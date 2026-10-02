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8 विद्यार्थ्यांचा जीव गेल्यानंतर आळंदीतील विनर्स ॲकॅडमी अकॅडमी सील करणार; इतर क्लासेसही प्रशासनाच्या रडारवर

आळंदी येथील विनर्स ॲकॅडमीवर नगर परिषद प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येणार आहे.

Winners Academy
आळंदीतील विनर्स ॲकॅडमी अकॅडमी सील करणार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 2:37 PM IST

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(आळंदी) पुणे : आळंदी येथून रायगडमधील प्रसिद्ध दिवेआगार समुद्रकिनारी सहलीसाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांवर काळानं भीषण घाला घातला. आळंदी येथील 'विनर्स अ‍ॅकॅडमी' या कोचिंग क्लासच्या 11 वी आणि 12 वी सायन्सच्या 8 विद्यार्थ्यांचा समुद्रात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण आळंदी शहरावर शोककळा पसरली असून दिवेआगार परिसरातूनही मोठी हळहळ व्यक्त केली जात आहे. याचदरम्यान, आता या विनर्स ॲकॅडमीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. अकॅडमीने क्लासेस अथवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक परवानगी घेतली नसल्याचं समोर आलं आहे.

अशातच आता आळंदी येथील विनर्स ॲकॅडमीवर नगर परिषद प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. ॲकॅडमीने क्लासेस अथवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक परवानगी घेतली नसल्याचं आळंदी नगर परिषदेचे सीईओ माधव खांडेकर यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे विनर्स ॲकॅडमी सील करण्याची कारवाई करण्यात येणार असून, त्यासाठी पोलिसांची मदत घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं.

आळंदीतील विनर्स ॲकॅडमी अकॅडमी सील करणार (ETV Bharat)

खासगी क्लासेसच्या परवानगी आणि नोंदणीचा मुद्दा चर्चेत :

आळंदी शहरात खासगी शैक्षणिक संस्था आणि विविध ट्युशन क्लासेस मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. यापैकी काही संस्था नगर परिषदेकडे नोंदणीकृत आहेत, तर काही क्लासेसची अधिकृत नोंदणी झालेली नसल्याची माहिती प्रशासनाच्या तपासणीत समोर आली आहे. त्यामुळे खासगी क्लासेसच्या परवानगी आणि नोंदणीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

विनर्स अकॅडमीची आळंदी शाखा सुरू करताना नगर परिषदेकडून आवश्यक परवानगी घेण्यात आली नसल्याचं प्रशासनाच्या तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. क्लासेस तसेच व्यवसाय चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी न घेतल्याने प्रशासनाने कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.

कारवाई करण्यापूर्वी अकॅडमीच्या प्रशासकीय पातळीवरील संबंधित व्यक्तींशी चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच अकॅडमीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचीही भूमिका जाणून घेतली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, याचा विचार करून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं.

आळंदीतील इतर खासगी क्लासेसचीही तपासणी :

विनर्स अकॅडमीप्रमाणेच आळंदी शहरातील इतर खासगी क्लासेसचीही तपासणी करण्याचा निर्णय नगर परिषद प्रशासनानं घेतला आहे. यासाठी प्राथमिक स्तरावर सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, कोणत्या क्लासेसकडे आवश्यक परवानग्या आहेत आणि कोणत्या संस्थांची नोंदणी झालेली नाही, याची माहिती संकलित केली जाणार आहे.

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी आळंदी नगर परिषदेकडून खासगी क्लासेसचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यावेळी आढळलेल्या अनेक संस्थांनी त्यानंतर आवश्यक नोंदणी करून घेतली होती. मात्र, त्यानंतर नव्यानं सुरू झालेल्या क्लासेसची संख्या आणि त्यांच्या परवानग्यांची स्थिती तपासणं आवश्यक असल्याचं प्रशासनानं सांगितलं.

नोंदणी किंवा आवश्यक परवानगी नसलेल्या संस्थांवर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे विनर्स अकॅडमीवरील प्रस्तावित कारवाईनंतर आळंदी शहरातील इतर खासगी क्लासेसही प्रशासनाच्या तपासणीच्या कक्षेत आले आहेत.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, याचा विचार करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर नियमानुसार कारवाई करण्याची भूमिका नगर परिषद प्रशासनानं घेतली आहे. त्यामुळे विनर्स अकॅडमीवरील कारवाईनंतर इतर अनधिकृत क्लासेसबाबत प्रशासन कोणती पावलं उचलतं? याकडे लक्ष लागलं आहे.

8 विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू

मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी (1 ऑक्टोबर) दुपारी हे विद्यार्थी समुद्रात पोहण्यासाठी उतरले होते. मात्र, त्यावेळी समुद्रात भरतीची वेळ होती. पाण्याचा अंदाज न आल्यानं आणि नाकातोंडात पाणी गेल्यानं ८ विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. भरतीची वेळ असताना समुद्रात उतरलेले सुरुवातीला दोन विद्यार्थी एका खड्ड्यात बुडू लागले. त्यांना वाचवण्यासाठी गेलेले आणखी 5 विद्यार्थी आणि इतर साथीदारही पाण्यात अडकले. त्यांची आरडाओरड ऐकून स्थानिकांनी तातडीनं समुद्राच्या दिशेने धाव घेतली अन् 30 ते 35 विद्यार्थ्यांना वाचवलं. मात्र, दुर्दैवाने यावेळी 7 ते 8 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला.



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