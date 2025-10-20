1 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर सर्वपक्षीय मोर्चा, संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं
देशाचे लक्ष वेधण्यासाठी 1 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती संजय राऊत यांनी दिली.
Published : October 20, 2025 at 12:35 PM IST
मुंबई : राज्यातील मतदार यादीतील कथित घोटाळ्याबाबत शिवसेना (ठाकरे गटा)चे खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा भाजपा आणि शिंदे गटावर टीकास्त्र सोडले. महाराष्ट्रात तब्बल एक कोटी बोगस मतदार आहेत. अमित शाहांनी घुसखोरांना शोधायचं असेल तर सुरुवात या बोगस मतदारांपासून करावी,” असंही संजय राऊत म्हणालेत. चार दिवसांत साडेसहा लाख मतदार वाढले, हा नेमका काय प्रकार आहे? हे मतदार कुठून आले? मतदार यादीत मोठा घोटाळा झाला असून, निवडणुका निष्पक्ष होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे देशाचे लक्ष वेधण्यासाठी 1 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती संजय राऊत यांनी दिली.
आयोग स्वायत्त असेल तर उत्तर भाजपा का देतंय? : संजय राऊत यांनी निवडणूक आयोग आणि भाजपा यांच्यातील “मिलीभगत” स्पष्ट असल्याचा आरोप केला. आम्ही निवडणूक आयोगाला पुरावे दिले, शिष्टमंडळ भेटले, तरी आयोगाने कारवाई केली नाही. उलट भाजपाचे नेतेच आमच्या प्रश्नांची उत्तरे देतात. आयोग स्वायत्त असेल तर उत्तर भाजपा का देतंय? म्हणजेच दोघांची मिलीभगत आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आम्ही चोरी केलीय का? ज्या चोराला रंगेहाथ पकडलंय, तोच चोर आता पुरावा मागतोय, असा टोला राऊत यांनी हाणला.
आज एकनाथ शिंदे यांची जयंती : संजय राऊत यांनी पुढे मराठी एकतेचा मुद्दा उपस्थित करत भाऊबंदकी नाटक आजही ताजं आहे. प्रभाकर खाडीलकर यांनी हे नाटक लिहिलं आणि त्याचा अर्थच आहे की, ‘भाऊबंदकी असेल तोवर राज्य आपलं होणार नाही. त्यामुळे मराठी लोकांनी एकत्र आलं पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं. शेवटी नरकचतुर्दशीच्या निमित्ताने संजय राऊत यांनी शिंदे गटावर हल्ला चढवला. नरकासुराचा जन्म गुवाहाटीला झाला आणि हे नरकासुरसुद्धा तिथेच पूजा करतात. आज एकनाथ शिंदे यांची जयंती आहे. त्यांना गुवाहाटीला जावं लागेल कदाचित. पण त्या नरकासुराचा शेवटी अंत झाला; या गद्दारांचाही तोच अंत जनता करेल, नरकासुराप्रमाणे जनता पायाखाली चिरडून मारेल, असे भाकीत त्यांनी केले. आता 1 नोव्हेंबरला निघाणाऱ्या मोर्चाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचाः
यात्रेदरम्यान अश्वत्थामा भेटत असल्याची भाविकांची श्रद्धा; समुद्र सपाटीपासून ४ हजार फूट उंचीवरील शिखरावर फुलली गर्दी
नागपूर जिल्ह्यातील नावीन्यपूर्ण संजीवनी योजनेंतर्गत दोन टप्प्यात एकूण 755 ई-रिक्षांचे दिव्यांग व्यक्तींना वाटप