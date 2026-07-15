आकाश दुबय्या हत्याकांड : श्रीरामपूरचा चार दिवसांचा बंद मागे; मोक्का कारवाईची केली मागणी
आकाश दुबय्या हत्येच्या (Akash Dubey Murder Case) निषेधार्थ श्रीरामपुरातील चार दिवसांचा बंद आज मागे घेण्यात आला.
Published : July 15, 2026 at 6:36 PM IST
श्रीरामपूर (अहिल्यानगर) : आकाश दुबय्या यांच्या निर्घृण हत्येच्या निषेधार्थ गेल्या चार दिवसापासून श्रीरामपूर शहरात बेमुदत बंद सुरू होता. अखेर आज तात्पुरता बंद मागे घेण्यात आला आहे. मात्र जोपर्यंत दुबय्या कुटुंबाला न्याय मिळत नाही आणि गुन्हेगारी टोळीवर मोक्का अंतर्गत कारवाई होत नाही, तोपर्यंत विविध मार्गांनी आंदोलन सुरूच राहील असा कडक इशारा श्रीरामपूरचे आमदार हेमंत ओगले यांनी दिलाय.
...अखेर बंद मागे घेण्यात आला : श्रीरामपूर शहरातील प्रसिद्ध हॉटेल व्यावसायिक आकाश दुबय्या यांची चार दिवसांपूर्वी निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी श्रीरामपूर पोलिसांनी आकाश यांच्या हत्येतील तिन्ही आरोपींना तत्काळ गजाआड केलं होतं. मात्र, आकाशची हत्या करणाऱ्यांसह संबंधितांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी श्रीरामपूर शहरातील सर्वपक्षीय नेत्यांसह व्यावसायिकांनी एकत्र येत श्रीरामपुरात बेमुदत बंद पुकारला होता. मात्र, गेल्या चार दिवसांपासून संपूर्ण श्रीरामपूर शहर बंद असल्यानं सामान्य नागरिकांसह व्यावसायिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्यानं आज अखेर बंद तात्पुरता मागे घेण्यात आला आहे.
आकाश दुबय्या यांना श्रद्धांजली : श्रीरामपूर शहरातील सर्वपक्षीय नेत्यांसह व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिक आज हजारोंच्या संख्येनं रस्त्यावर उतरले होते. श्रीरामपूर शहरातील हनुमान मंदिरापासून शहरातील मुख्य रस्त्यावरून हा निषेध मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ पोहोचला. सभेदरम्यान मयत आकाश दुबय्या यांना श्रद्धांजली वाहताना 'आकाश भैय्या अमर रहे'च्या घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर या निषेध मोर्चाचे निषेध सभेत रुपांतर झाले. यावेळी आजी-माजी आमदारांसह मयत आकाश दुबय्या यांच्या वडिलांसह चुलत्याने रोष व्यक्त केला.
गुंडांना पक्षातून तत्काळ काढून टाका : मयत आकाश दुबय्या यांचे वडील अशोक दुबय्या यांनी, जगात बापाच्या खांद्यावर मुलाचा मृतदेह जाण्यासारखे दुसरे मोठे दुःख नाही असं सांगत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडं थेट मागणी केली. ते म्हणाले, "आपण राज्यात चांगले काम करत आहात. पण आपल्या पक्षात अशा गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना कसं काय ठेवलं जातं? अशा गुंडांना पक्षातून तत्काळ काढून टाका. त्यांना शहरातून हद्दपार करा आणि त्यांचा एन्काउंटर करा", अशी संतप्त मागणी मयत आकाश दुबय्या यांचे वडील अशोक दुबय्या यांनी केली आहे. तसंच या कठीण प्रसंगात पाठीशी उभ्या राहिलेल्या सर्व श्रीरामपूरकरांचे आणि नेत्यांचे त्यांनी आभार मनात कायदेशीर मार्गाने न्यायालयात हा लढा सुरू राहणार असल्यानं आता बंद मागे घेण्याची विनंती केली.
पोलिसांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी : श्रीरामपूरचे आमदार हेमंत ओगले यांनी श्रीरामपूर पोलीस ठाण्यातील काही पोलिसांची थेट नावे घेत अमोल गायकवाड, सागर बनसोडे, अमोल पडोळे आणि राहुल नरोडे या चार पोलिसांचे गुन्हेगारांबरोबर घनिष्ठ संबंध असून त्यांचेही दोन नंबरचे धंदे असल्याचा आरोप केला. या पोलिसांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणीही त्यांनी केली. तसंच श्रीरामपूरची संपूर्ण डीबी टीम बदलण्यात यावी अशी आग्रही मागणीही आमदार हेमंत ओगले यांनी शासनाकडं केली.
...तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील : गेल्या चार दिवसांपासून श्रीरामपूर शहर बंद असल्यानं व्यापाऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान होत असल्यानं आणि सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी पुकारलेला बंद तात्पुरता मागे घेण्यात आला. मात्र प्रशासनाने याला आंदोलनाची माघार समजू नये. जोपर्यंत आकाश दुबय्या यांना न्याय मिळत नाही आणि या संपूर्ण टोळीला हद्दपार केलं जात नाही. तोपर्यंत हे आंदोलन वेगवेगळ्या माध्यमातून सुरूच राहील, असं यावेळी आमदार हेमंत ओगले यांनी स्पष्ट केलं.
चार दिवस बंद पाळण्याची ही पहिलीच घटना : श्रीरामपूर शहर गुन्हेगारीचे केंद्र बनत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. वारंवार होणाऱ्या मारामाऱ्या आणि खुनांच्या घटनांमुळं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. एका व्यावसायिकाच्या हत्येनंतर संतप्त व्यापारी आणि नागरिकांनी सलग चार दिवस शहर बंद ठेवत निषेध नोंदवला. श्रीरामपूरच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सलग चार दिवस बंद पाळण्याची ही पहिलीच घटना मानली जात आहे. आता या प्रकरणात जिल्हा पोलीस प्रशासनाची पुढील भूमिका काय राहते, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
खोटे आरोप करणाऱ्यांविरोधात मानहानीचा दावा : दुसरीकडे श्रीरामपूर शहरातील आकाश दुबय्या हत्या प्रकरणाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचा दावा राष्ट्रीय श्रीराम संघाचे अध्यक्ष सागर बेग यांनी केला आहे. या प्रकरणात आपला संबंध सिद्ध झाल्यास आपल्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा अन्यथा खोटे आरोप करणाऱ्यांविरोधात मानहानीचा दावा दाखल करण्यात येईल असा इशारा सागर बेग यांनी श्रीरामपुरात पत्रकार परिषदेत दिला.
आमदार हेमंत ओगले यांच्या आरोपांना दिलं सविस्तर उत्तर : आकाश दुबय्या हत्या प्रकरणानंतर सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर सागर बेग यांनी पत्रकार परिषद घेऊन श्रीरामपूरचे आमदार हेमंत ओगले यांनी केलेल्या आरोपांना सविस्तर उत्तर दिलं. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत या घटनेनंतर सर्वप्रथम शेखर दुबय्या यांनी दूरध्वनीद्वारे आपल्याशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली होती. त्यानंतर आपण तातडीनं संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आवश्यक माहिती दिल्याचा दावा त्यांनी केला. तसंच या प्रकरणात दुबय्या कुटुंबावर आपले नाव घेण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोपही बेग यांनी केला.
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