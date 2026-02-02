ETV Bharat / state

अजित पवार यांचा अस्थिकलश कोल्हापुरात; राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाबाबत मंत्री हसन मुश्रीफांचं भाष्य, म्हणाले...

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मार्केट यार्ड कार्यालयासमोर नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनी अजित पवारांच्या अस्थींचं दर्शन घेतलं.

Ajit Pawar's urn containing his ashes is in Kolhapur; Minister Hasan Mushrif commented on the NCP's merger
अजित पवार यांचा अस्थिकलश कोल्हापुरात (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 2, 2026 at 7:39 PM IST

कोल्हापूर : विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झालेल्या अजित पवार यांचा अस्थिकलश सोमवारी (2 फेब्रुवारी) कोल्हापूर शहरात दाखल झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मार्केट यार्ड कार्यालयासमोर नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनी अजित पवारांच्या अस्थींचं दर्शन घेतलं. यावेळी काही कार्यकर्ते, महिला भावूक झाल्याचं पाहायला मिळालं. दरम्यान, यावेळी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणाबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. "जयंत पाटील यांनीही राष्ट्रवादी विलीनीकरणाबाबत अजितदादांशी चर्चा झाल्याचं मला सांगितलं, पण प्रमुख पदाधिकाऱ्यांबाबत काही बोलणी झालेली नाही," असं मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं. तसंच यावेळी अजित पवार आणि मुश्रीफांच्या नात्याबद्दल पत्रकारांनी विचारलं असता हसन मुश्रीफ यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. शिवाय, भावनिक होऊन त्यांनी शेवटी हात जोडले. मात्र अपघाताबाबत चौकशी होऊन ब्लॅक बॉक्स विश्लेषणातून सत्य बाहेर येईल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

कोल्हापूरच्या पवित्र संगमावर अस्थी विसर्जन : जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर आणि शहराध्यक्ष आदिल फरास यांनी सांगितल्याप्रमाणे, दर्शनानंतर दैवज्ञ बोर्डिंग मैदानावर सर्वपक्षीय शोकसभा आयोजित करण्यात आली. त्यानंतर श्रीक्षेत्र प्रयाग चिखली इथं पवित्र संगमावर अस्थी विसर्जन होणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमासाठी मोठी गर्दी होत असून, महिला कार्यकर्त्या विशेषतः भावूक झाल्या होत्या. शहरात शोकाची वातावरण पसरले असून, व्यापारी आणि नागरिकांनी सहभाग नोंदवला.


मंत्री मुश्रीफांची दु:खाची व्यथा : बोलताना हसन मुश्रीफ यांनी अजितदादांवरचे प्रेम व्यक्त केले. "दुर्दैवानं विमान अपघातात अजितदादांचे निधन झाले. राष्ट्रवादीवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. आम्ही पोरके झालो, ही हानी आयुष्यभर भरून निघणार नाही," असं म्हणत त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. गेल्या 40 वर्षांच्या जवळीकीची आठवण करून ते म्हणाले, "महाराष्ट्र सुन्न झाला आहे. घरातीलच एक व्यक्ती गेल्याची भावना सर्वांनाच आहे. मात्र, आता सावरणे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या भावनिक हात जोडण्याने उपस्थित हेलावून गेले होते."


उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे मानले आभार : मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या धैर्याचे समर्थन केले. "कार्यकर्त्यांना आधार देण्यासाठी त्या उपमुख्यमंत्री पदासाठी राजी झाल्या आणि चौथ्या दिवशी त्यांनी शपथ घेतली. ज्यांच्या विचारांवर अजितदादा चालायचे, त्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मारकाचं दर्शन घेण्यासाठी त्या कराडला आल्या. डोंगराएवढे दुःख बाजूला ठेवून पक्ष एकसंघ ठेवणे, विस्तार करणे आणि पोरकेपणा जाणवू न देणे हे त्यांचे मोठे काम आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो," असे ते म्हणाले.


राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत स्पष्टता : राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या विलीनीकरणावर बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख करत म्हटलं आहे की, "अजितदादा सरकारमधून बाहेर पडणार नव्हते असा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा केला आहे. नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी अजितदादांशी चर्चा झाल्या होत्या. घड्याळ किंवा तुतारीवर हवे तसे लढा, असा तेव्हा अजितदादांचा संदेश होता. जयंत पाटील यांनी देखील याबाबत अजितदादांशी चर्चा झाल्याचे मला सांगितले होते. पण राष्ट्रवादीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांबाबत कोणतीही बोलणी झालेली नाही. शरद पवार साहेबांनीही भाजपासोबत जाण्याचा प्रश्न नाकारला." त्यामुळं हे प्रश्न आता अनुत्तरीत राहिले असल्याचं मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले आहेत.

ब्लॅक बॉक्स विश्लेषणातून सत्य बाहेर येईल : अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, "असे जेव्हा अपघात होतात तेव्हा त्याची चौकशी होत असते, चौकशी समिती नेमली जाते, त्याप्रमाणे चौकशी होईल, ब्लॅक बॉक्स विश्लेषणातून सत्य बाहेर येईल. मात्र शरद पवार साहेबांनी देखील हा अपघात असल्याचं मान्य केलं आहे," असं ते म्हणाले. रोहित पवारांबाबत बोलताना, "पवार कुटुंबाची जबाबदारी पक्षाचे संरक्षण करण्याची आहे. विलीनीकरणावर यथावकाश चर्चा होऊ शकते," असंही त्यांनी सांगितले आहे.


महापौरपदाबाबत महायुतीत न्याय मिळेल : कोल्हापूर महापालिकेत राष्ट्रवादीची शक्ती कमी असली तरी महायुती न्याय देईल, असे मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले आहेत. "स्वतंत्र लढलो तरी प्रचाराचा फायदा महायुतीला झाला. मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, आ. राजेश क्षीरसागर यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली. पद वाटपापेक्षा एकसंघ प्रशासन महत्त्वाचे आहे." असे त्यांनी स्पष्ट केलं.

देशात सर्वत्र विमानतळावर सुविधा वाढवणार - महाडिक : दरम्यान "अजितदादांच्या अपघाताचं प्रमुख कारण धुकं होतं, मात्र ILF सिस्टीम असेल तर धुक्यात देखील विमान उतरु शकते. कोल्हापुरात आपण ही सिस्टीम दीड वर्षांपूर्वी बसवलेली आहे. मात्र, बारामती विमानतळ हे फक्त खाजगी विमान आणि हेलिकॉप्टरसाठी कार्यरत होतं. त्यामुळं अशी सुविधा तिथं उपलब्ध नव्हती. आता झालेल्या या दुर्घटनेनंतर देशातील अनेक विमानतळांवर अशा सुविधा आता बंधनकारक केल्या जाणार आहेत. यासाठी मी केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा करणार आहे" असं स्पष्ट मत खासदार धनंजय महाडिक यांनी देखील अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत बोलताना व्यक्त केलं आहे.

संपादकांची शिफारस

