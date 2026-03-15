काँग्रेस जुना साथीदार, एकत्र निवडणुका लढवणार, अखिलेश यादव यांचं विधान, राज ठाकरे यांचं केलं कौतुक

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी काँग्रेससोबत मिळून निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे.

Published : March 15, 2026 at 8:38 PM IST

मुंबई : राज ठाकरे यांच्याशी माझे संबंध अतिशय उत्तम आहेत. राज ठाकरे हे घेत असलेली मराठीची भूमिका ही केवळ मत मिळवण्याचा एक मार्ग असू शकतो, मात्र विभाजनाने काही होत नाही. देश आणि समाज त्यातून निर्माण होत नाही असं उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव मुंबई येथील पत्रकार परिषदेत म्हणाले.



...तर ते निवडणूक कुठून लढवतील? : पुढे बोलताना अखिलेश यादव म्हणाले की, "राज ठाकरेंप्रमाणेच आम्ही जर उत्तर प्रदेशात, गुजरात मधील लोकांना येण्यास बंदी घातली तर ते निवडणूक कुठून लढवतील? आता जर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशातून निवडणूक लढले नाही तर ते कुठे जातील? त्यांना महाराष्ट्रात निवडणूक लढवून दिली जाईल का? असा सवाल यावेळी अखिलेश यादव यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित केला.

निष्पक्ष निवडणुका घडवून आणाव्यात : यावेळी बोलताना अखिलेश यादव चार राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांविषयी म्हणाले की, माझं निवडणूक आयोगाला एकच म्हणणं आहे की त्यांनी निष्पक्ष निवडणुका घडवून आणाव्यात. भाजपाची कठपुतली बनू नये, आपली विश्वासार्था निवडणूक आयोगाने सिद्ध करावी.


निवडणूक आयोगाकडं ही संधी आहे : उत्तर प्रदेशात निवडणुकीवेळी भर निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ज्या प्रकारे लूट केली आणि आयोग डोळे बंद करून बसले होते. त्यामुळं लोकांचा आता त्यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही. मात्र आता स्वतःची विश्वसहार्ता सिद्ध करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडं संधी आहे.




पंतप्रधान मोदींकडे विश्वगुरू होण्याची संधी होती : सिलेंडर तुटवडा देशभर जाणवत असलेल्या मुद्द्यावर अखिलेश यादव म्हणाले की, मुंबईमध्येही गॅसचा मोठा तुटवडा आहे. समुद्रकिनारी असूनही मुंबईमध्ये ही स्थिती आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये आज सिलेंडर ऑनलाईन बुक करा म्हटलं तरी एरर दाखवतो. ही तंत्रज्ञानाची अवस्था झाली आहे. पंतप्रधान मोदींकडे विश्वगुरू होण्याची संधी होती. ते इजराइलला गेले होते. मात्र ती आता हुकली असं मला वाटतं असंही अखिलेश यादव म्हणाले.


'हे' महाराष्ट्रकडून शिकलं : तर दुसरीकडं, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर निशाणा साधत अखिलेश यादव म्हणाले की, "उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेवटच्या क्षणी दावोसमध्ये एम.ओ.यु.साईन केले. ते हे महाराष्ट्रकडून शिकले आहेत. ज्याप्रकारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री इथले उद्योजक तिथे घेऊन गेले आणि एमओयु सायन केले त्याचप्रकारे काम उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील केलंय. समाजवादी पक्षाच्या काळात जी डील होती तेच त्यांनी पुन्हा सही करून लोकांपुढे मांडली आहे. नवीन काहीही केलेलं नाही भारतीय उद्योजकांनाच दुसऱ्या भूमीवर घेऊन जाऊन त्यांच्याकडून एम.ओ.युवर सह्या घेण्यात आल्या."

