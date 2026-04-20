अंबाबाईचा भव्य दोलोत्सव; काय आहे अनोख्या हिंदोळा पूजा सोहळ्याचे महत्व?

अंबाबाई मंदिरात दरवर्षीप्रमाणं भव्य दोलोत्सव साजरा करण्यात आला. जाणून घ्या, दोलोत्सवाचं महत्त्व

अंबाबाईचा भव्य दोलोत्सव (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 20, 2026 at 9:46 AM IST

कोल्हापूर- साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक शुभ मुहूर्त म्हणजे अक्षय तृतीया. तर साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ असलेले करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीचे मंदिर म्हणजे कोल्हापूरचे वैभव आहे. या पवित्र तिथीला अंबाबाई मंदिरात दरवर्षी भव्य दोलोत्सव साजरा केला जातो.

देवीची उत्सवमूर्ती झोपाळ्यावर (हिंदोळ्यावर) विराजमान करून आकर्षक पूजा बांधली जाते. चैत्र गौरीच्या हळदी-कुंकूंचा समारोप असलेल्या या सोहळ्यात सृष्टीसृजनाचं अनोखे प्रतीक साकार होते. भाविक, विशेषतः महिला, देवीचे नयनरम्य स्वरूप डोळ्यांत साठवण्यासाठी गर्दी करतात.

अंबाबाई मंदिरातील श्रीपूजक मयुर मुनिश्वर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार संध्याकाळी 4.30 नंतर गरुड मंडपात लाकडी सिंहासन दोरीनं बांधून झुला तयार केला जातो. देवीची उत्सवमूर्ती त्यावर बसवली जाते. हवालदार दागिने आणतात. श्रीपूजक देवीला शृंगार करतात. हक्कदार श्री पूजक कुटुंबातील स्त्रिया कैरी डाळ, पन्हा, हळदी-कुंकू घेऊन अंबाबाई, महाकाली, महासरस्वती आणि उत्सवमूर्तीला अर्पण करतात. चैत्र प्रतिपदेपासूनच्या सौभाग्यवतींच्या हळदी-कुंकूं कार्यक्रमाचा हिंदोळा पूजेनं सांगता होते. रात्री साधारण 8 वाजेपर्यंत ही हिंदोळा पूजा चालते. महाआरतीनंतर देवीची मूर्ती गाभाऱ्यात परतते.

सृष्टीचा बहर आणि सृजनोत्सवाचे गहन रहस्य- मंदिर अभ्यासक ॲड. प्रसन्न मालेकर यांनी स्पष्ट केले की, "वसंत ऋतू हा सृष्टीच्या बहराचा काळ असतो. गौरी ही सृष्टीरूपी माता आहे. गर्भवतीला डोहाळ जेवणाप्रमाणे देवीला हिंदोळ्यावर बसवून सृजनाला चालना दिली जाते. हे वैष्णव-शाक्त परंपरांचं मिश्रण आहे. शतकानुशतके साजरा होत असणारा हा उत्सव पर्यावरणस्नेही असून, भक्तांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडणारा असतो."

भाविकामध्ये दिसून आला उत्साह - अंबाबाई मंदिरात देशभरातून लाखो भक्त दर्शनासाठी गर्दी करत असतात. त्यातच यंदा रविवार सुट्टीच्या दिवशी अक्षय तृतीया सण आल्यामुळे भाविकांनी या दोलोत्सवनिमित्त मंदिरात मोठी गर्दी केली होती. "देवीचे झोपाळ्यावरील रूप पाहून मन शांत होते," असे मत भाविकांनी व्यक्त केले. त्यामुळे हा दोलोत्सव कोल्हापूरचा सांस्कृतिक वारसा जपतोच आहे. त्याचबरोबर अक्षय तृतीयेचे धार्मिक महत्त्वही वाढवतो आहे.

