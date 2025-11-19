नगरपालिका निवडणुकीत 'घराणेशाही एक्सप्रेस' सुस्साट, नेत्यांना पडला कार्यकर्त्यांचा विसर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत नगराध्यक्षपदासाठी घराणेशाही उफाळून आल्याचं दिसून आलंय. एकूण 13 पैकी 7 नगर पालिकांमध्ये नेत्यांचे वारसदार नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक रिंगणात उतरवण्यात आलेत.
कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात. नेत्यांना लोकसभा विधानसभा सभागृहात पाठवण्यासाठी जिवाचं रान करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना याच निवडणुकीचं वेध लागलेले असतात. मात्र राज्यात सुरू असलेल्या नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकीत नेत्यांच्या सुना, भाऊ, मुलं यांच्यातील भाऊगर्दीत कार्यकर्ता हरवल्याचं चित्र कोल्हापूर जिल्ह्यातील 13 पैकी 7 ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. अनेक ठिकाणी राखीव जागा असल्यानं नकळत कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली आहे. मात्र नगराध्यक्षपदासाठी नेत्यांनी आपले वारसदार पुढे केल्यानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उद्देशालाच नेत्यांकडून हडताळ फासला जात आहे का? असा सवालही उपस्थित होत आहे.
निवडणुकीत नेत्यांच्या वारसदारांना तिकीट : कोल्हापूर जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत नगराध्यक्षपदासाठी घराणेशाही उफाळून आल्याचं दिसून आलं. एकूण 13 पैकी 7 नगर पालिकांमध्ये नेत्यांचे वारसदार नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक रिंगणात उतरवण्यात आलेत. दरम्यान, ज्या नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण अन्य प्रवर्गासाठी राखीव आहे, अशा ठिकाणीच नाईलाजानं कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळं कार्यकर्त्यांना संधी देणार अशी भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांना नगरपंचायत नगरपरिषद निवडणुकीच्या निमित्तानं विसर पडल्याचं दिसून आलं आहे. जिल्ह्यातील नगरपरिषदेमध्ये नेत्यांच्या वारसदारांना आणि सगे-सोयऱ्यांना तिकीट देण्यात आलं आहे.
नेत्यांना कार्यकर्त्यांचा विसर : जिल्ह्यातील सर्वात मोठी नगरपरिषद असलेल्या जयसिंगपूर नगरपरिषदेत अपक्ष आमदार आणि राज्याचे माजी आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांचे बंधू संजय पाटील यांना नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली आहे. राजकीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या कागल नगर परिषदेमध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे कट्टर समर्थक भैय्या माने यांच्या पत्नी सविता प्रताप माने यांना कागल नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिली आहे. तर गडहिंग्लज नगर परिषदेमध्ये जनता दलाच्या नेत्या स्वाती कोरी स्वतः नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उभ्या आहेत. कोरे ह्या जनता दलाचे माजी आमदार स्वर्गीय श्रीपतराव शिंदे यांच्या कन्या आहेत. कागल तालुक्यातील दुसरी नगरपालिका असलेल्या मुरगुड नगरपालिकेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पक्षात नुकताच प्रवेश केलेले माजी नगराध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील यांच्या पत्नी सुहासिनी पाटील निवडणूक रिंगणात आहेत. तर त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविणाऱ्या तस्लिम जमादार ह्या देखील घराणेशाहीमधूनच निवडणूक रिंगणात आहेत. तस्लिम जमादार ह्या माजी नगराध्यक्ष राजेखान जमादार यांच्या पत्नी आहेत. कुरुंदवाड नगरपालिकेसाठी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम बापू पाटील यांच्या सुनबाई योगिनी विजय पाटील नगराध्यक्षपदाच्या निवडणूक रिंगणात आहेत. तर त्यांच्या विरोधात माजी नगराध्यक्ष रामचंद्र डांगे यांच्या सुनबाई मनीषा डांगे या निवडणूक रिंगणात आहेत. त्या राजर्षी शाहू विकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवत आहेत.
कार्यकर्ते फक्त सतरंजी उचलायचा कामाचे आहेत का? : पेठवडगाव नगरपरिषदेसाठी यादव आघाडीकडून विद्याताई पोळ निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यांचे वडील हेदेखील राजकारणात होते. त्यांच्या विरोधात जनसुराज्य पक्षाच्या उमेदवार प्रविता सालपे निवडणूक लढवत आहेत. त्यांचे पती पेठवडगाव नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष आहेत. आजरा नगरपंचायत निवडणुकीतदेखील घराणेशाही आहे. अशोक चराटी या ताराराणी आघाडीकडून निवडणूक रिंगणात आहेत. यापूर्वी चराटी यांच्या कन्या जोशना चराटी ह्या नगराध्यक्ष होत्या. तर चराटी यांच्या घरातच तब्बल 35 वर्ष सरपंच पद होतं. अशोक सराटी हे जिल्हा बँकेचे माजी संचालक आहेत तर काँग्रेसकडून निवडणूक लढवणाऱ्या संजय सावंत यांना देखील घराणेशाहीचा वारसा आहे. त्यांच्या पत्नी आजरा नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षा आणि सरपंच होत्या. यंदा नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून येणार आहेत. यामुळं कोल्हापूर जिल्ह्यातील 13 पैकी 7 ठिकाणी राजकीय नेत्यांचे वारसदार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. तर त्यांना निवडून आणण्यासाठी कार्यकर्त्यांना धडपड करावी लागणार आहेत. कार्यकर्ते फक्त सतरंजी उचलायचा कामाचे आहेत का? असा सवाल ही या निमित्तानं उपस्थित होत आहे.
कागलमधील निष्ठावंत कार्यकर्त्याची सोशल मीडियापोस्ट चर्चेत : कागलमध्ये एकमेकांचं राजकीय विरोधक वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि शाहू समूहाचे प्रमुख समरजीत घाटगे यांची युती होऊन 24 तास ही उलटत नाही, तोपर्यंत निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. "30 वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनिष्ठ राहिलो. मात्र आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला माजी गरज उरली नाही. यामुळं सक्रिय राजकारणाला राम राम करत आहे," अशा भावना कागल शहराचे माजी नगराध्यक्ष अजित कांबळे यांनी व्यक्त केल्या. यावर शहरात उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यात विधानसभा निवडणूकीत महायुतीला भरघोस यश मिळाल्यानंतर भाजपानं स्व:बळावर निवडणूक लढवण्यासाठी चाचपणी केली. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक शिलेदार गळाला लावण्याचा प्रयत्न केला. यातूनच राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची नाराजी भाजपानं ओढवून घेतली. आता थेट नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीतही अनेक ठिकाणी नेत्यांचे वारसदार निवडणुकीच्या आखाड्यात आहेत. यामुळं निष्ठावंत कार्यकर्ता कुठंतरी पिचला जात असल्याच्या भावना नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या निमित्तानं व्यक्त होत आहेत.
मंत्री मुश्रीफांच्या सुनेसाठी मंडलिकांच्या उमेदवाराची माघार : कागल नगरपालिकेसाठी कट्टर राजकीय विरोधक मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे यांनी समझोता केला. यानंतर मंत्री मुश्रीफांवर टीकेची जोड उठवणाऱ्या माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्या उमेदवारानं मंत्री मुश्रीफ यांच्या सुनेसाठी माघार घेतली आहे. शिवसेनेच्या उमेदवार नूरजहान निसार नायकवडी यांनी माघार घेतल्यानं सेहरनिदा मुश्रीफ यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.
