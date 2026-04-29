राज्यात सर्वाधिक उष्माघाताचे अकोल्यात 72 रुग्ण; 45.2 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद

अकोल्यात मंगळवारी 45.2 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झाली आहे. तर राज्यात उष्माघाताचे सर्वाधिक रुग्ण अकोल्यात आढळले आहेत.

उच्च तापमानामुळे रस्त्यावर शुकशुकाट (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 29, 2026 at 9:23 AM IST

Updated : April 29, 2026 at 9:51 AM IST

अकोला : तापमानाचा पारा दिवसेंदिवस वाढत असल्यानं नागरिक त्रस्त झालेत. विदर्भासह महाराष्ट्रात सूर्य अक्षरक्षः आग ओकतोय. अकोला कमाल तापमानाचा पारा नवे उच्चांक प्रस्थापित करत आहे. अकोल्यात उष्णतेची लाट उसळल्यानं जमीन भाजून निघत आहे. अकोल्यात उष्माघाताचे सर्वाधिक म्हणजेच 72 रुग्णांची नोंद झाली आहे.

एरवी मेमध्ये जाणवणारी उन्हाची तीव्रता राज्यात एप्रिलमध्येच जाणवत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. एप्रिलमधील उन्हानं अक्षरशः जीवाची लाहीलाही झाली आहे. अकोल्यातील तापमान उच्चांक गाठत आहे. गेल्या चार दिवसांपासून देशात अकोला उष्णतेच्या बाबतीत विक्रम गाठत आहे. त्यामुळे नागरिक सकाळी 11 वाजल्यानंतर घरातून बाहेर टाळत आहेत. तसेच, रस्त्यावरही शुकशुकाट दिसत आहे.

आरोग्य उपसंचालक यांनी काय सांगितलं? (Source- ETV Bharat Reporter)


अकोल्यामध्ये सर्वात जास्त उष्माघाताच्या रुग्णांची नोंद आहे. उन्हामुळे उष्माघाताचे रुग्ण वाढत आहेत. उष्माघाताच्या रुग्णांसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. पश्चिम विदर्भातील अकोल्यात उष्माघाताच्या 72 पैकी 55 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आलंय. उर्वरित रुग्णांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. या उन्हामुळे अकोलेकर अक्षरशः उष्णतेच्या तडाख्यात होरपळत आहेत. तर दुसरीकडे अकोल्यात तापमानाचा पारा हा 45 ते 46 अंश सेल्सिअस राहिला आहे. त्यामुळे शहर जणू 'आगीची भट्टी' बनले आहे. दुपारीच नव्हे तर रात्रीही उष्ण झळा जाणवत आहेत.

Akola heatwave
अकोल्यात वाढलेले तापमान (Source- ETV Bharat Reporter)


काळजी घेण्याचं आरोग्य उपसंचालक यांचं आवाहन- अकोल्याचे आरोग्य उपसंचालक सुशील वाघचौरे यांनी नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. तसेच आरोग्य विभागानं नागरिकांना दुपारी बाहेर पडू नये, असे आवाहन केलं आहे. बाहेर निघताना कानाला आणि डोक्याला रुमाल बांधण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच दिवसातून भरपूर पाणी पिणे आणि सरबत पिण्याचंही आवाहन केलं आहे. तब्येतमध्ये थोडाही फरक जाणवला किंवा थकल्यासारखे वाटले तर नजीकच्या डॉक्टरकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे.

28 एप्रिलला महाराष्ट्रात कसे होते तापमान (अंश सेल्सियस)- मंगळवारी मध्य महाराष्ट्रातील जळगावमध्ये 44, सोलापूरमध्ये 43.6. आणि मालेगावमध्ये 43.6 तापमानाची नोंद झाली आहे. तर मराठवाड्यातील परभणीत 43.5 तापमान नोंदविण्यात आलं आहे. विदर्भात तापमानाचा पारा जास्तच वाढला आहे. अकोल्यात 45.2, अमरावतीत 45.2, वर्ध्यात 45, चंद्रपूरमध्ये 44.8, नागपूरमध्ये 44.4, यवतमाळमध्ये 44 आणि वाशिममध्ये 43.6 तापमानाची नोंद झाली आहे.

संपादकांची शिफारस

