अक्षय राजपूत हत्या प्रकरणावरून केलवडमध्ये संताप; 15 दिवसांत मागण्या मान्य करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन
कर्नाटकमध्ये झालेल्या अक्षयच्या संशयास्पद मृत्यूची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
Published : August 15, 2026 at 5:10 PM IST
अहिल्यानगर : राहाता तालुक्यातील केलवड येथील आदिवासी भिल्ल समाजातील युवक अक्षय राजपूत याची कर्नाटकमध्ये नेऊन निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा, या मागणीसाठी ग्रामस्थ आणि आदिवासी बांधवांनी केलवड गाव बंद ठेवत शिर्डी-राहाता बायपासवर तब्बल एक तास रास्ता रोको आंदोलन केलं. कर्नाटकमध्ये झालेल्या अक्षयच्या संशयास्पद मृत्यूची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तहसीलदारांनी या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्याबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर रास्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आलं. त्यानंतर अक्षयच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
जेवणात विष कालवण्यात आल्याचा आरोप : आंदोलकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 5 ते 6 दिवसांपूर्वी गावातीलच विघे नावाची व्यक्ती अक्षयला ट्रकवर चालक म्हणून काम करण्यासाठी कर्नाटकमध्ये घेऊन गेली होती. तिथं त्याच्या जेवणात विष कालवण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर अक्षयचे हात-पाय बांधून त्याला ट्रकला बांधून काही किलोमीटरपर्यंत फरफटत नेण्यात आलं. त्यानंतर धारदार शस्त्रानं वार करून त्याची क्रूरपणे हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि अक्षयच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थ आणि आदिवासी बांधवांनी केली आहे.
अक्षय राजपूत हत्या प्रकरण महाराष्ट्रात वर्ग करण्याची मागणी : या प्रकरणी कर्नाटकमध्ये दाखल झालेला गुन्हा महाराष्ट्रात वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. तसेच प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक न्यायालयात घेण्यात यावी आणि सरकारी वकील म्हणून ॲड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत आदिवासी बांधवांनी शिर्डी-राहाता बायपासवर आंदोलन केलं. या आंदोलनामुळे काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला. अखेरीस स्थानिक नेते आणि प्रशासनाने मध्यस्थी केली. या प्रकरणाचा पाठपुरावा पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येईल, असं आश्वासन देण्यात आलं. तसेच तहसीलदारांमार्फत पीडित कुटुंबाला सर्वतोपरी शासकीय मदत मिळवून देण्याबाबतचे पत्रही देण्यात आलं.
दरम्यान, येत्या 15 दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास आणखी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. तसेच लाखो लोकांच्या उपस्थितीत मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल, असंही आंदोलकांनी सांगितलं.