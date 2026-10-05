अकोल्यात दुष्काळाचं संकट गडद; कपाशी करपली, पशुधनासाठी चारा-पाण्याचा प्रश्न गंभीर
अकोल्यातील खारपाण पट्ट्यात पावसाअभावी कपाशीचं मोठं नुकसान झालं असून चारा-पाण्याच्या टंचाईने पशुपालक संकटात आहेत. तर दुष्काळ जाहीर होऊनही मदत न मिळाल्यानं शेतकरी हवालदिल झालाय.
Published : October 5, 2026 at 10:39 AM IST
अकोला : अकोला जिल्ह्यातील खारपाण पट्ट्यातील काही गावांमध्ये कपाशीचे पीक करपले आहे. त्यामुळं बळीराजा चिंतेत असतानाच, दुष्काळामुळं पशुपालकांसमोर जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झालीय. दुष्काळ जाहीर होऊनही अद्याप मदत मिळाली नसल्यानं शेतकरी हवालदिल झालाय.
कपाशीच्या उत्पादनात 60 ते 70 घट : विदर्भातील खारपाण पट्ट्यात अकोला तालुक्यातील अनेक गावे येतात. या भागात कपाशीची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत पावसाने दिलेल्या मोठ्या खंडामुळं कपाशीचे पीक संकटात सापडलं असून, दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भूजलातील अतिखारेपणामुळं येथील शेतकरी केवळ पावसाच्या पाण्यावर म्हणजेच कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून असतात. मात्र, यंदा मान्सूनच्या कमतरतेमुळं कपाशीच्या उत्पादनात 60 ते 70 टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची भीती कृषी विभागाकडून व्यक्त केली जात आहे.
चार लाख रुपये किंमतीची बैलजोडीची किंमत 80 हजार : दुसरीकडं, जिल्ह्यात गेल्या दोन महिन्यांपासून पावसानं दडी मारल्यानं शेतीपिकांसह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. कपाशी, सोयाबीन, मूग आणि उडदापासून मिळणारे कुटार यंदा अत्यल्प असल्यानं पशुपालकांसमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. शिवारात उपलब्ध असलेला चारा केवळ आठ दिवस पुरेल, अशी परिस्थिती असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळं जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू कराव्यात आणि पिण्याच्या पाण्याची तातडीनं व्यवस्था करावी, अशी मागणी शेळी व्यावसायिकांसह पशुपालकांकडून होत आहे. दरम्यान, चार लाख रुपये किंमतीची बैलजोडी आता केवळ 80 हजार रुपयांपर्यंत विकावी लागत असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. पावसाअभावी पशुधन सांभाळणेही शेतकऱ्यांसाठी मोठं आव्हान ठरत आहे.
हेही वाचा -
- बीड जिल्ह्यात पिकांचे पंचनामे करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश, जिल्ह्यात 127 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा तर 57 बोअरवेल आणि विहिरींचं अधिग्रहण
- दुष्काळाच्या झळांनी मराठवाडा होरपळला; पिके, जनावरे अन् शेतकरी संकटात, शेतकऱ्यांनी केली तातडीनं मदतीची मागणी
- 'पुण्यातील दुष्काळग्रस्त 8 तालुक्यातील शेतीचे पंचनामे 8 ऑक्टोबरपर्यंत होणार पूर्ण'- जिल्हाधिकारी डूडी यांची माहिती