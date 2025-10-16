ETV Bharat / state

एआयचा गैरवापर थांबवा! 'डीपफेक'विरोधात बॉलिवूडच्या 'खिलाडी कुमार'ची हायकोर्टात धाव

अभिनेता अक्षय कुमारनं आपलं नाव, आवाज आणि छायाचित्रांचा एआयच्या माध्यमातून होणारा गैरवापर थांबवण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. यावर न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.

मुंबई : बॉलिवूडचा खिलाडीकुमार अक्षय कुमार यानं कॉपीराईटच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपलं नाव, आवाज व छायाचित्रांचा गैरवापर होत असून यावर निर्बंध घालावेत, अशी मागणी अक्षय कुमारनं या याचिकेतून हायकोर्टाकडे केली.

हायकोर्टानं राखून ठेवला निकाल : वास्तविक, बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारनं आपलं नाव, आवाज आणि छायाचित्रांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. एआयच्या माध्यमातून कलाकारांच्या वैयक्तिक गोष्टींचा गैरवापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा स्थितीत अक्षय कुमार व त्यांच्या कुटुंबियांसाठीदेखील याचा धोका निर्माण झाला आहे. कोणती माहिती कुठे आणि कशी वापरली जाईल, याचा नेम नसतो. तसेच, स्पष्टीकरण देण्यापूर्वीच सोशल मीडियावर चुकीचे पडसाद उमटतात, अशी गंभीर बाब यावेळी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. याचिकेदरम्यान, ज्येष्ठ वकील डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी अक्षय कुमार यांच्यावतीने युक्तिवाद करत या प्रकारांवर पूर्णतः निर्बंध घालण्याची मागणी केली. त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयानं या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे.

सेलिब्रिटिंसाठी एआय ठरतेय मोठी डोकेदुखी : खरं तर, सेलिब्रिटींसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) ही तंत्रज्ञानाची प्रगती आता मोठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. एआयद्वारे अभिनेता अक्षय कुमारच्या आवाजाची हुबेहूब नक्कल करून त्याचा दुरुपयोग केला जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीत, अक्षय कुमार यांच्यावतीने बोलताना ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितलं की, एका संकेतस्थळावर काही मजकूर टाईप केल्यास तो थेट अक्षय कुमारच्या आवाजात व शैलीत स्पीचच्या रूपात मिळतो. फक्त अक्षय कुमारच नव्हे, तर अन्य अनेक सेलिब्रिटींच्या आवाज, चेहरा आणि स्टाईलचीही झटपट नक्कल करून त्यांचा वापर विविध वेबसाईट्सवर केला जात आहे. याचे गंभीर परिणाम उद्भवू शकतात, असं सराफ यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

डिपफेक ईमेज सेलिब्रिटिंसाठी सर्वाधिक धोकादायक : डिपफेक इमेज तंत्रज्ञान सेलिब्रिटींसाठी सर्वाधिक धोकादायक ठरत आहे. अशाच डिपफेक इमेजद्वारे अक्षय कुमारची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटात अक्षय कुमार मुख्य भूमिकेत असल्याचा बनावट ट्रेलर सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात या चित्रपटात अक्षयची कोणतीही भूमिका नव्हती. याशिवाय, वाल्मिकी ऋषींविषयी अक्षय कुमार काही आक्षेपार्ह विधान करत असल्याची एक बनावट पोस्टही सोशल मीडियावर फिरवली जात होती. या सर्व प्रकारांकडे ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टाचं लक्ष वेधलं.

