 2024 पूर्वी आदिवासींनी केलेल्या तक्रारींचा निपटारा झाला होता. त्या तक्रारींमध्ये नार्वेकर कुटुंबीयांचा कोणताही संबंध असल्याचं नमूद नव्हते, असा विधानसभा अध्यक्षांनी दावा केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी सांविधानिक पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीने कसं वागू नये याचे हे ऊत्तम उदाहरण आहे;अलिबाग तालुक्यातील आदिवासींच्या जमीनींवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून बेकायदेशीर पद्धतीने अतिक्रमण करण्यात येत असल्याचा आरोप सतत करण्यात आला आहे! आदिवासी त्यांच्या जमीन घरांसाठी आंदोलन करत असताना सरकार कोठे आहे? कोणाच्या बाजूने आहे? @Dev_Fadnavis @PMOIndia @AmitShah @cbawankule— Sanjay Raut (@rautsanjay61) November 23, 2026
शिवसेना पक्षाच्या संदर्भात दिलेल्या निकालामुळे संजय राऊत यांनी बिनबुडाचे आरोप करत आहे. यासंदर्भात मानहानीचा दावा ठोकणार आहे-विधानसभा अध्यक्ष, राहुल नार्वेकर
राहुल नार्वेकर यांना पदावरून दूर करण्याची मागणी- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कुटुंबीयांनी आदिवासींची घरे पाडून त्यांना बेघर करण्यात आल्याचा खासदार संजय राऊत यांनी दावा केला. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून केली आहे. तसेच या प्रकरणामुळे राज्याच्या प्रतिमेला धक्का बसला. विधानसभा अध्यक्षांच्या पदाचा गैरवापर होत असल्यास त्यांना पदावरून दूर करावे, अशी मागणी राऊत यांनी केली.
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