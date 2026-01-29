लिअरजेट 45 विमानातून अजित पवार करत होते प्रवास; विमानाचं वैशिष्ट्य काय?
बॉम्बार्डियर लिअरजेट 45 हे विमान जे व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे संचालित आहे आणि VT-SSK म्हणून नोंदणीकृत आहे.
Published : January 29, 2026 at 3:16 PM IST
मुंबई - राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित पवार यांना घेऊन जाणारे विमान बारामती विमानतळावर कोसळले, ज्यात विमानातील सर्व पाच जणांचा मृत्यू झालाय. डीजीसीएच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व्हीएसआर एव्हिएशनद्वारे संचालित VT-SSK लिअरजेट 45 (LJ45) विमानात होते. बॉम्बार्डियर लिअरजेट 45 हे विमान जे व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे संचालित आहे आणि VT-SSK म्हणून नोंदणीकृत आहे.
लिअरजेट 45 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये : लिअरजेट 45 हे बॉम्बार्डियर एरोस्पेसने उत्पादित केलेले एक हलके बिझनेस जेट आहे. याची रेंज 2000 नॉटिकल मैल आहे आणि त्यात 8 प्रवाशांपर्यंत बसण्याची सोय आहे. लिअरजेट 45 मध्ये आधुनिक आणि प्रशस्त अंतर्गत रचना आहे, ज्यात सपाट मजला आणि आरामदायी आसनव्यवस्था आहे. यात डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टीम आणि ड्युअल फ्लाइट मॅनेजमेंट सिस्टीमसह प्रगत एव्हियोनिक्स सिस्टीमदेखील आहेत. लिअरजेट 45 त्याच्या अपवादात्मक कामगिरीसाठी ओळखले जाते, ज्याचा कमाल क्रूझ वेग Mach 0.81 आणि चढण्याचा दर 4000 फूट प्रति मिनिटं आहे. व्यावसायिक प्रवासी आणि खासगी जेट मालकांसाठी हा एक लोकप्रिय पर्याय आहे.
प्रवाशांसाठी इंधन कार्यक्षमता आणि रेंजची मर्यादा : लिअरजेट 45 हे बॉम्बार्डियर एरोस्पेसने बनवलेले मध्यम आकाराचे बिझनेस जेट आहे. हे एक हलके जेट आहे, ज्यात प्रवाशांसाठी इंधन कार्यक्षमता आणि रेंजची मर्यादा आहे. केबिनमध्ये फिरणाऱ्या आसनांची सोय आहे, जी कामाच्या टेबलांमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात. तसेच सुरळीत प्रवासासाठी प्रेशर रिलीफ पोर्ट्स, आवाजाची पातळी कमी करणे आणि तापमान नियंत्रण यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. त्याच्या लहान धावपट्टीवर उतरण्याची क्षमता आणि सामानासाठीची जागा यामुळे ते वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दोन्ही प्रकारच्या प्रवासासाठी उत्तम आहे. शैली, कार्यक्षमता, प्रगत तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा वैशिष्ट्यांसाठी लिअरजेट 45 हा एक उत्तम पर्याय आहे.
तपशील आणि वैशिष्ट्ये : लिअरजेट 45 हे एक प्रतिष्ठित खासगी जेट आहे, जे त्याच्या अविश्वसनीय रेंज, लहान धावपट्टीवर उतरण्याच्या क्षमतेसाठी आणि प्रशस्त केबिनसाठी प्रसिद्ध आहे. या अप्रतिम जेटच्या तपशील आणि वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
पाच मॉडेल्स : LJ45, Model 45, Model 45XR, Model 40, आणि Model 40XR.
आकार : 58.7 फूट लांब, 19.7 फूट रुंद आणि 14.0 फूट उंच.
2338 नॉटिकल मैलांची रेंज. क्रूझ वेग 465 नॉट्सपर्यंत. आरामदायक जागा, भरपूर स्टोरेज आणि अत्याधुनिक मनोरंजन प्रणालींनी सुसज्ज.
3640 फूट इतक्या लहान धावपट्टीवरही उड्डाण आणि अवतरण करू शकते.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैशिष्ट्ये : कार्यक्षम आणि सुरक्षित राहण्यासाठी अनेक MRO प्रकल्पांमधून गेले आहे.
