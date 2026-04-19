अक्षय्य तृतीयेनिमित्त मुंबईत सोनं खरेदीचा उत्साह, 'लाइटवेट' अन् डिझायनर दागिन्यांना ग्राहकांची अधिक पसंती
युद्धजन्य परिस्थिती, राजकीय अस्थिरता आणि रुपयाच्या घसरणीमुळं भारतीय बाजार सध्या कडाडलाय. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत सोन्याच्या दरात 60 टक्क्यांनी वाढ झालीय, तरीही ग्राहकांचा खरेदीकडं कल कायम आहे.
Published : April 19, 2026 at 8:23 PM IST
Updated : April 19, 2026 at 8:29 PM IST
मुंबई : साडेतीन मुहूर्तापैकी एक प्रमुख मुहूर्त म्हणून अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्ताला हिंदू संस्कृतीमध्ये फार महत्त्व आहे. आजच्या दिवशी केलेली सुवर्ण खरेदी ही शुभ आणि संपत्तीत भरभराट देणारी मानली जाते. त्यामुळं या अक्षय्य तृतीया मुहूर्तावर असलेल्या सुवर्ण खरेदीच्या मुहूर्तावर आजही मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदी झाली.
मुंबईतील सराफ बाजारात सोनं खरेदीचा उत्साह : अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्ताला सराफ बाजारात सोनं खरेदीसाठी मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. आखाती युद्धाचा परिणाम थेट जागतिक बाजारपेठेतील व्यापारावर पडल्यामुळं सध्या सोनं-चांदीच्या किंमती त्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर आहेत. गेल्या काही वर्षात जागतिक पातळीवर होत असलेल्या घडामोडीचा परिणाम म्हणून सोनं आणि चांदीच्या दरात दिवसागणिक मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळं चढ्या किमतीत आजही अनेक ग्राहकांचा कल हा सोनं खरेदीकडं असतो. कोणताही शुभ मुहूर्त आला की लोकांची पहिली पसंती सोनं खरेदीकडंच असते.
बजेटनुसार सोनं खरेदी : जागतिक पातळीवरील युद्धजन्य परिस्थिती, राजकीय अस्थिरता आणि रुपयाच्या विक्रमी घसरणीमुळं भारतीय बाजार सध्या कडाडलाय. गेल्या काही दिवसांपासून सोनं-चांदीच्या दरात सातत्यानं चढ-उतार झालीय. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सोन्याच्या दरात सुमारे 60 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तरीही ग्राहकांचा खरेदीकडं कल कायम आहे. सध्या बाजारात लोक आपापल्या बजेटनुसार सोनं खरेदी करत आहेत. ज्यांना केवळ 1 लाखांचं सोन घ्यायचंय त्यांच्यासाठी 8 ते 9 ग्रॅमचे सोनं खरेदीचेही पर्याय बाजारात ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यात आलेत.
सोने-चांदीचे आजचे दर (19 एप्रिल 2026)
- 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा आजचा दर 1,55,780 रुपये आहे.
- 10 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा आजचा दर 1,42,800 रुपये आहे.
- 1 किलो चांदीचा आजचा दर 2,75,000 रुपये इतका आहे.
(उत्पादन शुल्क, राज्य कर आणि मेकिंग शुल्कामुळं सोन्याच्या दागिन्यांचे दर देशभरातील प्रत्येक सराफाकडं थोड्याफार प्रमाणात वेगळे असतील)
रविवारमुळं सोनं खरेदीसाठी प्रमुख सराफ दुकानांत गर्दी : आज खरेदी ग्राहकांमध्ये सोन्याची वळी आणि कॉईन यांना अधिक मागणी आहे. तर चांदीचे बार आणि कॉईन यांनाही मोठी मागणी वाढली असल्याचं चित्र आहे. आजच्या घडीला 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दर गगनाला भिडल्यानं पारंपारिक जड दागिन्यांऐजी 'लाइटवेट' आणि डिझायनर दागिन्यांना ग्राहकांची अधिक पसंती आहे. खासकरून 18 कॅरेटमधील नाजूक नेकलेस, ब्रेसलेट आणि कानातल्यांची मोठी मागणी वाढली असल्यानं ग्राहकांची सराफा बाजारात गर्दी पाहायला मिळतेय.
