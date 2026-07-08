आळंदीत माऊलींच्या पालखी सोहळ्याची जय्यत तयारी! 'कोठीघरा'तून सुई-दोऱ्यापासून चांदीच्या अलंकारांपर्यंत काटेकोर नियोजन
संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यासाठी आळंदीतील कोठीघराचे व्यवस्थापक श्रीधर सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली चांदीचे दागिने, वस्त्र आणि जीवनावश्यक साहित्यांचे 300 सेवेकऱ्यांसाठी काटेकोर नियोजन पूर्ण झाले आहे.
Published : July 8, 2026 at 1:29 PM IST
पुणे : संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या आषाढी वारी पालखी प्रस्थान सोहळ्याची लगबग सध्या आळंदी नगरीत शिगेला पोहोचली आहे. लाखो वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडणाऱ्या या भव्य सोहळ्याच्या तयारीत एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे माऊलींच्या पालखीसोबत जाणाऱ्या पूजेच्या साहित्याचे, चांदीच्या दागिन्यांचे, वस्त्रांचे तसंच विविध आवश्यक वस्तूंचं नियोजन. ही संपूर्ण जबाबदारी अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीनं पार पाडली जात असून यंदाची तयारी पूर्ण झाल्याची माहिती कोठीघराचे व्यवस्थापक श्रीधर सरनाईक यांनी दिली.
प्रत्येक वस्तूची आधीच काटेकोर तयारी : संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीसोबत मंदिर समितीचे जवळपास 300 सेवेकरी आणि अधिकारी सहभागी होतात. त्यांचा निवास, भोजन, पूजाविधी आणि दैनंदिन गरजांसाठी लागणाऱ्या प्रत्येक वस्तूची आधीच काटेकोर तयारी केली जाते. अगदी सुई-दोऱ्यापासून तंबू, स्वयंपाकासाठी लागणारी भांडी, धान्य, किराणा, औषधे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, प्रकाशयोजना, पूजेचं साहित्य अशा हजारो वस्तू पालखीसोबत नियोजनबद्ध पद्धतीनं रवाना होतात. माऊलींच्या पूजेसाठी लागणारे रेशमी वस्त्र, पितांबर, फेटे, शाली, चांदीचे अलंकार, मुकुट, हार, घंटा, आरतीची ताटं, समया, निरांजन, धूप, अगरबत्ती, कापूर, चंदन, हळद, कुंकू, अक्षता, फुलं, तुळशी, नैवेद्यासाठी लागणारे साहित्य आणि इतर धार्मिक वस्तूंची स्वतंत्र नोंद ठेवली जाते. प्रत्येक वस्तूची तपासणी करून ती योग्य ठिकाणी पोहोचेल याची विशेष दक्षता घेतली जाते. याशिवाय पालखी मार्गावर मुक्कामासाठी लागणारे तंबू, झोपण्याची व्यवस्था, स्वयंपाकाची उपकरणं, गॅस, पिण्याचं पाणी, स्वच्छतेची साधनं, वैद्यकीय साहित्य तसंच सेवेकऱ्यांच्या दैनंदिन वापरातील वस्तू यांचाही मोठा साठा तयार ठेवला जातो. संपूर्ण वारी काळात कोणत्याही वस्तूची कमतरता भासू नये यासाठी महिनाभर आधीपासून नियोजन सुरू असतं. कोठीघरात प्रत्येक वस्तूचा ताळेबंद तयार केला जातो.
नियोजनामुळं दिव्य सोहळा सुरळीत अन् यशस्वीपणे पार पडतो : कोणती वस्तू किती प्रमाणात निघाली? ती कोणाकडं सुपूर्द झाली? आणि पंढरपूरपर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचली की नाही? याची संपूर्ण नोंद ठेवली जाते. त्यामुळं शेकडो किलोमीटरचा प्रवास असूनही व्यवस्थापनात कोणताही गोंधळ निर्माण होत नाही. गेली अनेक वर्षे श्रीधर सरनाईक आणि त्यांचे सहकारी ही जबाबदारी अत्यंत निष्ठेनं पार पाडत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सेवेकरी रात्रंदिवस मेहनत घेऊन प्रत्येक तयारी पूर्ण करतात. माऊलींच्या सेवेतील प्रत्येक वस्तू ही भक्तीचा भाग मानून तिची जपणूक केली जाते. दरम्यान, संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा आषाढी पालखी सोहळा हा केवळ धार्मिक परंपरा नसून व्यवस्थापन, शिस्त आणि सेवाभाव यांचा आदर्श मानला जातो. लाखो वारकऱ्यांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू असलेल्या या सोहळ्यामागं शेकडो सेवेकऱ्यांचे अथक परिश्रम असून त्यांच्या नियोजनामुळंच आळंदी ते पंढरपूर हा दिव्य प्रवास सुरळीत आणि यशस्वीपणे पार पडतो.
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