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२०२९ ला सर्व खासदार शिवसेनेच्या तिकिटावरच लढणार, एकनाथ शिंदे यांची स्पष्टोक्ती; दादरमध्ये शिवसेना भवन बांधण्याचा निर्धार

राज्यातील विकासकामांबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले की, केंद्राकडून महाराष्ट्राला 12 लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निधी देताना हात आखडता घेत नाहीत.

एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 7:40 PM IST

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मुंबई - ‘ऑपरेशन टायगर’ची घोषणा केल्यानंतर विरोधकांकडून विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू होत्या. मात्र आम्ही कोणतेही ऑपरेशन अर्धवट सोडत नाही. सर्व प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण झाल्या असून सर्व खासदार आनंदी आहेत आणि ते मूळ शिवसेनेत परतले आहेत, असं प्रतिपादन एकनाथ शिंदे यांनी आज केलं.

विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी संवाद साधताना शिंदे म्हणाले की, मी काल सांगितलं त्यावर विरोधक पुड्या सोडत होते. हा आमच्या संपर्कात आहे, तो आमच्या संपर्कात आहे, अशा चर्चा सुरू होत्या. मात्र मी सर्व खासदारांना समोर आणलं आणि कालच सांगितलं की कुठलंही ऑपरेशन अर्धवट सोडत नाही. तसंच सर्व प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने पूर्ण झाल्या असून सर्व खासदार समाधानी आहेत. सर्व खासदार खुश आहेत. ते मूळ शिवसेनेत आले आहेत. आमचे आधीचे खासदार आणि आताचे खासदार अशी मोठी टीम तयार झाली आहे. त्यामुळे शिवसेना त्या भागात अधिक बळकट होत आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

2029 लोकसभा निवडणुकीबाबत आत्मविश्वास व्यक्त करताना शिंदे म्हणाले की, त्यावेळी सर्व खासदार शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढतील आणि विजयी होतील. खासदार निंबाळकर यांच्या प्रश्नावर तो त्यांचा विषय आहे, असं सांगत त्यांनी अधिक भाष्य टाळलं. आमचा अजेंडा विकासाचा आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. संजय राऊत यांच्या टीकेला उत्तर देताना शिंदे म्हणाले, ‘‘कायदा राखण्याची जबाबदारी शिवसेनेवर आहे. संजय दिना पाटील पोकळ धमक्यांना घाबरत नाहीत. जेवढे आम्हाला बोलतात तेवढे ते खड्ड्यात जातात आणि आमचे लोक वाढतात. दरम्यान, दादरमध्ये शिवसेना भवन उभारण्यात येणार असल्याची घोषणाही शिंदे यांनी यावेळी केली.


राज्यातील विकासकामांबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले की, काही विभागांच्या निधीचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला 12 लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्राला निधी देताना हात आखडता घेत नाहीत, असं त्यांनी नमूद केलं. नाशिक पदवीधर मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडून आलेले गोकुळ गिते यांच्याबाबत विचारलं असता, ते अपक्ष निवडून आले आहेत. त्यामुळे ते थेट शिवसेनेत प्रवेश करू शकत नाहीत. ते सहयोगी सदस्य म्हणून आमच्यासोबत आले आहेत, असं शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.


समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर बोलताना शिंदे म्हणाले की, देशात समान नागरी कायदा असावा, हे बाळासाहेब ठाकरे यांचं मत होतं. काहीजण अर्धी वाक्ये दाखवतात आणि अर्धी कापतात. संबंधित वक्तव्य हे बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबाबत नसून एका मेळाव्यातील भाषणाबाबत होतं, असं त्यांनी सांगितलं. दादरमध्ये नवीन शिवसेना भवन उभारण्याच्या निर्णयाबाबत ते म्हणाले, आम्हाला कामं करायला कार्यालय नको का? शिवसेना आणि संघटना मोठी होत आहे. त्यामुळे कार्यालयाची गरज आहे.

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TAGGED:

EKNATH SHINDE
एकनाथ शिंदे
ऑपरेशन टायगर
2029 लोकसभा
SHIV SENA

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