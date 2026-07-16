अकोल्यात बनावट गुटखा कारखान्यावर धाड; अन्न व औषध प्रशासनानं 50 लाखांचा मुद्देमाल केला जप्त
अकोला एमआयडीसीत कंपन्यांच्या नावानं बनावट गुटखा तयार करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) छापा टाकून 50 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करत तीन मजुरांना ताब्यात घेतलं.
Published : July 16, 2026 at 6:50 PM IST
अकोला : राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून अवैध खाद्यपदार्थ आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांविरोधात धडक कारवाई सुरू आहे. अकोला शहरातील एमआयडीसी औद्योगिक परिसरात बनावट गुटखा तयार करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासन विभागानं छापा टाकून सुमारे 50 लाख रुपयांचा मुद्देमाल गुरुवारी (दि.16) जप्त केला आहे. विशेष म्हणजे, आतापर्यंत गुटख्याचा साठा करणाऱ्या गोदामांवर कारवाई होत होती. मात्र, अकोल्यात थेट बनावट गुटखा तयार करणाऱ्या कारखान्यावरच धाड टाकण्यात आल्यानं ही कारवाई विशेष ठरली आहे.
याबाबतची माहिती पोलिसांना कशी मिळाली नाही? : या कारखान्यात अनेक नामांकित कंपन्यांच्या नावानं बनावट गुटख्याची पाकिटं तयार केली जात होती. छाप्यात मोठ्या प्रमाणात गुटखा, सुगंधी तंबाखू, पॅकिंगसाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री तसंच इतर साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे. या प्रकरणी तीन मजुरांना ताब्यात घेतलं असून कारखान्याचा मालक फरार असल्याची माहिती आहे. त्याचा शोध सुरू असून पुढील तपास सुरू आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या या धडक कारवाईचं सर्वत्र कौतुक होत असलं, तरी शहरात इतक्या मोठ्या प्रमाणात बनावट गुटखा उत्पादन सुरू असताना त्याची माहिती संबंधित यंत्रणांना, विशेषतः पोलिसांना कशी मिळाली नाही? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
गुटखा विक्री तात्पुरती बंद : हा कारखाना किती दिवसांपासून सुरू होता? याची अद्याप माहिती मिळालेली नाही. परंतु, या कारखान्यावर कारवाई झाल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राज्यभरामध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी गुटख्यांवर कारवाई करण्यात अव्वल दिसत आहेत. परंतु, छोट्या-मोठ्या कारवाई करून आम्ही सक्रिय असल्याचं प्रशासनाकडून दाखवण्यात येत आहे, असं असतानही मोठ्या प्रमाणात गुटखा सर्रासपणे विकला जात आहे. कारवाईच्या भीतीनं अनेक ठिकाणी गुटखा विक्री तात्पुरती बंद केली आहे.
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