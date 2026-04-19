अक्षय्य तृतीयेनिमित्तानं 'दगडूशेठ’ गणपती बाप्पाला 11 हजार आंब्यांचा महाभोग

अक्षय्य तृतीयेनिमित्त पुण्यातील दगडूशेठ गणपतीला 11 हजार आंब्यांचा महाभोग दाखवण्यात आला.

दगडूशेठ हलवाई गणपतीला आंब्यांचा महाभोग (ETV Bharat Reporter)
Published : April 19, 2026 at 9:32 AM IST

पुणे - अक्षय्य तृतीयेनिमित्त पुण्यातील दगडूशेठ गणपतीला 11 हजार आंब्यांचा महाभोग दाखवण्यात आला. साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त असलेल्या अक्षय्य तृतीयेच्या मंगलदिनी दरवर्षी हा महानैवेद्य बाप्पाला दाखवला जातो. याच दिवशी गणरायाचं दर्शन व्हावं, याकरिता भाविकांनी पहाटेपासून मंदिरात रांगा लावल्या होत्या.

गणरायाला आंब्यांचा नैवेद्य - श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट व सुवर्णयुग तरुण मंडळातर्फे मंदिरात आंबा महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये गणपती बाप्पांना 11 हजार आंब्यांचा महानैवेद्य अर्पण करण्यात आला. पुण्यातील आंब्यांचे सुप्रसिद्ध व्यापारी देसाई आंबेवालेचे संचालक मंदार देसाई व कुटुंबीयांच्या वतीनं हा नैवेद्य देण्यात आला.

प्रसादाचं केलं जाणार वाटप - मंदिरात रविवारी पहाटे तीन वाजता ब्रह्मणस्पती सुक्त अभिषेक झाला. त्यानंतर पहाटे 4 वाजता गायिका विदुषी मंजुषा पाटील यांनी स्वराभिषेकातून गायनसेवा अर्पण केली. सकाळी 8 वाजता गणेशयाग देखील झाला. आंब्याचा प्रसाद ससूनमधील रुग्णांना, श्रीवत्समधील मुलांना तसेच वृद्धाश्रम व दिव्यांग मुलांच्या संस्था व मंदिरात भाविकांना देण्यात येणार आहे.

बाजारात आंबे दाखल - अक्षय्य तृतीयेला आंब्याला विशेष महत्त्व असून, यंदा बाजारात कमी प्रमाणात आंबे दाखल झाले आहेत. आंब्याच्या किंमतीमध्ये वाढ झालेली असताना देखील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर आंबे खरेदी करताना पाहायला मिळत आहेत. पुण्यातील मार्केट यार्ड येथे आयोजित आंबा महोत्सवामध्ये एकूण 60 स्टॉल आहेत. महोत्सवात कोकणातील मानांकन प्राप्त हापूस आंबा तसंच राज्यातील केशर, पायरी आणि इतर विविध वाणांचे आंबे उपलब्ध आहेत. नागरिक थेट शेतकऱ्यांकडून आंबे खरेदी करत आहेत. या वर्षीचा आंबा महोत्सव 31 मेपर्यंत असणार आहे. गेल्या वर्षी 34 लाख डझन आंब्यांची विक्री झाली आणि सव्वा दोनशे कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती. यंदा आठ दिवसात दहा हजार डझन आंब्यांची विक्री झाली असून, तब्बल सव्वाशे कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे.

हेही वाचा - अक्षय्य तृतीया मुहूर्तावर आंबा महोत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; सव्वाशे कोटी रुपयांची उलाढाल