प्रभावशाली ऑफ पेज एसइओ: तुटलेल्या बॅकलिंक्स, मेटा/टायटल टॅग आणि रिस्पॉन्सिव्ह डिझाइन.
कामगिरी आणि श्रेणी : लिअरजेट 45 हे व्यावसायिक विमान वाहतूक जगातील एक उत्कृष्ट विमान आहे. हे त्याच्या उच्च कार्यक्षमता आणि लांब पल्ल्याच्या क्षमतेसाठी प्रसिद्ध आहे, ज्यामुळे ते व्यावसायिक प्रवाशांमध्ये लोकप्रिय आहे. तसेच त्याच्या केबिनमध्ये 8 जण बसू शकतात, त्यामुळे तो लहान प्रवासांसाठी योग्य आहे. हे लहान धावपट्टीवर उड्डाण आणि उतरू शकते, ज्यामुळे त्याच्या बहुउपयोगितेत भर पडते. लिअरजेट 45 विमान वाहतूक व्यावसायिकांमध्ये अधिक लोकप्रिय होत आहे.
केबिनची रचना, आराम आणि सुविधा : लिअरजेट 45 हे एक मध्यम आकाराचे बिझनेस जेट आहे, जे त्याच्या आकर्षक आणि आधुनिक डिझाइनसाठी ओळखले जाते. याच्या केबिनमध्ये मऊ चामड्याच्या जागा, उत्कृष्ट लाकडी फिनिशिंग आणि समकालीन प्रकाशयोजना असून, त्यात 8 प्रवासी आरामात बसू शकतात. या जेटमध्ये सॅटेलाइट फोन आणि वाय-फाय कनेक्टिव्हिटीसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानासोबतच डीव्हीडी प्लेअर आणि फ्लॅट-स्क्रीन टीव्हीसारखे मनोरंजनाचे पर्यायही आहेत. व्यावसायिक आणि हौशी प्रवासी दोघांसाठीही ही एक उत्तम निवड आहे.
सुरक्षितता आणि विश्वसनीयता : लिअरजेट 45 ची क्षमता 8 ते 9 प्रवाशांची आहे आणि ते 2000 नॉटिकल मैलपर्यंत न थांबता उड्डाण करू शकते. लहान ते मध्यम पल्ल्याच्या उड्डाणांसाठी योग्य आहे. लिअरजेट 45 ची केबिन प्रशस्त आहे, ज्यात डोक्यासाठी आणि पायांसाठी भरपूर जागा आहे. यात आधुनिक सुविधादेखील आहेत, जसे की झुकणाऱ्या जागा, स्वच्छतागृह आणि स्टोरेजसह एक छोटी स्वयंपाकघराचा समावेश आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने लिअरजेट 45 ला FAA द्वारे प्रमाणित करण्यात आलंय आणि तज्ज्ञांकडून तपासणी केली जाते. याचे सुटे भाग प्रमाणित पुरवठादारांकडून घेतले जातात, जे व्यावसायिक आणि नियामक सुरक्षा मानकांचे पालन करतात.
विमान मेसर्स व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीचे : मॉडेल 45 हे 1990 च्या दशकात 'सुपर-लाइट' बिझनेस जेट श्रेणीतील सुप्रसिद्ध सेसना सिटेशन एक्सेल / SSK ला आव्हान देण्यासाठी तयार केले गेले होते. लिअरजेटकडून उच्च गती कामगिरीला प्राधान्य देण्यात आले होते. हे विमान 2009 मध्ये तयार केले गेले होते आणि त्याच्याकडे वैध CoA आणि CoR होते. CoR नुसार, हे विमान मेसर्स व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीचे होते आणि त्यांच्याद्वारे चालवले जात होते.
