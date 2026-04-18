अक्षय्य तृतीया मुहूर्तावर आंबा महोत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; सव्वाशे कोटी रुपयांची उलाढाल
आंब्याचा हंगाम सुरू झाला असून, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या माध्यमातून पुण्यातील मार्केट यार्ड येथे आंबा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
Published : April 18, 2026 at 6:55 PM IST
Updated : April 18, 2026 at 8:12 PM IST
पुणे : फळांचा राजा म्हणून ओळखला जाणारा आंबा हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असून, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या माध्यमातून आयोजित आंबा महोत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. अक्षय्य तृतीयाच्या मुहूर्तावर (Akshaya Tritiya) मोठ्या प्रमाणावर नागरिक आंबा खरेदी करत आहेत. या आठ दिवसात दहा हजार डझन आंब्याची विक्री झाली असून तब्बल सव्वाशे कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे.
बाजारात कमी प्रमाणात आंबे : अक्षय्य तृतीयाला आंब्याला विशेष महत्त्व असून यंदा बाजारात कमी प्रमाणात आंबे दाखल झाले आहेत. आंब्याच्या किंमतीमध्ये वाढ झालेली असताना देखील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर आंबे खरेदी करताना पाहायला मिळत आहेत. पुण्यातील मार्केट यार्ड येथे आयोजित आंबा महोत्सवामध्ये एकूण 60 स्टॉल आहेत. महोत्सवात कोकणातील पाच जिल्ह्यांमधील भौगोलिक मानांकन प्राप्त हापूस आंबा तसंच राज्यातील केशर, पायरी आणि इतर विविध वाणांचे आंबे उपलब्ध आहेत. नागरिक थेट शेतकऱ्यांकडून आंबे खरेदी करत आहेत. या वर्षीचा आंबा महोत्सव 31 मे पर्यंत असणार आहे. गेल्या वर्षी 34 लाख डझन आंब्यांची विक्री झाली आणि सव्वा दोनशे कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती. यंदा आठ दिवसात दहा हजार डझन आंब्यांची विक्री झाली असून तब्बल सव्वाशे कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे.
काय आहे आंब्याला भाव? : यावेळी या महोत्सवात उपस्थित शेतकरी म्हणाले, "यंदा आंब्याची परिस्थती ही खूपच कठीण असून मोहर मोठ्या प्रमाणावर झालेली असताना, अवकाळी पाऊस जास्त राहिल्यानं आणि धुके जास्त प्रमाणात वाढल्यानं आंब्याचे उत्पादन 20 ते 25 टक्के झाले आहे. या परिस्थितीमुळं शेतकरी खूपच संकटात आला आहे. अक्षय्य तृतीया असल्यानं ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. यंदा भाववाढ झाली असून 700 ते 1500 रु डझन असा सध्या आंब्याला भाव आहे." भाववाढ झालेली असताना देखील अक्षय्य तृतीयाच्या पार्श्वभूमीवर आंबा विक्रीला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचंही यावेळी त्यांनी सांगितलं.
