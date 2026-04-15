अक्षय्य तृतीयेनिमित्त सोने, वाहन खरेदीसाठी बाजारपेठ झाली सज्ज; सोने कारागीर लागले कामाला

हिंदू धर्मात अक्षय्य तृतीया हा दिवस साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक पूर्ण मुहूर्त मानला जातो. या दिवशी सोने, वाहन खरेदीची परंपरा आहे.

Akshaya Tritiya 2026
Published : April 15, 2026 at 8:55 PM IST

ठाणे (Akshaya Tritiya 2026) : मागील अनेक महिन्यापासून अंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्या, चांदीचे दर अस्थिर आहेत. लाख दोन लाखापर्यंत गेलेल्या सोन्या आणि चांदीच्या किंमती आता थोड्या कमी झाल्या आहेत. आता अक्षय्य तृतीया सणासाठी सोने कारागीर नवीन डिझाईन बनवत असल्याची माहिती व्यापारी आशिष जैन यांनी दिली.



नव्या डिझाईन सोबत नवीन ऑफर : वैशाख महिन्यातील शुक्ल पक्षातील तृतीया म्हणजे 'अक्षय्य तृतीया'च्या दिवशी कुठल्याहीवेळी नवीन कार्य सुरू केले जाते. कारण साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असा अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त सोन्याचा आणि वाहनांच्या खरेदीसाठी ओळखला जातो. अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी अनेकजण सोने, वाहन, घर खरेदीला पसंती देतात. तर यावेळी लग्नसराईचा धूमधडाका आहे. यंदा सोने लाखोच्या घरात गेले असले तरी लग्नकार्य आणि गुंतवणुकीसाठी सोन्याचा आसरा घेतला जातोय. आता अवघ्या काही दिवसांवर आलेल्या या सणासाठी सोनार ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी नव्या डिझाईन सोबत नवीन ऑफरही ग्राहकांना देणार आहेत. यासाठी बुकिंगही सुरू केली असून ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळू लागल्याची महिती व्यापारी आशिष जैन यांनी दिली.

कारागिरांना मिळालं वाढीव काम : मागील काही दिवसांपासून हाताला काम नसल्याने सोन्या चांदीचे कारागीर देखील चिंतेत होते. मात्र, अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर नवनवीन ऑर्डर येत असल्यामुळं या कारागिरांच्या हाताला काम मिळालं आहे. यासाठी कारागीर आता अहोरात्र काम करताना दिसत आहेत.



वाहनांचे शोरुम सज्ज : दरवर्षी अक्षय्य तृतीयेच्या निमित्ताने सर्वच प्रकारची वाहने खरेदी केली जातात. यात मालवाहू वाहने, दुचाकी, चारचाकी या वाहनांचा समावेश असतो. अवघ्या काही दिवसावर आलेल्या सणासाठी सर्वच वाहनांचे शोरूम आता सज्ज झाले आहेत.

अक्षय्य तृतीया शुभ मुहूर्त : अक्षय्य तृतीयेला पूजेचा शुभ मुहूर्त 19 एप्रिल रोजी सकाळी 10 वाजून 49 मिनिटांनी सुरू होतो आणि तो दुपारी 12 वाजून 20 मिनिटांपर्यंत असेल.



