गर्भवती पत्नीसह चिमुकलीची हत्या करणाऱ्या नराधम बापाला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा; अकोला जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल
पत्नीसह आपल्या वर्षाच्या मुलीची झोपेत कुऱ्हाड आणि चाकूनं निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी आरोपी पतीला अकोल्याच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
Published : September 22, 2026 at 9:45 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 10:07 PM IST
अकोला : चारित्र्याच्या संशयाच्या कारणावरून गर्भवती पत्नीसह नऊ वर्षाच्या मुलीचा झोपेतच निर्घृण खून करणाऱ्या पतीला जिल्हा व सत्र न्यायालयानं आज मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. तसेच दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. या निकालानंतर जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. मनिष किसनराव म्हात्रे असे आरोपीचे नाव आहे.
मनिष किसनराव म्हात्रे या आरोपीला अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडून मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार 24 एप्रिल 2024 रोजी आरोपी पती मनिष म्हात्रे यानं पत्नी आणि मुलीला कुऱ्हाडीने वार करून ठार केले होते, अशी तक्रार अकोल्यातील रामदास पेठ पोलीस ठाण्यात देण्यात आली होती. आरोपी पती आणि त्याची पत्नी रश्मी हे काही वर्षांपासून विभक्त राहत होते. दरम्यान हत्येच्या दिवशी त्या दोघी लग्नसमारंभासाठी अकोला येथे आल्या होत्या. याच काळात पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत आरोपीनं रात्री झोपेत असताना दोघींवर कुऱ्हाड आणि चाकूनं हल्ला केल्याचं तपासात समोर आलं. धक्कादायक म्हणजे आरोपीनं पत्नीची हत्या केली होती, त्यावेळी ती गर्भवती होती.
सरकार पक्षातर्फे न्यायालयाने 14 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली. त्यापैकी दोन साक्षीदार हे फितूर झाले. आरोपीचे वडील आणि चुलत भाऊ या दोघांनी साक्ष फिरवली. परंतु, परिस्थितीजन्य पुराव्यावरून आणि वैद्यकीय अहवालावरून न्यायालयानं आरोपी विरोधात निकाल दिला. वैद्यकीय अहलावालवरून आरोपीची पत्नी ही पंधरा आठवड्यांची गर्भवती होती. त्यामुळे आरोपीनं दोन नव्हे तर तीन जणांचा खून केला असल्याचं यावरून स्पष्ट होते.
सरकारी वकील मंगेश मानकर यांनी सांगितलं की, न्यायालयात ऐतिहासिक असा निकाल झालेला आहे. या प्रकरणात आरोपीनं 30 वर्षीय पत्नी आणि 9 वर्षाच्या मुलीची हत्या केली. परिस्थितीजन्य पुराव्यानुसार सरकारी पक्षानं गुन्हा न्यायालयात सिद्ध केला. या खटल्यात न्यायवैद्यकीय अहवाल, परिस्थितीजन्य पुरावे आणि पुराव्यांची साखळी जुळून आली. या प्रकरणात रामदास पेठचे तपास अधिकारी मनोज भोवरे होते.
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