लिअरजेट 45 आणि लिअरजेट 45XR चे प्रमुख अपघात : 14 सप्टेंबर 2023 ला लिअरजेट 45XR विमान VT-DBL मुंबई विमानतळावर उतरत असताना अंदाजे 11.32 UTC वाजता अपघाताला बळी पडले. हे विमान विशाखापट्टणम ते मुंबई अशी एक अनियोजित प्रवासी विमानसेवा चालवत होते. घटनास्थळी केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले की, विमानाच्या पुढील भागाचे (नोझ सेक्शन) नुकसान झाले होते. पंख वेगळे झाले होते आणि धडाचा पुढील भाग मुख्य धडापासून तुटून वेगळा झाला होता. पुढील लँडिंग गिअर (NLG) आणि मुख्य लँडिंग गिअर (MLG) दोन्ही तुटले होते. उजव्या बाजूच्या इंजिनच्या खाली जळल्याच्या खुणा होत्या. कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
21 फेब्रुवारी 2021 लिअरजेट 45XR CR अपघात : मेक्सिकोमधील वेराक्रूझ येथील झालापा-एल लेन्सेरो विमानतळावरून (JAL) उड्डाण करत असताना मेक्सिकन हवाई दलाचे (फुएर्झा एरिआ मेक्सिकाना) नोंदणी क्रमांक 3912 असलेले एक लिअरजेट 45XR विमान धावपट्टीपासून 120 मीटर अंतरावर असलेल्या एका मातीच्या उताराला धडकले आणि शेतात कोसळले. विमानात आग लागली. विमानात असलेले सर्व 6 लष्करी कर्मचारी ठार झाले.
4 नोव्हेंबर 2008 मेक्सिको सिटीमध्ये लिअरजेट 45 चा अपघात: अपघातात 16 जण ठार झाले होते. एका मोठ्या विमानामुळे निर्माण झालेल्या हवेच्या झोतामुळे मेक्सिको सिटीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरत असताना विमान कोसळले, ज्यात विमानातील सर्व नऊ आणि जमिनीवरील सात लोकांचा मृत्यू झाला.
1 जून 2003 ला इटलीत अपघात : इटलीतील मिलानो-लिनाते विमानतळावरील धावपट्टी 36R वरून उड्डाण केल्यानंतर थोड्याच वेळात लिअरजेट 45 विमान जमिनीवर आदळले. दोन्ही वैमानिक ठार झालेत.
व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडबद्दल : व्हीएसआर एव्हिएशन ही नवी दिल्ली (भारत) येथे स्थित एक वन-स्टॉप शॉप (दिवसाचे 24 तास, आठवड्याचे सातही दिवस खुले) आहे, जी कॉर्पोरेट प्रवाशांच्या आणि व्यावसायिक विमानसेवेद्वारे सेवा न दिलेल्या दुर्गम ठिकाणी प्रवास करण्याची आवश्यकता असलेल्या इतर लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केलेल्या सुरक्षित, विश्वासार्ह, कार्यक्षम आणि किफायतशीर हवाई प्रवासाच्या सेवा प्रदान करण्यासाठी समर्पित आहे. यामुळे त्यांचा महत्त्वाचा वेळ वाचतो आणि त्यांच्या संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर होतो.
एव्हिएशन अनुभवी विमान वाहतूक व्यावसायिकांची एक टीमदेखील प्रदान : विमान वाहतूक सल्लागार सेवा, सुटे भाग मिळवणे, विमान व्यवस्थापन (संचालन, देखभाल आणि व्यावसायिक) आणि MOCA, MHA, DGCA, DGFT, BCAS, AAI इत्यादींशी संपर्क आणि समन्वय साधण्याव्यतिरिक्त व्हीएसआर एव्हिएशन अनुभवी विमान वाहतूक व्यावसायिकांची एक टीमदेखील प्रदान करते. भारतातील अनुसूचित/अनियमित हवाई वाहतूक सेवांसाठी व्हीएसआर एव्हिएशन आपल्या ग्राहकांना उच्च श्रेणीच्या विमान वाहतूक सेवा आणि संबंधित सहाय्य प्रदान करण्यासाठी समर्पित आहे.
हेही वाचाः
महाराष्ट्राच्या लाडक्या दादांचा विमान अपघात मृत्यू : घड्याळानं दिली दादांना ओळख, घड्याळानंच पटवली दादांची ओळख
बारामती विमान धावपट्टीच्या कडेला कोसळले अन् अजित पवारांचा मृत्यू झाला; टेबल टॉप धावपट्टी म्हणजे काय?