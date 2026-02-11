ETV Bharat / state

अजित पवार यांचा अपघात नव्हे तर घातपात, सखोल चौकशी झाली पाहिजे - कराळे मास्तर

अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी कराळे मास्तर यांनी केली आहे. ते शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी पुण्यात आले होते.

कराळे मास्तर (ETV Bharat)
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात मृत्यू झाला. या घटनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नितीश कराळे मास्तर यांनी प्रतिक्रिया देत हा अपघात नसून घातपात असल्याचा आरोप केला आहे.

शरद पवारांच्या भेटीसाठी कराळे गुरुजी पुण्यात : खरं तर, कराळे मास्तर शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक इथं आले असता त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. यावेळी कराळे गुरुजी म्हणाले की, पवार साहेब रुबी हॉस्पिटलमध्ये दाखल असल्याचं समजताच मी त्यांची विचारपूस करण्यासाठी इथं आलो होतो. मात्र त्यांना सध्या कोणालाही भेटू दिलं जात नाही. त्यांची प्रकृती स्थिर असून व्यवस्थित आहे. मी पवार साहेबांच्या नातेवाईकांची भेट घेऊन त्यांच्या तब्येतीची माहिती घेतली आणि त्यानंतर निघालो.

कराळे मास्तर (ETV Bharat)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत आमदार रोहित पवार यांनी काल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्या सर्व प्रश्नांची सखोल आणि तातडीनं चौकशी व्हावी. ब्लॅक बॉक्समध्ये काय नोंद आहे? पायलटसोबत शेवटची काय चर्चा झाली होती? याची माहिती समोर यायला हवी. अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.

'अजित पवार यांच्या अपघाताची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी व्हावी' : सत्तेसाठी राजकारणात लोक काय करतील, हे सांगता येत नाही. लोक कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. 12 तारखेला दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार होत्या. त्यामुळे हा अपघात नसून घातपात असू शकतो, अशी शंका व्यक्त होते. मात्र याबाबत ठोसपणे काही सांगता येत नाही. यापूर्वीही अनेक अपघात झाले, परंतु त्यांची सखोल चौकशी झाली नाही. त्यामुळे अजित पवार यांच्या अपघाताची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी व्हावी, असंही कराळेंनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले की, अजित पवार यांच्या अपघाताची चौकशी निष्पक्षपणे व्हावी. कोणाच्याही दबावाखाली अहवाल दडपण्याचा प्रयत्न होऊ नये. यासाठी वारंवार पाठपुरावा करावा लागेल.

'अजित पवारांचा अपघात नाही अशी लोकांची भावना' : आमदार रोहित पवार यांनी दिलेल्या माहितीत काही मुद्दे तथ्यात्मक वाटतात. त्या मुद्द्यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. अजित पवार यांच्या पक्षातील नेते सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांनीही या अपघाताची चौकशी करण्याची मागणी करावी. लोकांमध्ये अजित पवार यांचा हा साधा अपघात नसल्याची भावना आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल आणि पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे, असं कराळे गुरुजींनी सांगितलं.

