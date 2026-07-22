अजितदादा पवार यांच्या जयंतीदिनी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला सुरुवात, 533 पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर
अजितदादा पवार यांच्या जयंतीदिनी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला सुरुवात करण्यात आली. यानिमित्त सात जिल्ह्यांतील 533 पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर आज सरकारनं जाहीर केली.
Published : July 22, 2026 at 8:26 PM IST
मुंबई - राज्य सरकारच्या "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026" अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या प्रक्रियेला अखेर सुरुवात झाली आहे. 2 जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. त्याच दिवशी शासन निर्णय काढून योजना जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर 15 जुलै रोजी योजनेच्या काही निकषांमध्ये काही बदल करण्यात आले.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील 30 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, 12 राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर खासगी बँका अशा एकूण 53 बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांची माहिती महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील सर्व कर्ज खात्यांची माहिती सहकार विभागाच्या लेखापरीक्षकांकडून तपासून घेण्यात आली आहे.
सरकारने योजनेसाठी अपात्र लाभार्थ्यांची छाननीही पूर्ण केली आहे. यात आजी आणि माजी लोकप्रतिनिधी, नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ आणि बाजार समित्यांचे पदाधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश आहे. संबंधित विभाग आणि संस्थांनी ही माहिती पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतर संगणकीय पडताळणी करून पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे.
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त 22 जुलै रोजी प्रतीकात्मक स्वरूपात सात जिल्ह्यांतील 533 पात्र लाभार्थ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
लाभार्थ्यांनी पुढे काय करायचे? - या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएस पाठवला जाणार आहे. तसंच पात्र लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध केली जाणार आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला एक विशिष्ट क्रमांक दिला जाईल. त्या क्रमांकाचा किंवा आधार क्रमांकाचा वापर करून आधार प्रमाणीकरण करावे लागेल. यासाठी राज्यभरातील सुमारे 32 हजार 'आपले सरकार सेवा केंद्रां'वर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, आधार प्रमाणीकरण करण्यापूर्वी संबंधित शेतकऱ्यांची Agristack वर नोंदणी असणे आवश्यक आहे. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यात डीबीटीद्वारे थेट अनुदानाची रक्कम जमा केली जाणार आहे.
31 जुलैपर्यंत सहकारी बँकांची प्रक्रिया पूर्ण - सरकारच्या माहितीनुसार, राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील पात्र लाभार्थ्यांची संपूर्ण प्रक्रिया 31 जुलैपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर व्यापारी बँकांतील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये लाभ हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
खरीप कर्जवाटपाची स्थिती - सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, नाबार्डच्या 2026-27 च्या संभाव्य कर्ज आराखड्याचे मूल्य 15 लाख 373 कोटी रुपये आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने निश्चित केलेल्या जिल्हानिहाय आराखड्यानुसार राज्यातील एकूण पीक कर्ज वाटपाचे लक्ष्य 75,484 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी खरीपासाठी 52,827 कोटी रुपये आणि रब्बीसाठी 22,627 कोटी रुपये इतके लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यंदा 64 लाख शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
बँकनिहाय लक्ष्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका – 26,565 कोटी रुपये, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका – 33,688 कोटी रुपये, खासगी व लघुवित्त बँका – 11,923 कोटी रुपये आणि ग्रामीण बँका – 5,073 कोटी रुपये अशी विभागणी करण्यात आली आहे. 13 जुलै 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 29,490 कोटी रुपयांचे खरीप पीक कर्ज वितरित करण्यात आले असून त्याचा लाभ 46.05 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. हे एकूण लक्ष्याच्या 56 टक्के आहे. बँकनिहाय प्रगती पाहता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी 88 टक्के, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी 28 टक्के, खासगी व लघुवित्त बँकांनी 23 टक्के आणि ग्रामीण बँकांनी 45 टक्के लक्ष्य पूर्ण केले आहे.