लाभ थांबलेल्या सर्व लाडक्या बहिणींची पुन्हा होणार पडताळणी; शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त

बुलढाणा जिल्ह्यात ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्याने 30 हजार महिलांचा लाभ गेल्या दोन महिन्यांपासून थांबलाय. राज्यातही 22 लाखांहून अधिक महिलांचा लाभ याच कारणाने प्रभावित झालाय.

लाभ थांबलेल्या सर्व लाडक्या बहिणींची पुन्हा होणार पडताळणी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 21, 2026 at 5:31 PM IST

बुलढाणा : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून राज्यातील लाखो महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक सहाय्य मिळत आहे. ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची आहे. मात्र, बुलढाणा जिल्ह्यात ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्याने सुमारे 30 हजार महिलांचा लाभ गेल्या दोन महिन्यांपासून थांबलाय. राज्यातही 22 लाखांहून अधिक महिलांचा लाभ याच कारणाने प्रभावित झालाय. यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये मोठा संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली होती. अनेक ठिकाणी महिलांनी जिल्हा महिला आणि बालकल्याण कार्यालयात गर्दी करून प्रश्न उपस्थित केलेत.

बुलढाणा जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी अमोल दिघुळे (Source- ETV Bharat)

शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त : जिल्हा महिला आणि बालकल्याण अधिकारी अमोल दिघुळे यांनी स्पष्ट केले की, ही समस्या तात्पुरती आहे. ई-केवायसीमध्ये आलेल्या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी आणि पात्रतेची पुन्हा पडताळणी करण्यासाठी शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यात. आता अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून सर्व लाभार्थी महिलांची पडताळणी केली जाणार आहे. या पडताळणीनंतर पात्र ठरलेल्या महिलांचा लाभ त्वरित पुन्हा सुरू होणार आहे. रखडलेले हप्तेही खात्यात जमा केले जातील.

अंगणवाडी सेविका घरी येऊन पडताळणी करतील : अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ई-केवायसी ही प्रक्रिया योजना अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे. यात आधार प्रमाणीकरण, फोटो आणि इतर तपशीलांची पडताळणी होते. ज्या महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही किंवा त्यात त्रुटी आहे, त्यांचा लाभ तात्पुरता थांबवला गेला. मात्र, योजना पूर्णपणे बंद झालेली नाही. ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. महिलांनी घाबरून न जाता शांत राहावे आणि अंगणवाडी सेविकेकडे आपली अचूक माहिती, आधार कार्ड, फोटो आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे द्यावीत, असे आवाहन महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून करण्यात आलंय. अंगणवाडी सेविका घरी येऊन किंवा केंद्रावर पडताळणी करतील. ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण होऊन लाभ पुन्हा सुरळीत सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.

लाडकी बहीण योजना 21 ते 65 वयोगटातील महिलांसाठी पात्र : बुलढाणा जिल्ह्यात सध्या साडेसहा लाखांहून अधिक महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. ही योजना 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांसाठी आहे. ई-केवायसी पूर्ण झालेल्या महिलांना कोणतीही अडचण येणार नाही. ज्या महिलांचा लाभ थांबला आहे, त्यांनी त्वरित अंगणवाडीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी अमोल दिघुळे यांनी केलंय.

