शेतकरी दुष्काळाच्या विळख्यात, फायनान्स कंपन्या वसुलीसाठी दारात; अकोल्यातील प्रकार
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीसंदर्भात निर्देश दिले होते.
Published : October 13, 2026 at 4:27 PM IST
अकोला : दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत बँकांच्या प्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे राज्य सरकारचे स्पष्ट निर्देश असतानाही मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुली सुरू असल्याचं समोर आलं आहे.
अकोला जिल्ह्यातील डोंगरगाव येथील अल्पभूधारक शेतकरी योगेश नागापुरे यांनी पत्नीच्या नावे शेतीसाठी एल अँड टी फायनान्स कंपनीकडून दीड लाख रुपयांचे कर्ज घेतलं होतं. त्यांनी नियमितपणे 13 हप्ते भरले. मात्र, पाण्याअभावी शेती संकटात सापडल्याने पुढील हप्ते भरणे शक्य नसल्याचं नागापुरे यांनी सांगितलं.
राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन कर्जवसुली करू नये, असे निर्देश दिले असतानाही सोमवारी (12 ऑक्टोबर) सायंकाळी फायनान्स कंपनीचे कर्मचारी घरी आले आणि पुरावा म्हणून पत्नीचा फोटो काढून गेले, असा आरोप नागापुरे यांनी केला आहे.
एकीकडे दुष्काळामुळे शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना दुसरीकडे फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुली सुरू असल्याच्या या आरोपामुळे सरकारच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नागापुरे यांनी धसका घेतला :
दरम्यान, या प्रकारामुळे योगेश नागापुरे यांनी धसका घेतला असून, सरकारचे स्पष्ट निर्देश असतानाही फायनान्स कंपन्या कर्जवसुली कशी करू शकतात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या घटनेमुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांमध्ये फायनान्स कंपन्या आणि बँकांकडून होणाऱ्या कर्जवसुलीच्या तगाद्याबाबत भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
विशेष म्हणजे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीसंदर्भात निर्देश दिले होते. त्याच अकोला जिल्ह्यात शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे सरकार फायनान्स कंपन्यांसमोर झुकले आहे का? असा सवालही शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
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