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इंद्रायणी नदीनं ओलांडली धोक्याची पातळी, माऊलींच्या पालखी सोहळ्यात वारकऱ्यांना नदीत स्नानास बंदी

आळंदीत मुसळधार पावसामुळं इंद्रायणी नदी दुथडी भरून वाहत असून धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. त्यामुळं वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनानं नदीत स्नान करण्यास सक्त मनाई केली आहे.

Indrayani River Danger Mark
इंद्रायणी नदीनं ओलांडली धोक्याची पातळी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 8, 2026 at 2:35 PM IST

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आळंदी (पुणे) : संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्यानिमित्त संपूर्ण आळंदी नगरी भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाली आहे. लाखो वारकरी 'ज्ञानोबा-तुकाराम'चा जयघोष करत माऊलींच्या दर्शनासाठी आणि पालखी सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी आळंदीत दाखल झाले आहेत. दरवर्षीप्रमाणं इंद्रायणी नदीत पवित्र स्नान करण्याची अनेक वारकऱ्यांची इच्छा असते. मात्र, यंदा मुसळधार पावसामुळं इंद्रायणी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडल्यामुळं प्रशासनानं वारकऱ्यांना नदीत उतरून स्नान करण्यास मज्जाव केला आहे.

प्रशासनानं घेतली खबरदारी : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळं इंद्रायणी नदी दुथडी भरून वाहत आहे. नदीच्या प्रवाहाचा वेगही प्रचंड असल्यामुळं कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी प्रशासन आणि पोलिसांनी विशेष खबरदारी घेतली आहे. नदीच्या दोन्ही तीरांवर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. वारकऱ्यांना नदीकाठी जाण्यापासून तसंच ते पाण्यात उतरू नये यासाठी सातत्यानं सूचना दिल्या जात आहेत. वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत पोलिसांकडून नदी परिसरात सतत गस्त घातली जात आहे. धोकादायक ठिकाणी बॅरिकेड्स उभारले असून ध्वनिक्षेपकाच्या माध्यमातून वारंवार जनजागृती केली जात आहे. नदीच्या वाढलेल्या पाण्याचा अंदाज लक्षात घेत कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करू नये, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

इंद्रायणी नदीनं ओलांडली धोक्याची पातळी (ETV Bharat Reporter)

सुरक्षित अंतरावरूनच नदी पाहण्याच्या सूचना : इंद्रायणी नदीनं धारण केलेलं रौद्ररूप ड्रोनच्या सहाय्यानं टिपलं आहे. आकाशातून दिसणारे हे दृश्य अत्यंत थरारक असून, नदीचा प्रचंड वेग, पाण्याची वाढलेली पातळी आणि दोन्ही काठांवर पसरलेलं पुराचं पाणी पाहून अनेक वारकरीही आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. हे दृश्य पाहण्यासाठी नदीकाठी काहीकाळ गर्दी झाली होती. मात्र, पोलिसांनी तत्काळ परिस्थिती नियंत्रणात ठेवत नागरिकांना सुरक्षित अंतरावरूनच नदी पाहण्याच्या सूचना दिल्या. यंदा पूरस्थितीमुळं वारकऱ्यांची नदीस्नानाची परंपरा खंडित झाली. असं असलं तरी माऊलींवरील श्रद्धा मात्र तसूभरही कमी झालेली नाही. अनेक वारकरी नदीस्नानाचा मोह टाळून थेट मंदिरात दर्शन घेत आहेत आणि पालखीसोबत पुढील वारीसाठी पुण्याच्या दिशेनं प्रस्थान करत आहेत.

नदी परिसरात यंत्रणा सज्ज : प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करत सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय वारकऱ्यांनी घेतल्याचंही चित्र पाहायला मिळत आहे. आळंदीतील पालखी सोहळा भक्तिभावानं आणि उत्साहात सुरू असतानाच इंद्रायणी नदीचं रौद्ररूप प्रशासनासाठी मोठं आव्हान ठरत आहे. पोलीस, महसूल, आपत्ती व्यवस्थापन आणि स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयामुळं परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवण्यात येत असून वारकऱ्यांची सुरक्षित, सुरळीत वारी पार पडावी यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज असल्याचं चित्र आळंदीत पाहायला मिळत आहे.

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TAGGED:

INDRAYANI RIVER
इंद्रायणी नदी
ASHADHI EKADASHI 2026
संत ज्ञानेश्वर महाराज
INDRAYANI RIVER DANGER MARK

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