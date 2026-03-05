एकरूखे गावात 35 वर्षांनंतर आखाडी दशावतार परंपरेला नवं जीवन, ज्ये्ष्ठांसह तरुणांचा सहभाग
राहाता तालुक्यातील एका गावानं बदलत्या काळात पारंपरिक कला आणि उत्सव जोपासले आहेत.
Published : March 5, 2026 at 1:16 PM IST
अहिल्यानगर - राहाता तालुक्यातील एकरूखे गावानं सांस्कृतिक जतनाचा प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केलाय. बदलत्या काळात अनेक पारंपरिक कला आणि उत्सव लोप पावत असताना तब्बल 35 वर्षांपासून खंडित झालेली गावातील आखाडी दशावतार उत्सवाची ऐतिहासिक परंपरा यंदा पुन्हा एकदा जल्लोषात आणि भव्य स्वरूपात साजरी करण्यात आली.
परंपरा जिवंत ठेवण्याचा संकल्प - एकरूखे गावात पुरातन काळापासून आखाडीनिमित्त दशावतार सादर करण्याची परंपरा प्रचलित होती. गावच्या सामाजिक आणि धार्मिक जीवनात या उत्सवाला विशेष स्थान होतं. मात्र, वाढतं शहरीकरण रोजगारासाठी होणारं स्थलांतर आणि बदलती जीवनशैली यामुळं सुमारे तीन ते साडेतीन दशकांपूर्वी ही परंपरा थांबली. कालांतरानं ती केवळ आठवणीत राहिली. हीच परंपरा पुन्हा जिवंत करण्याचा संकल्प गावातील काही संस्कृतीप्रेमी ग्रामस्थ आणि तरुण नाट्यकलाकारांनी केला. ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजनबद्ध तयारीला सुरुवात झाली.
सादरीकरणातील बारकावे जपले - पूर्वीप्रमाणे उत्सवासाठी महिनाभर आधी दांडा रोवण्याची प्रथा यंदाही पाळण्यात आली. त्यानंतर नियमित तालमी घेण्यात आल्या. सुमारे 30 ते 40 तरुणांनी दिवसरात्र मेहनत घेत विविध पौराणिक प्रसंग, संवाद, नृत्य आणि सोंगांची तयारी केली. रंगभूषा वेशभूषा आणि सादरीकरणातील बारकावे जपण्यावर विशेष भर देण्यात आला. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रभावात वाढ होत असतानाही पारंपरिक कलेबद्दल तरुणांमध्ये असलेली आस्था या निमित्ताने अधोरेखित झाली.
दशावतार प्रयोगानं गावात उत्साहाचं वातावरण - एकरूखे गावातील मारुती मंदिरासमोर सादर झालेल्या दशावतार प्रयोगानं गावात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. पूर्वीच्या काळी जसा उत्साह असायचा, तसाच माहोल यंदाही अनुभवायला मिळाला. पौराणिक कथांवर आधारित विविध प्रसंगांचं सादरीकरण, प्रभावी संवादफेक आणि जिवंत अभिनयामुळं प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले होते. गावातील ज्येष्ठांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला, तर नव्या पिढीनं या परंपरेचा अभिमानानं स्वीकार केला. या भव्य आयोजनासाठी लागणारा खर्च लोकवर्गणी, ग्रामस्थांचे सहकार्य आणि तरुणांच्या आर्थिक योगदानातून उभारण्यात आला. उत्सव पाहण्यासाठी केवळ एकरूखेच नव्हे, तर परिसरातील शेकडो महिला व ग्रामस्थांनी मोठी उपस्थिती दर्शवली होती.
आपल्या पूर्वजांची परंपरा पुन्हा सुरू करण्याचं भाग्य आम्हाला लाभलं, याचा मनस्वी अभिमान वाटतो, अशी भावना आयोजक समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केली. एकरूखे गावानं एकजुटीच्या बळावर हरवलेली सांस्कृतिक परंपरा पुन्हा उभी केली असून, ग्रामीण भागात लोककला जतनासाठी हा उपक्रम प्रेरणादायी ठरत आहे.
