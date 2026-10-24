भारत दहशतवादापासून मुक्त, गँगस्टरविरोधात एकजूट होण्याची गरज!
'ऑल इंडिया अँटी टेररिस्ट फ्रंट'चे अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंग बिट्टा यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले.
Published : October 24, 2026 at 12:55 PM IST
शिर्डी - देशाची सुरक्षा ही केवळ सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांची जबाबदारी नसून प्रत्येक भारतीय नागरिकाने देशाच्या सुरक्षेसाठी सजग राहणे आवश्यक आहे. दहशतवादाविरोधात प्रत्येक भारतीयाने विनागणवेशाचा सैनिक बनून उभे राहिले पाहिजे, असे आवाहन 'ऑल इंडिया अँटी टेररिस्ट फ्रंट'चे अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंग बिट्टा यांनी शिर्डीत केलं.
साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले - 'ऑल इंडिया अँटी टेररिस्ट फ्रंट'चे अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंग बिट्टा यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचे प्रशासकीय अधिकारी संदीप कुमार भोसले यांनी शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन त्यांचा सत्कार केला. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना कॅनडामध्ये भारतीय तिरंग्याचा अवमान केला जात असल्याचा आरोप करत बिट्टा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
एकजुटीने आवाज उठवण्याची गरज - भारतीय नेत्यांच्या दौऱ्यांदरम्यान तिरंग्याचा अपमान करणे, तसेच भारतमातेविरोधात अपशब्द वापरणे, कॅनडा आणि अमेरिकेत अक्षरधामसह मंदिरांवर हल्ले करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे सांगत अशा देशविघातक कृत्यांविरोधात सर्व भारतीयांनी एकजुटीने आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. तिरंगा हा हिंदू, मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन अशा सर्व भारतीयांचा आहे. आपली पहिली ओळख भारतीय हीच असून राष्ट्रीय एकता आणि देशाचा सन्मान यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही बिट्टा म्हणाले.
दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका - देशात यापूर्वी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या आठवणी सांगताना बिट्टा यांनी मुंबईतील 26/11 चा दहशतवादी हल्ला, संसदेवरील हल्ला, दिल्लीतील स्फोट आणि रेल्वेवरील हल्ल्यांचा उल्लेख केला. या घटनांमध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला असून देशाने दहशतवादाचे भीषण परिणाम अनुभवले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेण्यात आली असून जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देण्यात आल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. देशातील दहशतवादी कारवायांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यात आले असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य - आपल्याला सुरक्षाव्यवस्थेचा 41 वर्षांचा अनुभव असून आपल्यावर 14 वेळा जीवघेणे हल्ले झाल्याचे बिट्टा यांनी सांगितले. काही संभाव्य हल्ल्यांबाबत आपण यापूर्वीच इशारे दिले होते, असाही दावा त्यांनी केला. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत कोणत्याही राजकीय पक्षाने राजकारण करू नये. देशातील प्रत्येक राज्यात नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. महत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा देताना सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होऊ नये, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येचा संदर्भ देत सुरक्षेतील त्रुटी किती गंभीर ठरू शकतात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
देशाची ताकद कमकुवत करण्याचा प्रयत्न - पंजाबमार्गे ड्रोनच्या माध्यमातून अमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी होत असल्याचा आरोप करत बिट्टा यांनी नार्को-टेररिझमच्या वाढत्या धोक्याबाबत चिंता व्यक्त केली. पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा भारतीय तरुणांना अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकवून देशाची ताकद कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नार्को-टेररिझम संपवण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घ्यावी. या मोहिमेत नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
कोणतीही तडजोड होता कामा नये - मुंबईसह देशातील विविध भागांत वाढत असलेल्या गँगस्टर संस्कृती आणि संघटित गुन्हेगारीबाबत चिंता व्यक्त करत बिट्टा यांनी कठोर कारवाईची मागणी केली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कठोर कारवाईच्या धोरणाचा संदर्भ देत दहशतवाद आणि गुन्हेगारीविरोधात ठोस पावले उचलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. जेएनयूमध्ये भारतविरोधी घोषणा देणाऱ्या शक्ती आणि त्यांच्या मागील शक्तींचाही विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच त्यांना पाठबळ देणाऱ्या शक्तींची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, असेही ते म्हणाले. राष्ट्रीय एकता तिरंग्याचा सन्मान आणि देशाची सुरक्षा या मुद्द्यांवर कोणतीही तडजोड होता कामा नये. दहशतवादाविरोधातील लढ्यात प्रत्येक नागरिकाने आपली जबाबदारी ओळखून देशाच्या पाठीशी उभे राहावे असे, आवाहन मनिंदरजीत सिंग बिट्टा यांनी यावेळी केले.
हेही वाचा - साईबाबांच्या जीवनप्रवासाचं दर्शन घडवणाऱ्या 121 कॅनव्हास चित्रकृती शिर्डी संस्थानाकडे सुपूर्द