गेल्या वर्षीच्या अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर सोनं खरेदी केलेल्यांची भरभराट : गेल्या वर्षी अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आज मोठा आर्थिक लाभ मिळालाय. 10 ग्राम सोन्यामागं ग्राहकांना जवळपास 57 हजार रुपयांचा परतावा मिळाला. तर प्रतिकिलो चांदीमागंही विक्रमी असा 16 हजार रुपयांचा परतावा मिळालाय. जे सोन्याचे दर गेल्यावर्षी 97 ते 98 हजार होते ते आज 1,50,000 हजार रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचलेत. तर चांदीमधे दरवाढ होऊन 1,00,000 रुपये किलो असलेली चांदी आज 2,75, 000 हजार वर जाऊन पोहोचलीय. त्यामुळं गेल्यावर्षी सोनं- चांदी खरेदी केलेल्या ग्राहकांना यंदा मोठा आर्थिक लाभ झाल्यामुळं यंदाच्या खरेदीचा भविष्यातही असाच परतावा मिळेल या आशेनं अनेक ग्राहक अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त साधून सोनं-चांदी खरेदी करतात.
अक्षय्य तृतीयेला सोनं खरेदी करताना घाई करू नका :
- अक्षय्य तृतीया म्हणजे सुख-समृद्धी आणि अक्षय फळ देणारा दिवस. मात्र मुहूर्तावर घाईघाईत चढ्या भावात सोनं खरेदी करताना कष्टाचे पैसे योग्य ठिकाणी गुंतवलं जाणं सर्वात महत्त्वाचं आहे.
- केवळ गुंतवणूक म्हणून सोनं घेत असाल, तर मोठे दागिनं घेणं टाळा. 24 कॅरेटची सोन्याची नाणी, वळ किंवा 'गोल्ड बाँड्स' घेण्यात शहाणपण.
- 'बीएआयस हॉलमार्क' असलेलेच दागिने खरेदी करण योग्य. दागिन्यांवर असलेल्या 'एचयूआयडी' क्रमांक आणि कॅरेटी खात्री करा. यामुळं तुमची सोनं खरेदी पूर्ण कायदेशीर होते.
- अनेकादा ज्वेलर्स 'झीरो मेकिंग चार्जेस'च्या किंवा 'मजुरीवर सुट' अशा आकर्षक जाहिराती करतात. अशावेळी सोन्याचा प्रति ग्रॅम दर तपासून घ्या.
- तुमच्याकडील सोनं बाजारात विकताना किंवा ते बदलून नवे दागिने घेताना सोनार तुमच्याकडून 'वेस्टेज चार्जेस' म्हणजेच जुन्या दागिन्यातील तूट जास्त लावत नाही ना याची आवश्य खात्री करा.
ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध ऑफर्स : अक्षय्य तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तावर सोनं खरेदीसाठी येणाऱ्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी पारंपारिक आणि नव्या कॅरेट ज्वेलरी ब्रँड्सनी विविध ऑफर्स देऊ केल्यात. माटूंगा येथील ब्लू स्टोन ज्वेलरी शोरूमचे व्यवस्थापक यश कमाने यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला माहिती देताना सांगितलं की, "साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त असतो. त्यामुळं त्याच दिवशी सोनं खरेदीला ग्राहक प्राधान्य देतात. सोन्याच्या भावात वाढ झाली असली तरी खरेदीवर फारसा परिणाम झालेला नाही, अक्षय्य तृतीयेला चांगली खरेदी होतेय."
ग्राहकांचा प्लॅनिंगनुसार सोनं खरेदी करण्यावर भर : "इराण आणि इस्रायल युद्धामुळं सोन्याच्या दरात चढउतार पाहायला मिळत आहेत. गेल्या पाच दिवसांपासून सोन्याच्या भावात वाढ पाहायला मिळत आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत सोन्याच्या दरात दुप्पटीनं वाढ झाली आहे. त्यामुळं ग्राहक प्लॅनिंगनुसार सोनं खरेदी करण्यावर भर देत आहेत. एखादा चार ते पाच लाखांचा दागिना घ्यायचा असेल तर डिझाईन निवडतात, बुक करून पेमेंट करतात आणि मग सणाच्या दिवशी घेऊन जातात. गेल्या आठ ते दिवसांत हे चित्र पाहायला मिळतंय," अशी प्रतिक्रिया चिंतामणीजचे सर्वेसर्वा चिंतामणी कायगावकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
